Больше, чем просто мачо: 9 лучших фильмов с Антонио Бандерасом

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Уже несколько десятилетий он остается настоящим любимцем публики, мастерски сочетая в себе страстную испанскую харизму, утонченный шарм и редкую актерскую смелость. За свою яркую карьеру Антонио Бандерас прошел путь от нишевых европейских фильмов до голливудских блокбастеров. Он способен одинаково органично держать в руках шпагу легендарного Зорро, спасать мир в детской шпионской франшизе, погружаться в самые темные уголки человеческой души в авторском кино или… искусно открывать устрицы в солнечном курортном ресторане. Талант этого актера действительно не знает жанровых ограничений, а каждая новая роль удивляет глубиной и убедительностью, поэтому предлагаем подборку самых выдающихся киноработ Антонио Бандераса, которые обязательно стоит посмотреть.

«Боль и слава» (2019)

Это настоящий вершина многолетнего творческого сотрудничества Антонио Бандераса и культового испанского режиссёра Педро Альмодовара, которые когда-то вместе начинали свой путь к международному признанию. В этой удивительно тонкой и откровенной картине Альмодовар доверил Бандерасу воплотить фактически самого себя — режиссера Сальвадора Мальо, чей внутренний мир, привычки и душевные муки являются прямым отражением жизни самого режиссера.

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По сюжету, пожилой и больной кинематографист оказывается в глубоком творческом кризисе, из-за чего начинает бродить по лабиринтам собственных воспоминаний: от бедного детства в яркой испанской деревне и первой любви в мадридском пригороде до болезненных разрывов и поисков утешения в искусстве. Неожиданные встречи с людьми из прошлого помогают герою примириться со своими травмами и вновь обрести вкус к жизни. Эта работа принесла Бандерасу заслуженную номинацию на «Оскар» и в очередной раз доказала, что за ярким образом голливудского мачо скрывается драматический актер колоссальной глубины и уязвимости.

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«Хорошая плохая девочка» (2024)

В провокационном эротическом триллере «Хорошая плохая девочка» Бандерас играет мужа успешной и влиятельной леди-босса (Николь Кидман), которая изменяет ему, завязав страстный и опасный БДСМ-роман с молодым амбициозным стажером. Режиссер Галина Рейн создала глубокую и дерзкую психологическую драму о власти, скрытых желаниях и разрушительных последствиях двойной жизни, а Бандерас мастерски воплотил образ мужчины, который, несмотря ни на что, пытается сохранить брак.

«Искушение» (2001)

Здесь Бандерас сыграл, пожалуй, самую страстную и чувственную роль в своей карьере, в которой его природный шарм и темперамент раскрываются в полной мере. События происходят в конце XIX века на Кубе, где богатый купец Луис (Бандерас) женится на американке Джулии (Анджелина Джоли), с которой до этого был знаком лишь по переписке. Однако впоследствии выясняется, что за образом скромной женщины скрывается загадочная авантюристка, которая втягивает героя в водоворот опасных интриг, обмана и безумной страсти, где грань между искренней любовью и предательством становится совершенно незаметной.

Главным украшением фильма является взрывной дуэт Бандераса и Джоли, которые на момент съемок находились на пике своей голливудской славы. Их актерская химия на экране буквально высекает искры, превращая совместные эпизоды в напряжённую психологическую игру, полную чувственности и драматической силы.

«Кожа, в которой я живу» (2011)

Вновь объединившись с режиссером Педро Альмодоваром после многолетнего перерыва, Бандерас создал совершенно неожиданный и пугающий образ. Актёр играет доктора Роберта Ледгарда — гениального пластического хирурга, одержимого идеей создать революционную искусственную кожу, способную выдерживать любые повреждения. Однако за этим медицинским прорывом скрывается страшная тайна: в своём роскошном загородном поместье врач удерживает молодую женщину, ставшую главным объектом его этически недопустимых и жестоких экспериментов.

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Этот удивительно стильный, мрачный и шокирующий фильм держит в напряжении до последней минуты, искусно переплетая элементы психологического триллера, готического хоррора и запутанной драмы о мести и утрате. Бандерас здесь совершенно лишен своей привычной теплоты и героического шарма — вместо этого его персонаж хладнокровен, опасен и глубоко сломлен изнутри.

«Однажды в Мексике» (2003)

Этот масштабный боевик завершает знаменитую «мексиканскую трилогию» Роберта Родригеса, которая началась с ультрадешёвого независимого хита «Музыкант» (1992) и взрывного блокбастера «Отчаянный» (1995). В этой заключительной части Антонио Бандерас вновь возвращается к своему легендарному образу Эль Мариачи — мрачного, искусного музыканта-мстителя, чей знаменитый гитарный футляр снова доверху набит смертоносным оружием. По сюжету, измученный прошлыми трагедиями и одиночеством герой выходит из тени, когда коррумпированный и циничный агент ЦРУ (Джонни Депп) нанимает его для спасения президента Мексики, против которого готовят государственный переворот наркобарон и продажный генерал. В то же время у Мариачи есть и собственные личные счёты с обидчиками.

Фильм привлекает невероятно звездным и ярким актерским составом: помимо Бандераса и Деппа, здесь задействованы Сальма Хайек, Уиллем Дефо, Микки Рурк, Ева Мендес и даже поп-певец Энрике Иглесиас в роли заядлого контрабандиста оружия.

«Маска Зорро» (1998)

Блестящий меч, безумный шарм и рождение легенды: всё это — «Маска Зорро». По сюжету, стареющий дон Диего де ла Вега (Энтони Хопкинс), который стареет, берет под свое крыло дерзкого уличного бедняка Алехандро Муррьетту (Бандерас), чтобы воспитать из него нового Зорро — таинственного «мстителя в маске». Эта роскошная, зрелищная и полная юмора картина привлекает фантастической химией между Бандерасом и непревзойденной Кэтрин Зета-Джонс, играющей дочь Диего, а также головокружительными трюками и чистым духом классического приключенческого кино.

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«Дети шпионов» (2001)

В этом семейном приключенческом блокбастере Бандерас играет заботливого отца (и одновременно бывшего супершпиона) Грегорио Кортеса. По сюжету, когда супруги-секретные агенты (Бандерас и Карла Гуджино) попадает в плен к коварному злодею, их детям приходится в срочном порядке освоить футуристические шпионские гаджеты и отправиться на опасную спасательную миссию. Режиссёр Роберт Родригес создал яркий, изобретательный и динамичный фильм, наполненный фантазиями и детским восторгом, где Бандерас с невероятным удовольствием демонстрирует свою комедийную харизму и самоиронию, доказывая, что его звездный шарм органично смотрится как во взрослых боевиках, так и в теплых семейных фильмах.

«Приключения Паддингтона в Перу» (2024)

И вот ещё один семейный фильм с Бандерасом, в котором актёр с удовольствием демонстрирует свой комедийный талант. В теплой и яркой приключенческой картине любимый британский медведь вместе с семьёй Браунов отправляется на свою историческую родину. А Антонио Бандерас ярко воплощает колоритного, харизматичного (и коварного) капитана Гантера Кабота, который сопровождает героев в их увлекательной экспедиции по перуанским джунглям — в поисках легендарного Эльдорадо и пропавшей тёти Паддингтона, медведицы Люси.

«Тони» (2026)

В биографической драме о знаменитом американском шеф-поваре Энтони Бурдене режиссёр Мэтт Джонсон и студия A24 предлагают необычный и увлекательный взгляд на жанр биографического фильма. Они сосредотачиваются лишь на одном, но переломном моменте из жизни Бурдена. А именно — летом 1975 года в живописном городке Провинстаун, где 19-летний, амбициозный и в то же время неуверенный в себе Тони (Доминик Сесса) случайно попадает в водоворот шумной ресторанной кухни.

Бандерас играет здесь опытного, мудрого и строгого шеф-повара, который берет юного Бурдена под свое крыло и становится для него важным наставником. Бандерас привнес в этот образ не только драматическую глубину, но и неподдельную страсть к гастрономии (ведь в реальной жизни актер прекрасно разбирается в кулинарии и владеет собственными ресторанами). Он мастерски показал человека, который учит Тони самому главному: талант без дисциплины ничего не стоит. Ну и заодно — раскрывает интересные кулинарные секреты. Какие именно? Узнаем в кино уже с 20 августа, когда «Тони» выйдет в украинских кинотеатрах.

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