Будущая королева Бельгии: что известно о принцессе Елизавете – старшей дочери королевы Матильды и короля Филиппа

В октябре принцессе Елизавете, герцогине Брабантской, исполнилось 22 года. Она старшая дочь короля Филиппа и королевы Матильды, и именно ей предстоит однажды взойти на бельгийский престол.

Еще каких-то 30 лет назад принцесса не могла бы оказаться первой в линии наследования трона, если бы в законодательство не были внесены изменения, согласно которым первым в очереди на корону является старший ребенок независимо от его пола. До 1991 года наследниками могли быть только мужчины, следовательно, на корону претендовал младший брат Елизаветы – принц Габриэль.

Бельгийская принцесса Елизавета с родителями королевой Матильдой и королем Филиппом / Фото: Getty Images

Кто такая Елизавета

Принцесса родилась 25 октября 2001 года путем кесарева сечения в учебной больнице Свободного университета Брюсселя. 9 декабря 2001 года была крещена в часовне замка Сьерньон. Имя Елизавета получила в честь ее прапрабабушки - королевы Елизаветы Баварской.

Принцесса Елизавета со своими родителями - королем Филиппом и королевой Матильдой / Фото: Getty Images

Будущая королева начала посещать королевские мероприятия с юных лет, и ей было всего девять лет, когда она произнесла речь на открытии Детской больницы принцессы Елизаветы.

Училась девочка в колледже Св. Джона Берхманса в Брюсселе с 2004 по 2018 год. Продолжила среднее образование в Атлантическом колледже UWC в Уэльсе (там же учились испанские принцессы Леонор и София и нидерландская принцесса Алексия), который окончила в 2020 году.

Маленькая принцесса Елизавета / Фото: Getty Images

С августа 2020 года принцесса Елизавета начала военную подготовку в Королевской военной академии в Брюсселе, изучая социальные и военные науки, и получила воинское звание младшего лейтенанта в 2023 году.

Принцесса Елизавета / Фото: Getty Images

Она свободно говорит на голландском, французском, немецком и английском языках, а также посещала уроки китайского языка.

Принцесса Елизавета со своим отцом королем Филиппом / Фото: Getty Images

Станет первой королевой Бельгии

Принцесса Елизавета и ее мать королева Матильда / Фото: Getty Images

На принцессу Елизавету возложена ответственная роль, однажды она станет первой женщиной-монархом Бельгии. Ее отец король Филипп, взошедший на трон в 2013 году, после отречения от престола его отца Альберта II, всячески приобщает дочь к публичной и светской жизни.

В мае 2023 года принцесса Елизавета сопровождала своего отца на приеме, состоявшемся в Букингемском дворце накануне коронации короля Великобритании Чарльза III и королевы Камиллы. А в июне 2023 года она и ее отец присутствовали на свадьбе наследного принца Иордании Хусейна и принцессы Раджвы. И это далеко не полный перечень официальных мероприятий, где присутствовала наследница трона. Например, она подписывала книгу соболезнований в резиденции посла Великобритании после того, как мир узнал, что скончалась королева Елизавета II.

Принцесса Елизавета / Фото: Getty Images

"Ее Величество королева Елизавета II была образцом для подражания и источником вдохновения для многих из нас, молодых и пожилых. Я присоединяюсь к миллионам людей по всему миру, скорбящим по выдающейся личности, чье образцовое поведение оказало глубокое влияние на молодое поколение. Пусть ее душа упокоится с миром", - написала принцесса в своей записке.

Стиль юной принцессы

Уже сейчас мы видим принцессу довольно часто в светском обществе. Говорят, Елизавета привносит "эффект принцессы Уэльской Кейт" в брюссельские бренды.

Компания Liebaert Textiles сообщила, что заказы на их одежду увеличились вдвое после того, как в Интернет попали фотографии принцессы Елизаветы с пробежки в лосинах этой марки.

А на праздновании своего 18-летия Елизавета была в белом платье-блейзере, которое было удивительно похоже на костюм, который носила Кейт во время их с Уильямом тура по Польше в 2017 году.

Принцесса Елизавета в день своего 18-летия с отцом королем Филиппом / Фото: Getty Images

Принцесса Кейт с дочерью принцессой Шарлоттой в Польше, 2017 год / Фото: Getty Images

Также принцесса Елизавета часто носит бежевые туфли со многими своими нарядами, при этом ее луки выглядят строго и женственно. Иногда она предпочитает, как и ее мать - королева Матильда, носить яркие оттенки платьев и шляпки.

Принцесса Елизавета с сестрой принцессой Элеонорой и мамой королевой Матильдой / Фото: Getty Images

Что касается личной жизни принцессы Елизаветы, то о ней широкой публике ничего не известно. Скорее всего, сейчас девушка полностью сосредоточена на учебе и своих королевских обязанностях.

Бельгийская принцесса Елизавета / Фото: Getty Images

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