Броши Елизаветы II: шесть любимых украшений, которые теперь носит королева Камилла

С тех пор, как супруга короля Чарльза III - Камилла - стала королевой, она получила доступ к ювелирной шкатулке своей покойной свекрови Елизаветы II. Тиары, колье и, конечно же, броши – именно те украшения, которые мы видим чаще всего на Камилле. Мы решили остановиться на самых необычных брошах и рассказать, какие же из них нынче в любимчиках у королевы.

Брошь в форме сердца с аквамаринами и бриллиантами

Брошь в форме сердца с аквамаринами и бриллиантами / Фото: Associated Press

Похоже, королева Камилла решила достать из шкатулки своей свекрови те украшения, которые публика очень давно не видела и «вдохнуть в них жизнь». Именно так можно сказать про брошь с аквамаринами и бриллиантами в форме сердца, которую Камилла надевала на ежегодную службу в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве в 2024 году. Эта брошь когда-то принадлежала бабушке Елизаветы II - королеве Марие Текской, а до этого ее свекрови королеве Александре Датской. К броши также прикреплен кулон в форме сердца, поэтому она выглядит достаточно увесисто и царственно.

Сапфировая круглая брошь в окружении бриллиантов

Сапфировая брошь в окружении бриллиантов / Фото: Associated Press

В отличие от предыдущей, брошь с крупным сапфиром королева Елизавета II любила и часто носила. Камилла носила брошь во время визита на остров Мэн, чтобы присвоить району Дуглас статус города. На это мероприятие она во второй раз надела сапфировую брошь принца Альберта, которая была свадебным подарком принца его супруге королеве Виктории и является настоящей реликвией британской короны.

9 февраля 1840 года, накануне свадьбы, королева Виктория записала в своем дневнике: "Мой драгоценный Альберт подарил мне великолепную и прекрасную брошь из огромного сапфира, инкрустированного бриллиантами. Это очень красиво".

Известно, что это изделие было куплено отцом принца Альберта у амстердамского ювелира Вольфа Джозефуса Джитты. Похоже, у принца Альберта в то время не было средств на такой подарок. Это было одно из самых любимых украшений Виктории. С тех пор реликвия передавалась из поколения в поколение и ее носила каждая королева. Сейчас пришел очередь Камиллы.

Брошь трехлистник с бирюзой и бриллиантами

Брошь трехлистник с бирюзой и бриллиантами / Фото: Getty Images

В этой броши мы видели Камиллу во время визита в Северную Ирландию 2024 года. Известно, что брошь была свадебным подарком королеве Елизавете II в 1947 году от вдовствующей герцогини Портлендской. Также известно, что Елизавета передарила брошь своей невестке Камилла после их свадьбы с Чарльзом в 2005 году. Камиллу частно можно увидеть с этой брошью, особенно во время визитов в Северную Ирландию.

Парные цветочные золотые броши

Парные цветочные золотые броши / Фото: Getty Images

В них королева Камилла появилась на Королевской Великой службе 2024 года в Вустерском соборе, где представляла своего мужа-короля. Это броши от Cartier с сапфирами и бриллиантами в виде цветов, принадлежавших королеве Елизавете II. В 1942 году король Георг VI купил одну из брошей в подарок своей дочери принцессе Елизавете, а в 1945 году купил вторую точно такую же и получился комплект. Покойная королева Елизавета II по неизвестной причине редко надевала эти броши, а вот Камилле они приглянулись.

Брошь пчела

Брошь пчела / Фото: Associated Press

Очень необычное украшение и тоже принадлежавшее Елизавете II. Камиллу заметили в броши во время поездки в город Шрусберт. На ней была большая брошь пчела, украшена кабошоном тигрового глаза и рубиновыми глазами-кабошонами. Жало украшено линиями черной эмали. Происхождение этой броши в настоящее время неизвестно, но Камилла носила ее минимум дважды.

Парная бриллиантовая брошь с листьев плюща

Парная бриллиантовая брошь с листьев плюща / Фото: Associated Press

В этой броши королева Камилла появилась на службе благодарения за жизнь короля Греции Константина II в Виндзорском замке в 2024 году. Она впервые надела броши Greville Cartier в виде листьев плюща. В 1930 году Достопочтенная Маргарет Гревилл привезла Картье бриллиантовую брошь в форме листа плюща, чтобы ее отремонтировали и вставили в нее бриллиант. В 1937 году она решила, что одной броши недостаточно, и заказала к ней вторую подходящую брошь. Когда миссис Гревилл умерла в 1942 году, она оставила свою коллекцию драгоценностей королеве-матери Елизавете, с которой дружила.

В 1947 королева-мать Елизавета подарила броши своей дочери принцессе Елизавете на ее 21-й день рождения. Принцесса часто носила броши в молодости, а после ее смерти они перешли в наследство ее сыну королю Чарльзу III.

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