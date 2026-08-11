Бразильский секрет красоты Камилы МакКонахи: еженедельная рутина красавицы

Мэттью МакКонахи Камила Алвес МакКонахи / © Associated Press

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Сегодня Камила МакКонахи— не только жена актёра Мэттью МакКонахи, мама троих детей и предпринимательница. Она также является основательницей платформы Women of Today, где рассказывает о стиле жизни, питании, здоровье и женском самочувствии, об этом сообщило издание NewBeauty.

И если раньше её повседневная рутина сводилась в основном к косметике и уходу за собой, то с возрастом взгляды Камилы изменились. Теперь она уделяет гораздо больше внимания тому, что происходит внутри организма. Её философия звучит очень современно: не гнаться за каждым новым трендом, а прислушиваться к собственному телу.

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«Я не обращаюсь к молодым людям за советами по поводу красоты», — рассказала Камила. Вместо этого она прислушивается к женщинам старшего возраста, которые хорошо выглядят и могут поделиться собственным опытом.

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Главное правило — меньше трендов

Камилла Макконаги / © Getty Images

Камила признается, что полностью отказалась от одного правила, которого индустрия красоты фактически требует от нас каждый день — постоянно пробовать что-то новое.

Её подход противоположный. Она ориентируется на реакцию собственного организма и не пытается повторять чужие ритуалы только потому, что они стали популярными. Для неё качество важнее количества, а простая рутина — лучше полки, заставленной десятками баночек.

Именно поэтому среди её фаворитов — продукты, которые могут выполнять сразу несколько функций. Например, Камила любит тональный стик, который использует в качестве тона, консилера или средства для контурирования. Ей нравится естественный финиш без ощущения тяжёлого макияжа, а также то, что формула обладает увлажняющими свойствами и содержит витамин Е.

Красота начинается изнутри

Одна из главных тем её философии здоровья — уменьшение воспалительных процессов в организме. Камила убеждена, можно использовать отличную косметику, делать процедуры и тщательно ухаживать за кожей, но если организм постоянно перегружен, результат будет далеко не таким заметным.

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Поэтому её ежедневная формула максимально проста: вода, сон, движение, сбалансированное питание и внимание к собственному самочувствию. Раньше Камила начинала утро с матча на растительном молоке, однако со временем узнала, что после ночи организму нужна жидкость, поэтому теперь её первый утренний ритуал — обычная вода. После чистки зубов она выпивает бутылку воды, прежде чем что-то съесть или выпить.

Меню

Мила Макконаги / © Associated Press

Камила также рассказала о пищевых добавках, которые принимает. В её списке — витамины D, C и A, железо через день, а также льняное масло холодного отжима. Особое место занимает именно это масло: Камила считает его полезным для кожи, волос, ногтей и общего самочувствия. Каждый день она добавляет примерно чайную ложку в греческий йогурт.

Раз в год она также старается примерно на три недели придерживаться определенного режима питания с акцентом на противовоспалительный подход или периоды ограничения питания. В то же время её главный принцип — не сложность, а простота. Из-за чувствительности организма Камила старается не перегружать режим большим количеством правил.

Любимый бразильский ритуал

А главный секрет, ради которого стоит присмотреться к бразильскому подходу к красоте, — лимфодренажный моделирующий массаж. В Бразилии, по её словам, такие процедуры давно стали частью регулярного ухода. Массаж направлен на устранение застоя жидкости и работу с лимфатической системой, а бразильская техника также делает акцент на визуальном моделировании контуров тела.

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Камила подчеркивает, что эффект она замечает именно тогда, когда процедура становится регулярной практикой, а не разовым «волшебным» визитом к мастеру.

И здесь есть важный нюанс, лимфодренажный массаж не следует рассматривать как способ «выведения токсинов» или волшебную процедуру для похудения. Его эффект зависит от техники и индивидуальных особенностей, а при наличии медицинских противопоказаний следует сначала проконсультироваться со специалистом.

Прогулки вместо фитнес-гонки

Мила Макконаги / © Associated Press

Причём её собственное отношение к спорту сейчас особенно показательно. После третьей операции Камила проходит период восстановления, поэтому пока не ставит перед собой спортивных рекордов. Её главное слово на этом этапе — терпение.

Неспешные прогулки, плавание и постепенное возвращение к активной жизни — именно такой подход она выбирает сейчас. И это хорошее напоминание о том, что даже в мире знаменитостей тело не всегда должно работать на пределе возможностей. Иногда лучший фитнес-план — позволить себе восстановиться.

Меньше сахара, больше сна

Если бы Камила могла вернуться на 20 лет назад и дать себе один совет, он был бы удивительно простым: есть меньше сахара и больше спать. С возрастом она стала гораздо внимательнее относиться к своему питанию и поставила здоровье в центр своего образа жизни.

Интересно, что именно сон она ставит в один ряд с питанием, водой и физической активностью. Не очередная процедура, не дорогой крем и не сложный гаджет, а базовые вещи, которые мы часто недооцениваем.

Несмотря на всю свою дисциплину, Камила не отказывается от небольших женских удовольствий. Если есть время, она каждую неделю делает маникюр. И называет это одним из немногих настоящих ритуалов красоты, которые позволяет себе исключительно ради собственного удовольствия.

Возможно, именно этого элемента часто не хватает современной концепции ухода за собой, забота о себе не всегда должна быть ещё одним пунктом в списке дел.

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