Бриллиант Марии-Антуанетты выставлен на продажу: уникальное украшение оценивают в 3-5 миллионов долларов

Мария-Антуанетта / © Getty Images

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Считается, что камень когда-то принадлежал герцогине Марии-Терезе Ангулемской, единственному выжившему ребенку королевы. Как камень попал к ней неизвестно, как и то, был ли он среди тайных украшений, которые Мария-Антуанетта передала на хранение своему верному парикмахеру в разгар Французской революции, перед своим неудавшимся побегом. Известно, что он передал украшения дочери королевы, но был ли там этот бриллиант остается загадкой.

Поскольку у Марии-Терезы не было детей, она завещала камень своей племяннице, герцогине Марии-Терезе де Шамбор, и позже он был приобретен королевой Баварской. Камень оставался частью легендарной коллекции королевской семьи и с тех пор передавался из поколения в поколение, пока не был продан в 1996 году. Позднее нынешний владелец обратился к дизайнеру ювелирных изделий Джоэлу Артуру Розенталю с просьбой разработать новую оправу для бриллианта в качестве центрального элемента кольца, говорится на Christie’s.

Розовый бриллиант Марии-Антуанетты / фото: скриншот из видео Christie’s

Это уникальное сокровище, выставят на продажу 17 июня в рамках распродажи «Великолепные драгоценности» на аукционе Christie’s в Нью-Йорке.

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Также напомним, что среди драгоценностей, тайно вывезенных из Франции и переданных дочери Марии-Антуанетты, был набор крупных грушевидных бриллиантовых серег, которые сейчас находятся в коллекции Смитсоновского музея естественной истории, а также изысканная пара бриллиантовых браслетов, которые продали на аукционе Christie’s в 2021 году.

Браслеты Марии-Антуанетты / © Getty Images