Борьба за Royal Lodge: почему принц Эндрю держится мертвой хваткой за особняк

Вот уже больше года король Чарльз III и его брат принц Эндрю не могут достичь соглашения в отношении Royal Lodge – резиденции в Виндзорском парке, которую младший брат короля арендовал сроком на 75 лет, а монарх всячески пытается выселить оттуда брата.

Что это за резиденция и почему принц Эндрю так не хочет выезжать

Как мы уже писали ранее, особняк Royal Lodge — это дом , являющийся памятником архитектуры II категории, расположен он в Большом парке Виндзор в Беркшире. Нынешнее строение датируется 19 веком и было расширено в 1930-х годах для тогдашнего герцога Йоркского, будущего короля Георга VI, его супруги Елизаветы Боуз-Лайон и двоих дочерей – принцесс Елизаветы и Маргарет. Особняк будущий король Георг VI и его супруга Елизавета использовали в качестве загородного поместья. А после смерти короля Георга VI в 1952 году, его жена использовала дом в качестве одной из своих загородных резиденций аж до самой своей смерти в 2002 году. Умерла королева-мать Елизавета как раз в Royal Lodge 30 марта 2002 года, рядом с ней были ее дочь, королева Елизавета II и племянница Маргарет Родс.

Royal Lodge в Виндзоре / Фото: Getty Images

В августе 2003 года 43-летний принц Эндрю, герцог Йоркский, получил от Crown Estate договор аренды поместья на 75 лет. Право аренды может быть передано только его вдове или его двум дочерям, принцессе Беатрис и принцессе Евгении или трасту, созданному исключительно в их интересах. Расторгать этот договор аренды принц Эндрю не хочет, напротив, ему очень нравится жить в особняке и он даже не думал оттуда выезжать, если бы не его брат король Чарльз III, у которого появились личные планы на Royal Lodge.

Принцессы Елизавета и Маргарет в поместье Royal Lodge в Виндзоре / Фото: Getty Images

Зачем Чарльзу эта резиденция в Виндзоре

Сообщалось, что монарх планирует сдать в аренду Королевскую резиденцию в Виндзоре после того, как принц Эндрю окончательно оттуда съедет. Он хочет сделать ремонт и сдать резиденцию за 1 миллион фунтов стерлингов в год. Также в прессе писали, что есть и запасной вариант, который якобы обдумывает король. На случай своей смерти он намерен отдать Royal Lodge своей супруге королеве Камилле, где она сможет жить так же, как когда-то жила его горячо любимая бабушка королева-мать Елизавета.

Королева-мать Елизавета позирует на территории Royal Lodge в Виндзоре, 26 августа 1946 года / Фото: Associated Press

Какие шаги предпринимает король, чтобы выселить брата

Как вы уже поняли принц Эндрю сопротивляется и не хочет выезжать. Поэтому Чарльз урезал ему финансирование на безопасность и содержание этой резиденции. Также король делает все возможное, чтобы побудить своего младшего брата сократить расходы. Но, несмотря на это, принц до сих пор не согласился покинуть особняк.

Король Чарльз III и принц Эндрю / Фото: Associated Press

Что говорят эксперты

Королевский эксперт Хьюго Викерс утверждает, что принц Эндрю не хочет покидать особняк, так как считает, что его выезд будет означать признание вины (Эндрю был втянут в сексуальный скандал, ено обвиняли в насилии, но вина так и не была доказана в суде).

"Я думаю, мы все должны признать, что он не нужен для каких-либо общественных обязанностей. Если бы вы занимались благотворительностью, вы бы не просили принца Эндрю приехать и стать вашим почетным гостем. Поэтому никто не хочет его видеть на публике. Итак, он живет в Royal Lodge, играет в гольф, видится с детьми и внуками, ездит верхом в парке, и это дорого. Конечно, идеальной ситуацией было бы, если бы Эндрю добровольно согласился уменьшить жилплощадь и переехать в другое место", - сказал Хьюго The Sun. "Я думаю, он чувствует, что если он уедет из Royal Lodge, то это будет своего рода публичным признанием вины, которая не была доказана. Тем не менее, это дорогой образ жизни".

Почему принц Эндрю так категоричен

Король Чарльз и принц Эндрю / Фото: Getty Images

Безусловно, жить на территории такого огромного поместья, весьма комфортно. Но Эндрю уверяет, что он заботится в первую очередь не о себе, а о своих дочерях и хотел бы оставить в наследство Royal Lodge своим дочерями – принцессам Беатрис и Евгении. Однако принцессы, как говорят, имеют еще одно потенциальное наследственное имущество от своей матери, герцогини Йоркской. Сара Йоркская приобрела дом за 4 миллиона фунтов стерлингов в Мейфэре, которое также останется ее дочерям. Но, как говорится, особняков много не бывает и отцовские планы герцога Йоркского можно понять.

Каковы перспективы

Так как принц Эндрю еще в 2019 году (после разгоревшегося секс-скандала с его участием) официально ушел с поста старшего работающего члена королевской семьи и откровенно говоря, шансов на то, что Чарльз оставит за ним это поместье в Виндзоре, крайне невысоки. Скорее всего монарх предпримет еще определенные шаги, которые заставят его брата переехать во Фрогмор-коттедж, из которого специально для этого годом ранее были выселены принц Гарри и Меган Маркл.

Поместье Royal Lodge в Виндзоре / Фото: Getty Images

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