Беременные и красивые: как выглядели принцессы и королевы в интересном положении

Во время беременности каждая женщина чувствует себя особенной и прекрасной. Бывают, конечно, исключения, но большинство все же излучает счастье и красоту. А давайте посмотрим, как выглядели принцессы и королевы в этот период своей жизни, ведь большинство из них проходило через беременность несколько раз.

Принцесса Диана

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская Диана – первая супруга британского принца Чарльза, была беременна дважды. В 1982 году на свет появился их первенец – принц Уильям, а через два года, в 1984 году, – второй сын – принц Гарри. Будучи в ожидании принцесса Диана предпочитала носить просторные платья и обувь без каблуков, но продолжала много работать. А вот после рождения сыновей Леди Ди отказалась от королевской няни и первое время самостоятельно занималась воспитанием детей.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Отношения с ее мужем Чарльзом тогда складывались не лучшим образом, но на детях это никак не отражалось, Диана сама водила их в школу, планировала для них экскурсии и организовывала свои общественные дела так, чтобы дети всегда были с ней или в это время были заняты учебой. Неудивительно, что сейчас и принц Уильям, который уже сам трижды отец, и его брат Гарри с теплотой вспоминают время, проведенное с мамой.

Сара Йоркская

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

Сару и принца Эндрю (второго сына королевы Елизаветы II) познакомила в свое время принцесса Диана. После свадьбы, которая прошла в Вестминстерском аббатстве, Сара стала герцогиней Йоркской, и вскоре они с мужем объявили, что находятся в ожидании первенца. Их первая дочь – принцесса Беатрис, появилась на свет в августе 1988 года, а вторая – принцесса Евгения – в марте 1990 года. Стиль Сары во время беременности не сильно отличался от стиля Дианы, она носила такие же мешковатые наряды, скрывающие фигуру, широкополые шляпы и даже туфли на каблуках.

Княгиня Шарлин

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Княгиня Монако Шарлин и супруга князя Альбера II в декабре 2014 года родила близнецов – принца Жака и принцессу Габриэллу. Во время беременности Шарлин выглядела очень изящно, и, хотя вынашивала она сразу двоих детей, это не мешало ей носить женственные платья, туфли на высоких каблуках и посещать публичные мероприятия. Ее муж князь Альбер, который обычно ведет себя на публике очень скромно, в этот период всегда был рядом с женой, держал ее за руку и обнимал.

Королева Максима

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Нидерландов Максима трижды была в интересном положении и родила своему супругу королю Виллему-Александру трех дочерей. Даже во время беременности Максима оставалась верна своему любимому стилю: яркие наряды, обтягивающие фигуру, макияж, объемные укладки, и, судя по внешнему виду, в этот период своей жизни чувствовала себя прекрасно.

Кронпринцесса Виктория

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Шведская наследная принцесса Виктория дважды была беременна, с супругом Даниэлем Веслингом они воспитывают дочь Эстель и сына Оскара. Несмотря на то, что первенца кронпринцесса рожала уже после 30, выглядела она отлично, ее вес не очень изменился, она продолжала посещать торжественные приемы и носила вечерние платья и каблуки.

Королева Летиция

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Испанская королева Летиция стала мамой дважды, родив королю Филиппу VI двух дочерей. В 2005 году на свет появилась первая дочь – принцесса Леонор, а через два года ее младшая сестра – инфанта София. Обе свои беременности королева Летиция выглядела отлично, она не отказывалась от деловых мероприятий и светских приемов.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Внешне она заметно округлилась, но все равно продолжала носить обтягивающие наряды. К тому же в те времена королева еще не так сильно увлекалась пластическими процедурами, поэтому ее лицо тоже выглядело несколько иначе.

Королева Матильда

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Бельгийская королева Матильда рекордсмен: она родила четверых детей – двух дочерей и двоих сыновей. В общей сложности детей королева рожала с 2001 по 2008 год, каждые два года.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

На момент рождения их с королем Филиппом первенца Матильде было 28 лет. Как и любая женщина, во время беременности королева набрала вес, но все же оставалась в прекрасной форме и, вероятнее всего, после рождения детей быстро вернулась в свой прежний вес.

Кронпринцесса Мэри

Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Датская кронпринцесса и жена наследного принца Фредерика – принцесса Мэри, так же, как и Матильда, четыре раза стала мамой. Правда, беременной Мэри была трижды, так как после первенца – принца Кристиана, родившегося в 2005 году, и второго ребенка – дочери, принцессы Изабеллы, появившейся на свет в 2007 году, Мэри забеременела близнецами. Они появились на свет в 2011 году. Кронпринцесса во время беременности тоже прекрасно выглядела, не оставляла свои общественные дела и часто выходила в свет с мужем.

Кронпринцесса Метте-Марит

Кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

Норвежская принцесса Метте-Марит, супруга наследника норвежского престола кронпринца Хокона, еще до брака с ним родила своего старшего сына Мариуса Борга Хейби. А уже в браке у супругов появились еще двое детей: принцесса Ингрид – в 2004 году, и принц Сверре – в 2005 году. На снимке, датированном 2005 годом, беременная Метте-Марит выглядит весьма мило и женственно. На ней платье средней длины и лаконичное пальто красивого голубого оттенка, которое прекрасно подчеркивает беременный живот.

Зара Тиндалл

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Зара Тиндалл – дочь принцессы Анны и внучка королевы Елизаветы II, родила своему мужу – бывшему капитану сборной Англии по регби – Майку Тиндоллу - троих детей. В 2014 году Зара родила дочь Мию. В 2016 году стало известно о второй ее беременности, но она закончилась неблагополучно – у Зары случился выкидыш. О второй беременности Зары Букингемский дворец официально сообщил еще в начале января 2018 года. Судя по тому, что на светских приемах Зара появлялась на высоких каблуках и, так сказать, при параде, чувствовала она себя во время беременности прекрасно. В 2021 году Зара родила еще и сына Лукаса.

Принцесса Уэльская Кэтрин

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

Все три беременности Кэтрин первый триместр страдала от сильного токсикоза и только со второго триместра начала появляться на публике. Выглядела все три беременности она очаровательно, носила приталенные платья, строгого кроя пальто и более простые повседневные вещи. От своих обязанностей в период беременности не отказывалась (за исключением первого триместра), поэтому мы видели множество ее прекрасных образов и даже сравнивали все три триместра всех трех беременностей.

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