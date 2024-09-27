Брижит Бардо исполнилось 90 лет: как выглядела легендарная актриса в молодости

Она легенда, о которой не перестаю говорить даже несмотря на то, что в кино она не снимается с 1970-х годов.

Брижит Бардо - одна из самых известных актрис всех времен, секс-символ 60-х годов, активистка и модница. Возможно, вы никогда и не видели фильмов с ее участием, ведь они в осном были сняты в 50-70 годах, но фотографии и образ Брижит настолько популярны, что ею вдохновляются по сей день.

Нельзя также отрицать то, что никто лучше нее не символизирует французский гламур. В годы своей популярности Бардо носила пышные прически, украшала волосы лентами, надевала брючные костюмы, мини-платья, наряды из кожи и штаны-клеш.

Когда она ворвалась на публичную сцену в начале 1950-х годов, Франция и весь мир не были к ней готовы. "Все женщины моего поколения помнят ее первую обложку Elle в 1950 году", - вспоминал французский историк моды Николь Парро. Бардо едва тогда исполнилось 16. "У нее были короткие волосы цвета ореха и великолепная осанка танцовщицы. Она представляла собой нечто, что никогда не имело своего места в обществе или в моде".

Мы собрали некоторые из архивных фотографий этой блондинки-красавицы по случаю важного дня - 28 сентября ей исполняется 90 лет. Кто знает, возможно, вы найдете вдохновение для своего следующего образа у этой роскошной француженки, в ее макияже или захотите сделать прическу, как у нее.

Брижит Бардо / Фото: Associated Press

Брижит Бардо / Фото: Associated Press

Брижит Бардо / Фото: Associated Press

Брижит Бардо / Фото: Associated Press

Брижит Бардо / Фото: Associated Press

Брижит Бардо / Фото: Associated Press

Брижит Бардо / Фото: Associated Press

Брижит Бардо / Фото: Associated Press

Брижит Бардо / Фото: Associated Press

Брижит Бардо / Фото: Associated Press

Брижит Бардо / Фото: Associated Press

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