Брэд Питт снова пьёт: что это означает с точки зрения психологии

Брэд Питт / © Associated Press

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Брэд Питт не впервые открыто говорит об алкоголе. После сложного периода в личной жизни, в частности развода с Анджелиной Джоли, актер рассказывал о своём опыте участия в собраниях анонимных алкоголиков.

Для него это был важный этап жизни. Питт публично говорил о своей трезвости и благодарил актёра Брэдли Купера за поддержку, которая, по его словам, помогла ему оставаться трезвым. Поэтому его новое признание вызвало особый резонанс, об этом сообщило издание Psychology Today.

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В интервью Esquire актер рассказал, что после семи лет без алкоголя снова начал пить. В то же время он утверждает, что теперь относится к нему гораздо осторожнее, может выпить несколько бокалов, но не позволяет себе возвращаться к большим количествам.

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И здесь возникает более интересный вопрос, чем сама голливудская история, а что вообще значит быть трезвым или находиться на этапе восстановления.

Семь лет трезвости, а потом снова алкоголь

Питт довольно прагматично описал свое нынешнее отношение к алкоголю. По его словам, он несколько раз переоценивал свою способность контролировать употребление, но вовремя замечал, что это у него не получается.

Его нынешняя позиция — пить умеренно и не возвращаться к прежнему поведению. Именно эта деталь и стала центром дискуссии. В традиционных подходах к излечению от алкогольной зависимости полный отказ от алкоголя часто считается ключевым принципом. С этой точки зрения возвращение к употреблению после семи лет трезвости можно назвать рецидивом. Однако современное понимание восстановления значительно шире.

Выздоровление означает полную трезвость

Не все специалисты согласны с тем, что существует только один правильный путь. Подход, известный как «снижение вреда», исходит из другой логики. Его сторонники считают, что любое уменьшение негативных последствий употребления может стать важным шагом к лучшей жизни.

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То есть для одного человека выздоровление будет означать полный отказ от алкоголя, для другого — работу над тем, чтобы сократить количество и частоту употребления и избегать опасного поведения.

Это не означает, что контролируемое употребление подходит каждому человеку с проблемами алкоголя. Наоборот, для некоторых людей даже небольшое количество может стать триггером возврата к прежней модели поведения. Именно поэтому опыт Питта нельзя автоматически переносить на других.

Что говорит психиатрия

В современной психиатрии расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ, оценивается не по простому принципу «пьешь или не пьешь». Диагностика расстройства, связанного с употреблением психоактивных веществ, предполагает оценку ряда критериев в течение определенного периода. Их количество определяет степень тяжести расстройства.

Это важная деталь, ведь человек со временем может меняться. Поведение, которое когда-то соответствовало критериям расстройства, не обязательно останется таким навсегда. Следовательно, возвращение к алкоголю после длительного периода трезвости нельзя автоматически трактовать одинаково в каждом случае.

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Для одного человека это может стать началом серьезного возврата к зависимости, для другого — частью попытки понять собственные границы и изменить подход к употреблению алкоголя. Именно поэтому оценивать подобные ситуации должен специалист, знакомый с конкретной историей человека, а не интернет-комментаторы.

История Питта вызвала много споров

Брэд Питт / © Associated Press

Когда о зависимости говорит обычный человек, его история остается в основном личной, а когда об этом говорит Брэд Питт, ситуация совсем иная. Он — одна из самых известных кинозвезд мира, его слова читают миллионы людей, а любое изменение в поведении мгновенно становится предметом общественного обсуждения.

Поэтому часть людей может воспринять его решение как доказательство того, что полная трезвость не нужна. Другие, напротив, могут увидеть в этом подтверждение того, что после проблем с алкоголем «нельзя даже капли». Однако оба вывода могут быть слишком категоричными.

Опыт одного человека не является универсальным доказательством того, что это сработает для всех. И даже участие Питта в программе «Анонимные алкоголики» не делает его представителем всех людей, проходящих реабилитацию, так же как его нынешний выбор не определяет эффективность или неэффективность конкретного подхода.

«Правильное» восстановление

Пожалуй, самый важный вывод из этой истории заключается именно в том, что восстановление — это не всегда прямая линия. Люди меняются, их обстоятельства меняются, а вместе с ними могут меняться и стратегии, которые они используют.

Кто-то выбирает полную трезвость, кто-то работает над сокращением употребления, кто-то сочетает медикаментозное лечение с психотерапией, а кому-то нужна поддержка группы. Иногда человек пробует один подход, понимает, что он ему не подходит, и ищет другой.

В то же время важно не идеализировать возвращение к алкоголю. Для человека, страдавшего алкогольной зависимостью, попытка «контролируемого употребления» может быть опасной. Риски зависят от индивидуальной истории, степени тяжести проблемы и других факторов.

История Брэда Питта на самом деле не столько об алкоголе, сколько о сложности процесса восстановления человека. Семь лет трезвости — значительный период, но и возвращение к алкоголю не даёт нам достаточно информации, чтобы поставить человеку диагноз или предсказать его будущее.

Станет ли нынешний выбор Питта стабильным новым этапом в его жизни или приведёт к возвращению старых проблем — покажет только время. И этот вопрос невозможно решить, опираясь лишь на заголовки в СМИ.

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