Брижит Бардо в кино: вспоминаем экранные образы французской легенды
28 декабря в возрасте 91 года ушла из жизни легенда кино — актриса, модель, секс-символ и активистка Брижит Бардо. Она умерла в своем доме в Сен-Тропе. Причину ее смерти не обнародовали, однако перед тем женщина перенесла операцию.
Бардо стала всемирно известной в 1950-1960 годах благодаря кино, а также выпустила несколько музыкальных пластинок в то время. Однако в начале 1970-х годов она объявила о завершении актерской карьеры и стала защитницей прав животных, а также занялась активной политической деятельностью поддерживая ультраправые взгляды, которые неоднократно вызывали возмущение общества.
Мы же предлагаем вспомнить фильмы в которых играла легенда, благодаря архивным кадрам разных годов.