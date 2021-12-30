"Будьте здоровы": группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ поздравила всех с Новым годом

Фронтмен группы Сергей Танчинец записал новогоднее видеопоздравление для читателей ТСН.ua.

Лидер БЕZ ОБМЕЖЕНЬ — Сергей Танчинец от имени всей группы записал для читателей ТСН.ua видеопоздравление с грядущим Новым годом.

"От всей группы от всей души хочу поздравить всех слушателей, зрителей и читателей ТСН с Новым годом и новым счастьем! Будьте здоровы!" – сказал музыкант.

Лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ поздравил читателей ТСН.ua с наступающим Новым годом

Мы спросили у Сергея, где они будут встречать Новый 2022 год. Артист рассказал, что они несколько лет работали в новогоднюю ночь. А в этом году музыканты решили немного схитрить и поставили большой прайс.

"Приняли решение, если работать в ночь с 31 на 1, то за большие деньги. Но, действительно, мы понимаем, что скорее всего этого не случится и мы с большим удовольствием будем праздновать с семьями дома. Потому что очень этого хочется, тем более, что с 15 января у нас начинается тур по стране на сто городов с финалом на НСК "Олимпийский" и нас долго не будет дома", — добавил Танчинец.

Напомним, новогодние видеопоздравления также записали Александр Пономарев, Сергей Бабкин, Санта Димопулос, Ирина Федишин, Джамала, Олег Скрипка, Павел Зибров, Настя Каменских, Анна Добрыднева, Екатерина Бужинская, группа KADNAY, Мила Кузнецова и дочь Оли Поляковой — Маша Полякова.