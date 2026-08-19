Больше не нужно скрывать седые корни: почему звезды отказываются от окрашивания

Сара Джессика Паркер / © ALS Association

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Есть вещи, которых индустрия красоты научила женщин бояться почти как огня. Седые корни — одна из них. Однако речь идет не о седых волосах в целом, ведь полностью серебристые пряди уже давно считаются стильным, эффектным и роскошным образом, а вот несколько белых волосков у пробора или на висках, которые будто требуют немедленного визита к колористу, об этом рассказало издание PureWow.

Годами нам объясняли простую схему: увидели седину — закрасьте её. И повторяйте это каждые четыре недели, пока не надоест. А потом снова, потому что волосы, к сожалению или к счастью, продолжают расти. Однако сегодня всё больше женщин выходят из этого замкнутого круга.

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Серебро вместо маскировки

Энди Мак-Давелл / © Associated Press

Сара Джессика Паркер уже несколько лет позволяет серебристым прядям смешиваться со своим блондом, особенно у линии роста волос. Когда её стали называть «смелой» за седину, актриса удивилась, почему естественные волосы женщины вообще требуют мужества. Она также обращала внимание на двойные стандарты, ведь мужчин с сединой гораздо реже заставляют объяснять, почему они не спешат её скрывать.

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Кэти Холмс появлялась на красных дорожках с заметными серебристыми корнями в своих фирменных тёмных волосах. Сальма Хайек позволяла седым волоскам проглядывать у висков даже на крупных светских мероприятиях. Полина Поризкова сочетает седину с блондом, а Трейси Эллис Росс демонстрирует серебристые пряди в своей естественной текстуре.

Полина Поризкова / © Associated Press

И это уже не просто история о женщинах старше 50 лет. Многие молодые инфлюенсеры, у которых появляется седина, отказываются от её постоянного окрашивания, а некоторые даже создают различные туториалы и видео, посвящённые процессу отращивания натурального «серебра». Ведь седые волосы вполне могут появиться в 20 или 30 лет, и тогда привычка скрывать их означает десятилетия регулярных походов в салон.

Не обязательно становиться полностью седым

Энди Коэн / © Associated Press

Отказ от окрашивания вовсе не означает, что нужно выбросить краску для волос и ждать, пока они полностью станут серебристыми — есть золотая середина. Например, техника, при которой седину не перекрывают плотным цветом, а вписывают в общий оттенок волос с помощью мелирования, затемнения отдельных прядей и продуманного расположения светлых акцентов.

В результате серебристые пряди не выглядят как «проросшие корни», они становятся частью прически. И, возможно, именно это сегодня является самым современным подходом — не выбирать между «полностью окрашиваться» и «полностью принять седину», а позволить волосам быть живыми.

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Бьюти-рутина превратилась в марафон

Сальма Хайек / © Associated Press

Есть ещё одна причина, по которой идея отказаться от постоянного окрашивания корней звучит так заманчиво. Женский список бьюти-обязанностей уже давно напоминает бесконечный список дел: маникюр, педикюр, брови, уход за кожей, пилинги, лазеры, ретиноиды, LED-маски, отбеливание зубов, тренировки, солнцезащита, укладка, мелирование и т. д. И где-то между всем этим — очередная запись к колористу, чтобы закрасить несколько миллиметров волос.

Итак, возможно, именно этот пункт проще всего вычеркнуть из списка, ведь это почти сизифов труд, вы тратите время и деньги, чтобы скрыть седину, а через несколько недель она снова появляется.

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