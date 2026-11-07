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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Звезды
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Без изнурительных нагрузок: любимые упражнения 48-летней звезды "Аватара" Зои Салданы для подтянутых ягодиц и ног

Актриса Зои Салдана доказывает, что сильное тело — это не только эстетика, но и уверенность, выносливость и забота о себе. Звезда фильмов «Аватар» и «Стражи Галактики» сделала ставку на силовые тренировки, а её любимый комплекс для ног и ягодиц состоит всего из четырёх упражнений.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Зои Салдана

Зои Салдана / © Associated Press

Утро Зои Салданы начинается раньше, чем у большинства из нас срабатывает будильник. Актриса тренируется примерно в 4:30–5:00 утра, чтобы после занятий посвятить время семье. Такой режим помогает ей поддерживать физическую форму даже при насыщенном рабочем графике.

Как сообщило издание Woman&Home, важную роль в тренировках звезды играют силовые упражнения. «Силовые тренировки очень нужны женщинам определенного возраста. Они дают силу, о которой вы даже не догадывались, а вместе с ней — уверенность«, — поделилась своими мыслями актриса в интервью USA Today.

Зои тренируется под руководством фитнес-тренера Елены Ферретти. Один из их любимых комплексов для нижней части тела включает 4 базовых упражнения, которые можно выполнять как в спортзале, так и дома, при наличии соответствующего оборудования.

Приседания со штангой

Одно из основных упражнений в программе актрисы. Оно задействует квадрицепсы, ягодичные мышцы, а также мышцы туловища и поясницы.

Как выполнять

  • Поставьте ноги чуть шире, чем ширина бедер.

  • Поместите штангу на верхнюю часть спины.

  • Медленно согните колени и опуститесь в приседание.

  • Вернитесь в исходное положение.

Важно: следите за тем, чтобы спина оставалась в нейтральном положении, а колени двигались в направлении носков.

Обратные подъемы ног

Это упражнение направлено в первую очередь на ягодичные мышцы, а также помогает укрепить заднюю поверхность бедер и улучшить стабильность поясницы.

Как выполнять

  • Лягте животом на скамью так, чтобы таз находился у её края.

  • Слегка согните ноги в коленях и соедините стопы.

  • Напрягите ягодичные мышцы и поднимите обе ноги вместе.

  • Медленно опустите их в исходное положение.

Не пытайтесь поднимать ноги как можно выше, движение должно быть контролируемым, без чрезмерного прогиба в пояснице.

Румынская тяга

Еще одно любимое упражнение Салданы для ягодиц и задней поверхности бедер. Актриса выполняет его со штангой, однако для домашней тренировки можно использовать несколько гантелей.

Как выполнять

  • Встаньте ровно и перенесите вес на бедра.

  • Слегка согните колени, отведите таз назад и наклоните туловище вперед.

  • Опускайте вес вдоль ног и держите спину ровно.

  • Когда почувствуете растяжение задней поверхности бедер, вернитесь в исходное положение и разогните тазобедренные суставы.

Ориентир из тренировочной программы — 3 подхода по 8–10 повторений.

Выпады в движении

Это упражнение помогает развивать силу ног, улучшать равновесие и задействовать мышцы туловища. Оно также делает тренировку более функциональной, поскольку позволяет работать с каждой ногой по отдельности.

Как выполнять

  • Сделайте шаг вперёд одной ногой, а вторую оставьте сзади.

  • Опустите заднее колено в направлении пола и держите туловище ровно.

  • Перенесите вес на переднюю ногу и сделайте следующий шаг.

  • Продолжайте двигаться вперед в течение 30–60 секунд.

Чтобы увеличить нагрузку, можно взять гантели или гирю.

В свои 48 лет Зои Салдана делает ставку не на изнурительные тренировки ради быстрого результата, а на силу, мышечную выносливость и регулярность. В свои 40 лет она фактически изменила акценты в фитнесе и отдала предпочтение силовым тренировкам вместо привычного пилатеса.

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