Билет в один конец: 5 мест из фильмов и сериалов, где вы точно не хотели бы оказаться

Хорроры и триллеры — это в целом возможность пощекотать нервы, сидя в безопасном кресле и наблюдая за судьбой несчастных героев, оказавшихся в жутком заброшенном доме, подозрительном отеле или очередном проклятом городке. Однако стоит признать: некоторые локации из кино и сериалов настолько продуманы и пугающие, что невольно впечатываются в память как реальные угрозы. И, хотя мы понимаем, что они существуют только на пленке, сама мысль о ночевке в этих местах вызывает холодный пот. Мы собрали пять действительно жутких кинолокаций, где вы точно не хотели бы оказаться.

Городок Твин Пикс

«В штате Вашингтон обнаружен труп, Диана. Молодая женщина, завернутая в полиэтиленовую пленку. Я сейчас еду в маленький городок под названием Твин Пикс», — этими словами, наговоренными на кассетный диктофон, специальный агент ФБР Дейл Купер (Кайл Маклахлен) когда-то начал свое путешествие, которое привело его совсем не туда, куда, казалось бы, должно было.

Внешне Твин Пикс из культового одноименного сериала Дэвида Линча — это воплощение идиллической американской мечты: безупречно чистый воздух, густые сосновые леса, лучший черный кофе и вишневый пирог в закусочной Double R и, конечно, завораживающий водопад. Но именно здесь происходит загадочное убийство королевы выпускного бала Лоры Палмер, которое положит начало череде жутких событий при активном участии потусторонних сил, и одновременно — навсегда изменит наше представление о телевидении.

«Твин Пикс», два сезона которого вышли в 1990-1991 годах, стал настоящим культурным феноменом: сочетание классической мыльной оперы, мрачного детектива и чистого сюрреализма заставило зрителей по всему миру задаваться вопросом «Кто убил Лору Палмер?» С тех пор топоним «Твин Пикс» стал синонимом места, где красота и опасность тесно сплетаются, а за улыбчивым фасадом скрывается самое настоящее, иррациональное зло. Ведь Твин Пикс — это не просто городок со своими секретами, а ворота в другое измерение.

Вселенная «Твин Пикс» лишь углубилась со временем. В 1992 году вышел фильм-приквел «Твин Пикс: Сквозь огонь», подробно раскрывший последние дни Лоры. А в 2017-м состоялось «Возвращение» — третий сезон, который спустя 25 лет продолжил историю агента Купера, расширив мистическую географию и подтвердив, что навсегда сбежать из Твин Пикса невозможно.

Городок Шелби Оукс

Городок в лесах Огайо из нового паранормального хоррор-триллера «Проклятие Шелби Оукс» — это очаг зла, кинорассказ о котором удачно сочетает хоррор-поджанр «найденных пленок» (found footage) с классической игровой историей.

Фильм рассказывает историю Мии Бреннан (Камилль Салливан). Она 12 лет разыскивает свою младшую сестру Райли, которая пропала без вести в Шелби Оукс вместе со своей YouTube-группой интернет-расследователей «Паранормальные параноики». Лента начинается как документальное расследование, но быстро превращается в сверхъестественный, жуткий хоррор. Благодаря реалистичному подходу и съемкам в настоящих заброшенных локациях Огайо, фильм создает ощущение, что вы смотрите не голливудскую выдумку, а архивные кадры настоящего паранормального кошмара.

Уникальность «Проклятия Шелби Оукс» заключается в его способности быть «Ведьмой из Блэр» для YouTube-поколения. Режиссер Крис Стакманн, сам популярный киноблогер, использовал свой многолетний опыт на платформе, чтобы достичь максимального эффекта реализма. Это исследование того, как люди воспринимали страшное в эпоху до искусственного интеллекта, когда любое странное видео (как и зафиксированное на нем место) казалось настоящим. Дополнительный вес проекту придает его исполнительный продюсер — мастер ужасов Майк Флэнеган. А в кинотеатрах Украины заглянуть в Шелби Оукс можно будет уже с сегодняшнего дня, 30 октября.

Мотель Bates

Кажется, это место — классическая придорожная остановка для уставших путешественников: небольшой мотель с несколькими домиками, расположенный под мрачным викторианским домом на холме. Однако уже более полувека мотель Bates является символом глубинного психологического ужаса. Впервые он появился в 1960 году в легендарном фильме Альфреда Хичкока «Психо»: не просто отель, а дом ужасов Нормана Бейтса (Энтони Перкинс), застенчивого владельца, но одновременно — психически больного убийцы, одержимого фантазиями о своей покойной матери.

История была перезапущена как телевизионный приквел-сериал «Мотель Бейтсов», который выходил с 2013 по 2017 год. Шоу подробно показало становление Нормана (Фредди Хаймор) и его токсичные отношения с матерью Нормой (Вера Фармига), показав, как именно жуткий дом на холме и мотель стали «колыбелью» для маньяка.

Отель Overlook

Отель Overlook вошел в историю кино благодаря культовой ленте Стэнли Кубрика «Сияние» (1980), снятой по одноименному роману Стивена Кинга. Именно здесь, высоко в Скалистых горах, поселяется вместе с женой и сыном безработный писатель-алкоголик Джек Торранс (Джек Николсон), который устроился присматривать за отелем зимой, когда тот не работает. Однако вместо спокойствия семья Торрансов находит здесь смертельную опасность, а юный Дэнни (Дэнни Ллойд), который имеет мистический дар «сияния», становится мишенью для призраков, стремящихся вселиться в мальчика.

Внешний блеск скрывает то, что отель Overlook сам по себе является живым и голодным организмом, который питается страхом. Он манипулирует теми, кто изолирован в его стенах, заставляя их совершать насилие. Это жуткое здание вновь появилось на экранах в 2019 году в фильме «Доктор Сон», продолжении истории Дэнни Торранса, снятой Майком Флэнеганом по одноименному роману Кинга. В этой ленте взрослый Дэнни (Юэн МакГрегор) вынужден вернуться в отель, чтобы окончательно разобраться с травмами прошлого и защитить юную Абру Стоун (Кайли Карран), девочку с чрезвычайно мощным «сиянием».

Городок Сайлент Хилл

Сайлент Хилл — это, вероятно, худшее «туристическое направление» во всей истории хоррора, ведь городок буквально создает персонализированный ад для каждого, кто ступает на его улицы. Впервые городок, который является физическим проявлением внутренней боли и чувства вины своих жителей, появился в одноименной культовой серии видеоигр, а затем — в фильме Кристофа Гана «Сайлент Хилл» (2006). Окутанный густым, душным туманом и покрытый слоем пепла от вечных подземных пожаров, городок Сайлент Хилл регулярно превращается в другой мир — ржавую, залитую кровью версию реальности, населенную монстрами, рожденными из страхов героев.

Именно эта уникальная концепция, где зло является не внешней силой, а отражением болезненных человеческих переживаний, сделала Сайлент Хилл каноном жанра психологического ужаса. А в январе 2026 года планируется выход долгожданного продолжения истории, фильма «Сайлент Хилл. Возвращение».