Больше, чем "50 оттенков...": 6 фильмов о БДСМ, которые стоит увидеть не только ради эпатажа

Будем откровенны: для многих зрителей разговор о БДСМ в кино до сих пор начинается и заканчивается на «Пятидесяти оттенках серого». Однако, эта тема гораздо шире, и настоящий кинематограф давно использует тему доминации как острый скальпель для вскрытия человеческой души, доказывая, что иногда кнут в кадре может быть более сильной метафорой, чем тысяча слов о любви. Мы собрали шесть лент, которые будоражат фантазию не только своей откровенностью, но и интеллектуальной глубиной, напоминая, что самые захватывающие игры всегда происходят прежде всего в голове, а не только в «красной комнате».

«Секретарша» (2002)

Если вы ищете фильм, с которого стоит начать знакомство с темой БДСМ-отношений, то это однозначно работа режиссера Стивена Шейнберга по одноименному рассказу Мэри Гайтскилл. Сюжет крутится вокруг Ли Холлоуэй (Мэгги Джилленхол) — застенчивой девушки из дисфункциональной семьи, которая только что вышла из психиатрической больницы, куда попала из-за того, что наносила раны сама себе. Ли пытается наладить нормальную жизнь и устраивается на работу секретаршей к чудаковатому адвокату Эдварду Грею (Джеймс Спейдер). То, что начинается как обычная офисная рутина с выговорами по ошибке в текстах, очень быстро превращается в пикантную игру в «строгого босса» и «послушную подчиненную». Оказывается, что для этих двух легкое наказание за неудачную кому или неправильный шрифт — это лучший способ выразить свои чувства.

Именно «Секретарша» сделала Мэгги Джилленхол настоящей звездой. Ее невероятная игра принесла актрисе номинацию на «Золотой глобус» и открыла двери в большое кино. Фильм любят за то, что он не пытается быть грязным или шокирующим. Наоборот, это очень человечная и даже несколько забавная история о том, что каждая пара находит свое счастье по-своему. Здесь кнут или строгий взгляд — это просто еще один способ сказать «я тебя люблю» для людей, которые не вписываются в общепринятые рамки.

«Горькая луна» (1992)

Этот фильм легендарного Романа Полански — настоящая классика жанра. Сюжет разворачивается на борту роскошного океанского лайнера, где чопорная британская пара в исполнении Хью Гранта и Кристин Скотт Томас знакомится с прикованным к инвалидной коляске американским писателем Оскаром (Питер Койот) и его невероятной женой-француженкой Мими (Эммануэль Сенье). Оскар начинает рассказывать случайному знакомому историю их с Мими пылкой любви, которая со временем превратилась в жестокую игру в кошки-мышки, где граница между удовольствием и пыткой практически исчезла.

Это фильм о том, что бывает, когда страсть становится разрушительной. Мы видим весь путь героев: от нежного знакомства до диких экспериментов с подчинением и унижением. Эммануэль Сенье в этой роли — воплощение образа роковой женщины, которая умеет быть и беззащитной жертвой, и безжалостной владычицей. «Горький месяц» часто называют одним из самых откровенных фильмов 90-х, но он ценен не только эротикой. Это глубокая психологическая драма о том, как далеко могут зайти два человека в поисках новых острых ощущений, и как трудно потом бывает вовремя остановиться.

«Венера в мехах» (2013)

И снова фильм Романа Полански с его музой и женой Эммануэль Сенье в главной роли. Но если «Горькая луна» была масштабной драмой о разрушительной страсти, то это — камерная и невероятно изящная дуэль между мужчиной и женщиной.

Все действие происходит в пустом парижском театре, где режиссер Тома (Матье Амальрик) проводит кастинг на главную роль в своей пьесе. Сценарий основан на той самой знаменитой повести «Венера в мехах» Леопольда фон Захер-Мазоха — автора, чья фамилия навсегда вошла в историю как основа термина «мазохизм». Режиссер уже готов идти домой, как вдруг в зал врывается вульгарная и на первый взгляд совершенно неподходящая актриса Ванда (Эммануэль Сенье). То, что начинается как обычное прослушивание, быстро превращается в увлекательную психологическую игру. Зритель сам не замечает, как предел между актерской игрой и реальностью стирается: Ванда постепенно перебирает власть над режиссером, заставляя его меняться с ней ролями. Эммануэль Сенье здесь просто фантастическая: она перевоплощается из простушки в богиню и хозяйку ситуации одним лишь взглядом. Это интеллектуальное, стильное и очень ироническое кино, которое доказывает: самые крепкие кандалы — это те, которые мы создаем сами в своем воображении.

«Хорошая плохая девочка» (2024)

Эта лента от режиссера и сценариста Халины Рейн вернула на большие экраны жанр взрослого эротического триллера. Главная героиня Роми (Николь Кидман) — успешная и властная топ-менеджерка крупной компании, у которой, казалось бы, есть все: карьера, стабильность и любящий муж Джейкоб (Антонио Бандерас). Однако ее идеальная жизнь дает трещину, когда в офисе появляется дерзкий и уверенный стажер Сэм (Гарри Диксон). Между ними вспыхивает опасная игра, где привычная иерархия разрушается: в стенах корпорации Роми босс, но за закрытой дверью она с наслаждением отдает контроль молодому любовнику.

Фильм покоряет своей честностью и отсутствием излишнего пафоса. Николь Кидман здесь просто невероятная — она не боится выглядеть уязвимой, растерянной и настоящей, за что получила кубок Вольпи за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале.

«Собаки не носят штанов» (2019)

Финский режиссер Юкка-Пекка Валкеапяя создал трогательную историю об успешном хирурге и любящем отце по имени Юха (Пекка Странг), который много лет не может оправиться после трагической гибели жены. Его жизнь превращается в бесконечный день сурка, пока Юха случайно не находит утешение в подвале тату-салона. Там он встречает Мону (Криста Косонен) — профессиональную доминантку, которая практикует жесткие методы. Оказывается, что физическая боль и игры с нехваткой кислорода дарят Юхе удивительное спокойствие и возможность снова почувствовать хоть что-то, кроме невыносимого горя.

Хотя описание может показаться мрачным, это кино на самом деле полно черного юмора и светлой надежды, и оно показывает БДСМ не как извращение, а как своеобразный способ исцеления души. А Криста Косонен в роли Моны — это воплощение силы и дисциплины, которая становится для главного героя своеобразным «психотерапевтом».

«Пиллион» (2025)

Если вы думали, что видели о БДСМ-культуре все, готовьтесь к настоящему кинооткрытию (а, возможно, даже и шоку). Дебютная лента режиссера и сценариста Гарри Лайтона уже успела наделать шума в Каннах, где в программе «Особый взгляд» она получила приз за лучший сценарий.

Название фильма отсылает к сленгу байкеров: «пиллион» — это пассажир, сидящий на мотоцикле позади водителя, и в этой истории такая позиция становится символом добровольного отказа от контроля. Сюжет знакомит нас с тихим одиночкой Колином (Гарри Меллинг, известный многим как Дадли из «Гарри Поттера»), чья пресная жизнь переворачивается с ног на голову после встречи с харизматичным Рэем — лидером квир-байкеров в исполнении непревзойденного Александера Скашгорда.

Рэй становится для Колина проводником в мир строгих правил, кожи и дисциплины, вырывая его из ловушки обыденности. Это провокационное кино с очень смелыми сценами показывает, как двое совершенно разных мужчин — властный «викинг» и пассивный маменькин сынок — ищут общий язык через боль и нежность. «Пиллион» сейчас имеет феноменальный рейтинг на Rotten Tomatoes — 99% «свежести». А увидеть его в кинотеатрах Украины можно будет уже с 26 марта.