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Был невероятным красавцем: как выглядел "Бэтмен" Вэл Килмер в молодости
В Лос-Анджелесе, 1 апреля, скончался американский актер Вэл Килмер.
Грустную новость сообщила общественности дочь актера Мерседес через издание The New York Times. Килмеру было 65 лет, а причиной смерти стал пневмония. По словам дочери актера, в 2014 году у него обнаружили рак гортани, который он победил.
Вэл Килмер начал актерский путь с работы в театре в 1981 году, а спустя несколько лет начал пробовать себя в кино. Одной из самых известных работ Килмера стала главная роль в фильме «Бэтмен навсегда», за которую он получил свой первый крупный гонорар в размере 7 млн долларов.
Также узнаваемым его сделало участие в байопике о группе The Doors, где он сыграл рокера Джима Моррисона и исполнял все песни сам и работа с Томом Крузом в уже культовом боевике «Лучший стрелок». Этот фильм собрал в прокате более 344 миллионов долларов по всему миру и сделал Килмера настоящей звездой.
Однако помимо актерских достижений репутация у актера была не из лучших. Он был человеком с которым трудно работать, в частности из-за ссор, которые возникали у него на съемочной площадке с коллегами.
Что касается отношений, то Вэл встречался с Шер, Лесли Энн Уоррен, Синди Кроуфорд, Анджелиной Джоли, Дэрил Ханной и Эллен Баркин. Килмер был женат на актрисе Джоанн Уолли с марта 1988 по февраль 1996 года. Они познакомились во время совместной работы над фильмом «Уиллоу». В этих отношениях у них родилось двое детей: дочь Мерседес и сын Джек.