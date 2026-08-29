Бизи Филлипс рассказала об опухоли мозга и о том, почему женщинам важно прислушиваться к себе

Бизи Филлипс youtube.com/@People / © YouTube

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«Я не знала, зачем хочу это сделать. Просто хотела», — вспоминает Бизи Филлипс о решении пройти полное МРТ-сканирование тела. На тот момент у 47-летней актрисы не было явных симптомов опухоли, в частности приступов или судорог. Её ежегодный медицинский осмотр также не вызвал беспокойства, поэтому семейный врач не видел необходимости в дополнительном обследовании, об этом сообщило издание People.

Бизи Филлипс youtube.com/@People / © YouTube

Но Филиппс решила прислушаться к себе. Она обратилась к врачу Джастину Донлану, мужу своей кузины, который убедил её, что понимание состояния собственного организма может быть очень важным. В феврале 2025 года она прошла сканирование, которое выявило образование в мозге. Последующее МРТ подтвердило, что это опухоль.

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«Мой мозг как будто сломался»

Бизи Филлипс youtube.com/@People / © YouTube

2 марта Филиппс перенесла операцию. Биопсия показала, что это олигодендроглиома II степени — редкий тип опухоли головного мозга. По словам её нейроонколога, в США ежегодно диагностируют примерно 1100–1300 таких случаев.

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Особенно показательным для актрисы стал разговор с её близкой подругой Мишель Уильямс. После того как Филлипс рассказала ей о диагнозе, Уильямс напомнила, что в течение двух лет Бизи не раз повторяла, что у неё «мозг как будто сломан».

Теперь, после операции, актриса говорит, что больше не испытывает этого. Опухоль удалось обнаружить на ранней стадии и удалить, поэтому химиотерапия или лучевая терапия ей не нужны.«Я как будто снова готова к жизни», — говорит она.

Право на ещё один вопрос

Бизи Филлипс youtube.com/@People / © YouTube

Филлипс видит в своей истории важный урок, особенно для женщин, которые порой привыкают не обращать внимания на собственные симптомы или соглашаться с первым же утверждением «всё нормально».

В то же время актриса признает, что возможность пройти такое обследование — это привилегия. Элективное МРТ, которое она прошла, стоит несколько тысяч долларов и доступно не всем. Поэтому её главный посыл заключается не в том, что каждому человеку необходимо самостоятельно проходить дорогостоящие полные сканирования. Он скорее заключается в том, чтобы не бояться задавать врачам вопросы, просить объяснений и обращаться за вторым мнением, если что-то в собственном самочувствии кажется непонятным.

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«Нам часто говорят, что волноваться не о чем, хотя внутри мы чувствуем, что что-то не так», — отмечает Филлипс.

История Бизи — это не призыв игнорировать рекомендации врачей или самостоятельно назначать себе обследования, а скорее напоминание о том, что собственные ощущения тоже важны. Если что-то меняется в самочувствии, стоит говорить об этом, задавать вопросы и искать ответы.

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