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ТСН в социальных сетях

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Категория
Звезды
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Больная, несчастная и одинокая: дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Вивьен рассказала о госпитализации из-за РПП

Вивьен Джоли, дочь Анджелины Джоли, впервые откровенно рассказала о борьбе с расстройством пищевого поведения и госпитализации в начале 2026 года. Свою непростую историю 18-летняя девушка решила не скрывать, а превратить в искусство.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Анджелина Джоли и Вивьен

Анджелина Джоли и Вивьен / © Associated Press

За безупречными фотографиями, известной фамилией и жизнью в тени голливудской славы не всегда скрывается сказка. История Вивьен Джоли — болезненное напоминание о том, что психологические трудности не обходят стороной даже детей самых известных звёзд. На этот раз дочь Анджелины Джоли решилась показать публике очень личную часть своей жизни и сделала это языком искусства, об этом сообщило издание Page Six.

«Это было самое худшее и самое лучшее время в моей жизни»

Вивьен Джоли / © Getty Images

Вивьен Джоли / © Getty Images

Вивьен поделилась своим признанием в авторском заявлении под названием «The Tulip Field» («Тюльпановое поле»), которое было представлено вместе с её картинами на выставке «The Tulip Field: A Gallery on Patience of Patients». Экспозиция проходила со 2 по 8 ноября в галерее Forager Crafts в Лос-Анджелесе.

Посмотреть фотографии работ Вивьен можно по ссылке.

Девушка рассказала, что в начале года оказалась в больнице из-за расстройства пищевого поведения (РПП). Она не скрывала, насколько тяжелым был этот период.

«Как и многие другие люди, я боролась с проблемами психического здоровья. У меня также были проблемы, связанные с расстройством пищевого поведения. В начале этого года меня госпитализировали. Я чувствовала себя злой, больной и очень одинокой» — написала Вивьен.

Анджелина Джоли и Вивьен / © Associated Press

Анджелина Джоли и Вивьен / © Associated Press

Однако именно в больнице она обрела поддержку там, где меньше всего этого ожидала. Теплота медицинского персонала и других молодых пациентов постепенно помогла ей преодолеть внутренние барьеры.

«Я никогда так сильно не смеялась и не плакала. Никогда не была настолько честной с собой и настоящей» — призналась девушка.

Она также поблагодарила детей, с которыми познакомилась во время лечения, за важный урок, ведь они научили её находить в себе силы даже тогда, когда чувствуешь себя наиболее уязвимой.

История, которую она решила сохранить

Вивьен Джоли / © Getty Images

Вивьен Джоли / © Getty Images

Название выставки Вивьен выбрала неслучайно. «The Tulip Field» — так она называла больницу, где проходила лечение. Её картины стали своеобразным визуальным дневником того периода, ведь в них запечатлены моменты грусти, безнадёжности, смеха, ощущения безопасности и маленькие победы над собой.

Поскольку фотографий из периода пребывания в больнице не сохранилось, искусство стало для Вивьен способом сохранить воспоминания о людях и переживаниях, которые изменили её.

Особенно трогательная деталь — названия работ девушка взяла из своих дневниковых записей. Например, картина «Vitals» («Жизненные показатели») сопровождалась записью от 14 мая 2026 года: «Я чувствую себя виноватой из-за того, что мне приходится так долго оставаться в больнице». Другие работы также содержали фрагменты её личных записей — маленькие моменты большой истории об уязвимости, принятии и восстановлении.

Вивьен потребовалось немало мужества, чтобы откровенно рассказать о столь личном опыте. Однако она надеется, что её история поможет хотя бы одному человеку не чувствовать себя одиноким и решиться обратиться за помощью.

Что такое расстройство пищевого поведения

Семья Анджелины Джоли / © Associated Press

Семья Анджелины Джоли / © Associated Press

Расстройства пищевого поведения (РПП) — это не просто проблемы с аппетитом или недовольство собственной внешностью, это серьёзные психические расстройства, которые влияют на отношение человека к еде, весу, собственному телу и самооценке. К ним относятся, в частности, анорексия, булимия и компульсивное переедание.

Расстройства пищевого поведения могут сопровождаться тревогой, чувством вины, стыдом, навязчивыми мыслями о еде и изменениях в теле. В то же время это не вопрос силы воли или недостатка самоконтроля, а состояния, требующие профессиональной помощи, в частности психологической, психиатрической и медицинской.

Именно поэтому открытость Вивьен очень важна, ведь её история помогает напомнить, что за внешней улыбкой может скрываться серьёзная борьба, а обратиться за помощью — это не слабость, а важный шаг к выздоровлению.

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