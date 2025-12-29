Брижит Бардо в кино: вспоминаем экранные образы французской легенды

Брижит Бардо в фильме «Женщина и марионетка», 1959 год / © Getty Images

Бардо стала всемирно известной в 1950-1960 годах благодаря кино, а также выпустила несколько музыкальных пластинок в то время. Однако в начале 1970-х годов она объявила о завершении актерской карьеры и стала защитницей прав животных, а также занялась активной политической деятельностью поддерживая ультраправые взгляды, которые неоднократно вызывали возмущение общества.

Мы же предлагаем вспомнить фильмы в которых играла легенда, благодаря архивным кадрам разных годов.

«Отдых воина», 1962 год

Брижит Бардо / © Getty Images

«Танцуй со мной», 1959 год

Брижит Бардо / © Getty Images

«Истина», 1960 год

Брижит Бардо / © Getty Images

«Парижанка», 1957 год

Брижит Бардо / © Getty Images

«Вива Мария!», 1965 год