Больше не герцог Йоркский: почему сын королевы Елизаветы II отказался от титула и, что будет с его экс-женой и дочерьми

Принц Эндрю / © Getty Images

Реклама

Титул герцога Йоркского и почему его носил Эндрю

С рождения принц Эндрю именуется «Его Королевское Высочество». После его женитьбы на Саре Фергюсон в 1986 году его мать, королева Елизавета II, даровала ему титулы герцога Йоркского, графа Инвернесса и барона Киллили.

Свадьба Сары Фергюсон и принца Эндрю, 1986 год / © Getty Images

Герцог Йоркский — традиционный титул второго сына монарха, акоторый присваивается со времен Эдуарда IV. Отец королевы Елизаветы, король Георг VI, также носил титул герцога Йоркского до отречения от престола его старшего брата, короля Эдуарда VIII, в 1936 году. А дети Георга и Елизаветы Боуз-Лайон — принцессы Елизавета и Маргарет были принцессами Йоркскими пока их отец не стал новым королем Великобритании.

Елизавета Боуз-Лайон и король Георг VI с дочерьми — принцессами Елизаветой и Маргарет / © Getty Images

Принц Эндрю был известен как герцог Йоркский на протяжении почти 40 лет, но в октябре 2025 года Букингемский дворец объявил, что он больше не будет его использовать. В заявлении принц Эндрю объявил, что больше не будет пользоваться своими королевскими титулами и почестями, сказав, что «продолжающиеся обвинения в мой адрес отвлекают от работы Его Величества и королевской семьи». Он больше не является действующим членом королевской семьи и последние годы борется с последствиями своей связи с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Реклама

Связь с Эпштейном и его влияние на жизнь принца

Падение принца Эндрю началось в 2010 году из-за его предполагаемых связей с финансистом Джеффри Эпштейном. В 2015 году имя принца было упомянуто в гражданском иске против Эпштейна. По данным People в том иске женщина, позже идентифицированная как Вирджиния Джуффре утверждала, что Эпштейн трижды приказывал ей заниматься сексом с принцем Эндрю, когда ей было 17 лет. Позже, в 2021 году, Джуффре подала иск и против самого принца в связи с предполагаемыми сексуальными контактами, которые принц Эндрю неоднократно отрицал.

«Я совершенно не помню, чтобы когда-либо встречался с этой женщиной», — заявил Эндрю в своем скандально известном интервью BBC в 2019 году.

Вирджиния Джуффре / © Getty Images

В феврале 2022 года после продолжительной судебной тяжбы Вирджинии Джуффре против принца Эндрю им удалось урегулировать конфликт. Женщина, обвинявшая герцога в сексуальном насилии, внезапно согласилась взять у него денежную компенсацию и заключить мирное соглашение. Вирджиния не просто хотела доказать, что стала жертвой сексуального насилия в несовершеннолетнем возрасте, но и взяла на себя миссию других женщин-жертв, называя себя «голосом всех этих пострадавших». По данным СМИ принц заплатил около 12 миллионов фунтов стерлингов, заявил, что сожалеет о дружбе с Эпштейном, и признал, что Вирджиния стала жертвой обстоятельств, однако не признал того, что был причастным к сексуальному насилию.

Повлияет ли решение принца на титулы его дочерей

У Эндрю и Сары двое дочерей — 37-летняя принцесса Беатрис и 35-летняя принцесса Евгения. Они родились в королевской семье, являются внучками покойной королевы Елизаветы II и смогут и дальше пользоваться титулами принцесс Йоркских. Они также сохраняют свои места в линии наследования престола, но, очевидно, что ни одна из них никогда не станет королевой. Также мы скорее всего будем видеть принцесс на разных семейных королевских мероприятиях.

Реклама

Принцессы Беатрис и Евгения / © Getty Images

Мать принцесс Беатрис и Евгении — Сара — больше не сможет называться герцогиней Йоркской. Она продолжит носить своем имя — Сара Фергюсон, как она делала в профессиональной сфере после развода с Эндрю в 1996 году. Эндрю останется принцем, как сын королевы Елизаветы II, и сохранит свой титул «принца» в соответствии с жалованной грамотой, выданной королем Георгом V в 1917 году и обновленной покойной королевой в 2012 году.

Ранее Эндрю лишился другого титула

Еще в январе 2022 года принц лишился титула «Его Королевское Высочество», а также должности государственного советника. В январе 2022 года его мать, покойная королева Елизавета II, лишила Эндрю воинских званий и патронажа на фоне иска о сексуальном насилии, поданного против него Вирджинией Джуффре, предполагаемой жертвой Джеффри Эпштейна.

Принц Эндрю и его бывшая жена Сара Фергюсон / © Getty Images

А когда королем стал Чарльз III, он назначил принцессу Беатрис на занимаемую ранее должность ее отца — государственным советником. Эти должности, учрежденные в соответствии с Законом о регентстве 1937 года, предоставляются супруге монарха и следующим четырем взрослым в линии наследования, достигшим 21 года. Эта должность позволяет советникам вести дела от имени монарха.

Реакция короля Чарльза III на решение его брата

Хотя подробности не сообщаются, очевидно, что принц Эндрю консультировался с Чарльзом относительно своего решения. И, говорят, монарх доволен таким исходом событий. Особенно на фоне того, что недавно выяснилось, что Эндрю солгал о разрыве отношений с Эпштейном. В интервью Newsnight он рассказал журналистке Эмили Мейтлис, что прекратил все контакты с миллиардером после визита к нему в Нью-Йорк в конце 2010 года, но 12 октября издания The Mail on Sunday и The Sun on Sunday опубликовали электронное письмо от 2011 года, которое принц якобы написал Эпштейну на следующий день после публикации скандальной фотографии, на которой он обнимает Вирджинию Джуффре.

Реклама

«Я так же переживаю за тебя! Не беспокойся обо мне! Похоже, мы вместе в этой ситуации и должны будем с этим справиться. В противном случае, оставайтесь на связи, и мы скоро сыграем еще!!!!», — добавил он, прежде чем закончить словами: «С уважением, Его Королевское Высочество герцог Йоркский», — написал тогда принц.

Король Чарльз и принц Эндрю / © Getty Images

После публикации этого письма в прессе королю Чарльзу настоятельно рекомендовали подумать над тем, чтобы лишить брата титула герцога Йоркского. Эндрю, похоже, опередил короля с этим решением.