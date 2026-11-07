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Без изнурительных нагрузок: любимые упражнения 48-летней звезды "Аватара" Зои Салданы для подтянутых ягодиц и ног
Актриса Зои Салдана доказывает, что сильное тело — это не только эстетика, но и уверенность, выносливость и забота о себе. Звезда фильмов «Аватар» и «Стражи Галактики» сделала ставку на силовые тренировки, а её любимый комплекс для ног и ягодиц состоит всего из четырёх упражнений.
Утро Зои Салданы начинается раньше, чем у большинства из нас срабатывает будильник. Актриса тренируется примерно в 4:30–5:00 утра, чтобы после занятий посвятить время семье. Такой режим помогает ей поддерживать физическую форму даже при насыщенном рабочем графике.
Как сообщило издание Woman&Home, важную роль в тренировках звезды играют силовые упражнения. «Силовые тренировки очень нужны женщинам определенного возраста. Они дают силу, о которой вы даже не догадывались, а вместе с ней — уверенность«, — поделилась своими мыслями актриса в интервью USA Today.
Зои тренируется под руководством фитнес-тренера Елены Ферретти. Один из их любимых комплексов для нижней части тела включает 4 базовых упражнения, которые можно выполнять как в спортзале, так и дома, при наличии соответствующего оборудования.
Приседания со штангой
Одно из основных упражнений в программе актрисы. Оно задействует квадрицепсы, ягодичные мышцы, а также мышцы туловища и поясницы.
Как выполнять
Поставьте ноги чуть шире, чем ширина бедер.
Поместите штангу на верхнюю часть спины.
Медленно согните колени и опуститесь в приседание.
Вернитесь в исходное положение.
Важно: следите за тем, чтобы спина оставалась в нейтральном положении, а колени двигались в направлении носков.
Обратные подъемы ног
Это упражнение направлено в первую очередь на ягодичные мышцы, а также помогает укрепить заднюю поверхность бедер и улучшить стабильность поясницы.
Как выполнять
Лягте животом на скамью так, чтобы таз находился у её края.
Слегка согните ноги в коленях и соедините стопы.
Напрягите ягодичные мышцы и поднимите обе ноги вместе.
Медленно опустите их в исходное положение.
Не пытайтесь поднимать ноги как можно выше, движение должно быть контролируемым, без чрезмерного прогиба в пояснице.
Румынская тяга
Еще одно любимое упражнение Салданы для ягодиц и задней поверхности бедер. Актриса выполняет его со штангой, однако для домашней тренировки можно использовать несколько гантелей.
Как выполнять
Встаньте ровно и перенесите вес на бедра.
Слегка согните колени, отведите таз назад и наклоните туловище вперед.
Опускайте вес вдоль ног и держите спину ровно.
Когда почувствуете растяжение задней поверхности бедер, вернитесь в исходное положение и разогните тазобедренные суставы.
Ориентир из тренировочной программы — 3 подхода по 8–10 повторений.
Выпады в движении
Это упражнение помогает развивать силу ног, улучшать равновесие и задействовать мышцы туловища. Оно также делает тренировку более функциональной, поскольку позволяет работать с каждой ногой по отдельности.
Как выполнять
Сделайте шаг вперёд одной ногой, а вторую оставьте сзади.
Опустите заднее колено в направлении пола и держите туловище ровно.
Перенесите вес на переднюю ногу и сделайте следующий шаг.
Продолжайте двигаться вперед в течение 30–60 секунд.
Чтобы увеличить нагрузку, можно взять гантели или гирю.
В свои 48 лет Зои Салдана делает ставку не на изнурительные тренировки ради быстрого результата, а на силу, мышечную выносливость и регулярность. В свои 40 лет она фактически изменила акценты в фитнесе и отдала предпочтение силовым тренировкам вместо привычного пилатеса.