Блогеры, актрисы и счастливые жены: как сложилась жизнь самых известных "зайчиков" Playboy

Хью Хефнер - основатель и главный редактор самого узнаваемого мужского журнала Playboy. Он создал империю, которая включала казино, ночные клубы, рестораны и реалити-шоу. Но больше всего издателя прославил его разгульный образ жизни и бурные вечеринки в Playboy Mansion.

Одновременно в особняке Хью Хефнера проживали около двадцати девушек. Каждой выплачивалось еженедельное пособие в размере тысячи долларов, также у них был круглосуточный доступ к косметологам и пластическим хирургам. Для девушек действовал комендантский час - они должны были быть дома в 21:00, если опаздывали, лишались зарплаты. Также им нельзя было работать где-то еще, и они должны были сопровождать Хефнера на всех мероприятиях.

На протяжении многих лет красотки жили под одной крышей, изменяли свою внешность, снимались для журнала Playboy и играли роль глупых блондинок в реалити-шоу. В этом материале мы расскажем, что случилось с самыми любимыми "зайчиками" Хефнера после завершения работы на Playboy.

Холли Мэдисон

Холли родилась в Астории, штат Орегон. После школы поступила в Портлендский государственный университет и в течение двух лет училась по специальности театр и психология. После этого Мэдисон переехал в Лос-Анджелес и училась в университете Лойола Мэримаунта, а чтобы оплачивать учебу девушка работала моделью и официанткой в Hooters, где ее заметили и начали приглашать в особняк Playboy. После более чем года посещения вечеринок, в августе 2001 года oна стала одной из семи официальных подруг Хефнера. Девушке тогда исполнился 21 год.

После Холли стала героиней в реалити-шоу "Девушка по соседству" о жизни в особняке Playboy и неоднократно появлялась на обложках журнала. В течение третьего и четвертого сезонов шоу Мэдисон работала в студии Playboy в качестве стажера, а затем младшего фоторедактора. Она также помогла разработать и собрать календари для реалити. Ушла Холли из дома Playboy после шестого сезона.

Хью Хефнер и Холли Мэдисон / Getty Images

Она открыто говорила про то, что сделала ринопластику и увеличила грудь. В 2011 году Мэдисон объявила, что застраховала грудь на 1 миллион долларов.

С 2013 по 2019 год Холли была замужем за кинопродюсером Паскалем Ротелла. В этом браке у нее родилось двое детей - дочь Рейнбоу Аврора и сын Форест Леонардо Антонио. Но после завершения разгульной жизни в особняке без дела девушка не сидела и запустила свое собственное реалити "Мир Холли", которое транслировалось в течение двух сезонов с 2009 по 2011 год. Затем она написала две книги-мемуары: "Вниз по кроличьей норе" в 2015 году и "Дневники Вегаса" в 2016-м.

Также звезда участвовала в 8-м сезоне "Танцев со звездами", сыграла второстепенную роль в сериале "C.S.I.: Место преступления" и снималась в бурлеск-шоу на канале Planet Hollywood в Лас-Вегасе под названием Peepshow.

Сейчас Холли завела YouTube-канал, а также часто делится с поклонниками новыми снимками с фотосессий в Instagram.

Кендра Уилкинсон

Уилкинсон родилась в Сан-Диего, штат Калифорния, и имеет английское, ирландское и украинское происхождение. Девушка познакомилась с Хью Хефнером в 2004 года на вечеринке по поводу его 78-летия. Кендре было тогда 18 лет, и она только закончила школу.

Вскоре Хью предложил ей переехать в особняк Playboy, где вместе с Холли Мэдисон и Бриджет Марквардт стала участницей реалити-шоу "Девушка по соседству". Ушла из шоу Кундра в 2009 году, когда познакомилась со своим мужем - игроком в американский футбол Хэнком Баскеттом.

Баскетт сделал предложение Кендре в 2009 году после шести месяцев знакомства. В этом же году канал Е!, на котором выходило реалити о жизни в особняке Playboy, запустило реалити "Кендра", рассказывающем о подготовке девушки к свадьбе. Кендра и Хэнк поженились 27 июня 2009 года в особняке. У пары есть сын Генри Рэндалл "Хэнк" IV и дочь Алиджей Мэри. Уилкинсон страдала послеродовой депрессией.

Хью Хефнер и Кендра Уилкинсон / Getty Images

После канал решил продолжить сотрудничество с семьей и запустил шоу "Кендра сверху", которое длилось шесть сезонов до 2017 года. 3 апреля 2018 года Кендра подала на развод с Баскеттом и вернула свою девичью фамилию.

Кендра также появлялась в различных развлекательных программах, музыкальных клипах звезд и снялась в кино. Сейчас она живет в Калифорнии и воспитывает детей. Снимками в Сети делится редко, про себя в Instagram написала: "Мать, автор бестселлеров, агент по недвижимости и т.д."

Бриджет Марквардт

Бриджет родилась в штате Орегон. После школы поступила в колледж, а затем в университет штата Калифорния по специальности связи с общественностью, который окончила в 1998 году. В 2001-м получила степень магистра в области коммуникаций. Позднее поступила в аспирантуру по журналистике. С 2001 года девушка также работала моделью и играла небольшие роли в кино.

Но перед тем как поступить в колледж, она отправила в Playboy письмо с вопросом, как стать Playmate (модель, представленная на центральном развороте журнала Playboy в стиле ню. Также там размещается краткая биография девушки и основные данные, такие как дата рождения, рост, вес, размеры).

Хью Хефнер и Бриджет Марквардт / Getty Images

Также она ходила на кастинги для Playboy. Несколько раз ей отказывали, но впоследствии все-таки пригласили в особняк, и вскоре она стала там завсегдатаем. В октябре 2002 года, после более чем года посещения особняка, ей предложили переехать и стать одной из подруг Хефнера. Там она начала сниматься в реалити-шоу "Девушка по соседству", играла мелкие роли в различных шоу, где появлялась в роли самой себя, снималась в клипах, сопровождала Хефнера на мероприятиях и снималась для журнала Playboy.

В феврале 2009 года Бриджет последний раз появилась в Playboy. После ухода она снималась в реалити "Самые сексуальные пляжи Бриджет". Через год ходили слухи, что девушка запустит еще одно реалити-шоу, но канал Е! решил с ней больше не сотрудничать. Также Бриджет начала серьезно увлекаться паранормальными явлениями. Вскоре запустила подкаст Ghost Magnet with Bridget Marquardt.

В конце 2008 года она начал встречаться с режиссером Николасом Карпентером, сыном знаменитого американского астронавта Скотта Карпентера. Пара обручилась и поженилась, они еще вместе и очень счастливы. Кстати, обручальное кольца у девушки было в виде паука.

"Для тех, кто спрашивает о моем обручальном кольце. Ник хотел подарить мне что-то традиционное, а я хотел чего-то особенного и уникального! Это паук, выложенный бриллиантами (а не черная вдова), разработанный @lynn_ban, и он абсолютно идеален для меня! Он меня хорошо знает!" - написала она под фото кольца.

Бриджет продолжает вести свое шоу о паранормальных явлениях, отрывками из которых делится в Instagram.

Кристал Харрис (Хефнер)

Кристал родилась в Аризоне, а выросла в Англии. Ее отец Рэй Харрис был музыкантом, и благодаря ему она познакомилась с миром шоу-бизнеса. После школы девушка изучала психологию в Государственном университете Сан-Диего и работала моделью, снималась для множества журналов, в том числе для Playboy.

В январе 2009 года начала встречаться с Хью Хефнером, который был на 60 лет ее старше. Через год, 24 декабря, пара объявила о помолвке. 23-летняя Кристал должна была стать третьей женой редактора знаменитого журнала, но разорвала помолвку 14 июня 2011 года - за 5 дней до запланированной свадьбы. Девушка якобы не хотела мириться с разгульной жизнью жениха и его гаремом, но впоследствии они помирились и поженились 31 декабря 2012 года. Она была замужем за Хефнером почти 5 лет до его смерти 27 сентября 2017-го.

Хью Хефнер и Кристал Харрис / Getty Images

За эти годы девушка успела побывать редактором на Playboy.com, сняться в реалити-шоу "Девочки по соседству" и разработала коллекцию купальников, нижнего белья и спортивной одежды и одежды для дома.

После смерти мужа она не получила ничего из его многомиллионного состояния, так как подписала брачный контракт. Сейчас Кристал ведет активную жизнь, завела YouTube-канал, ведет страницу в Instagram, где у нее 3 миллиона подписчиков, и блог. Также она много путешествует и начала сотрудничать с организацией United Planet.

В личной жизни Кристал тоже все хорошо. Сейчас она встречается с Натаном Леви - инженером по космическим разработкам.

Памела Андерсон

Детство и юность у девушки были не самые благополучные: отец - алкоголик, а мать работала на двух работах, чтобы прокормить семью. Также Памела несколько раз подвергалась сексуальному насилию в юности. Прославилась девушка в 1989 году, когда пришла на футбольный матч в Ванкувере в майке с логотипом пивной марки Labatt. Тогда симпатичную и пышногрудую Андерсон показали на большом экране стадиона. Столь неожиданным образом Памела заполучила свой первый рекламный контракт с фирмой Labatt, став официальном лицом кампании бренда, и снялась в рекламе. Постеры с полуобнаженным телом модели висели во всех барах Канады, и вскоре ее впервые пригласили на обложку Playboy.

Хью Хефнер и Памела Андерсон / Getty Images

Памела стала одной из любимицей Хефнера, поэтому на протяжении многих лет появлялась на обложке журнала 14 раз. Но в отличие от других девушек, которым не разрешалось работать "на стороне", Памела сделала успешную карьеру как актриса и модель, закрепив за собой статус секс-символа. Поэтому несмотря на то, что она неоднократно сопровождала Хефнера на различных мероприятиях, понятно, что ее контракт отличался от контрактов остальных "зайчиков".

Она снималась для множества рекламных компаний, одной из которых была коллекция 2009 года Vivienne Westwood, запустила несколько собственных успешных коллекций различных товаров, стала активисткой по защите животных и сотрудничает с организацией PETA, выступает за защиту окружающей среды, снималась во множестве реалити-шоу, "Танцах со звездами" и "Танцах на льду". В марте 2005 года Андерсон стала представителем фонда MAC по борьбе со СПИДом.

В личной жизни звезды было все не очень хорошо. Она много раз выходила замуж, пережила выкидыш, но все же смогла стать мамой - у актрисы два сына Брэндон Томас Ли и Дилан Джаггер Ли.

Зимой 2020 года она вышла замуж в шестой раз. Возлюбленным Памелы стал ее телохранитель Дэн Хейхерст. После свадьбы знаменитость объявила, что уходит из соцсетей.

Читайте также: Любимые зайчики: 12 женщин Хью Хефнера

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку