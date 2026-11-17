Виктория Бекхэм / © Getty Images

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Дизайнер Виктория Бекхэм уже давно стала авторитетом не только в мире моды, но и в бьюти-индустрии. Ее макияж всегда выглядит продуманно, но непринужденно, а среди главных акцентов — выразительные, густые брови. Однако, как призналась сама дизайнер в Instagram, когда-то она сильно переусердствовала с выщипыванием и теперь пытается восстановить естественную форму. Именно поэтому её ежедневный ритуал может пригодиться всем, кто мечтает об объёмных бровях без эффекта искусственности, об этом рассказало издание Woman&Home.

Секрет Виктории

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Бекхэм признается, что не выходит из дома без подкрашенных бровей. Для этого она использует карандаш с ультратонким грифелем и щеточкой-спули на другом конце.

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Её метод прост: сначала нужно расчесать волоски вверх, чтобы придать им объём, а затем лёгкими штрихами заполнить пробелы. Благодаря тонкому грифелю можно прорисовывать отдельные волоски и создавать иллюзию естественной густоты.

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«Я не люблю искусственные, слишком графичные брови. Хочу, чтобы они были пушистыми и максимально естественными» — объясняет Виктория.

Как визуально сделать брови гуще

Главное правило — не перегружать их цветом. Вместо того чтобы закрашивать всю форму сплошным слоем, лучше добавить несколько тонких штрихов там, где не хватает волосков. Кисточкой можно приподнять волоски у корней и равномерно распределить средство.

Для придания дополнительного объёма подойдёт прозрачный или тонированный гель для бровей, ведь он зафиксирует форму и поможет сохранить аккуратный вид без шелушения. А тем, кто хочет отрастить брови после чрезмерного выщипывания, стоит обратить внимание на специальные сыворотки и регулярно ухаживать за кожей и волосками.

Бьюти-философия Виктории Бекхэм проста, красивые брови не должны выглядеть нарисованными. Немного объёма, деликатное заполнение пробелов и правильное расчёсывание сделают не слишком густые от природы брови более выразительными, а взгляд — более свежим.

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