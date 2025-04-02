Был невероятным красавцем: как выглядел "Бэтмен" Вэл Килмер в молодости

Вэл Килмер / © Getty Images

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Грустную новость сообщила общественности дочь актера Мерседес через издание The New York Times. Килмеру было 65 лет, а причиной смерти стал пневмония. По словам дочери актера, в 2014 году у него обнаружили рак гортани, который он победил.

Вэл Килмер начал актерский путь с работы в театре в 1981 году, а спустя несколько лет начал пробовать себя в кино. Одной из самых известных работ Килмера стала главная роль в фильме «Бэтмен навсегда», за которую он получил свой первый крупный гонорар в размере 7 млн долларов.

Вэл Килмер и Николь Кидман в фильме «Бэтмен навсегда» / © Getty Images

Также узнаваемым его сделало участие в байопике о группе The Doors, где он сыграл рокера Джима Моррисона и исполнял все песни сам и работа с Томом Крузом в уже культовом боевике «Лучший стрелок». Этот фильм собрал в прокате более 344 миллионов долларов по всему миру и сделал Килмера настоящей звездой.

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Однако помимо актерских достижений репутация у актера была не из лучших. Он был человеком с которым трудно работать, в частности из-за ссор, которые возникали у него на съемочной площадке с коллегами.

Вэл Килмер во время фотосессии в Лос-Анджелесе, Калифорния, 1988 год / © Getty Images

Что касается отношений, то Вэл встречался с Шер, Лесли Энн Уоррен, Синди Кроуфорд, Анджелиной Джоли, Дэрил Ханной и Эллен Баркин. Килмер был женат на актрисе Джоанн Уолли с марта 1988 по февраль 1996 года. Они познакомились во время совместной работы над фильмом «Уиллоу». В этих отношениях у них родилось двое детей: дочь Мерседес и сын Джек.

Вэл Килмер позирует для рекламных фотографий, сделанных в 1994 году в его резиденции в Санта-Фе, 1994 год / © Getty Images

Вэл Килмер в Париже на презентации фильма «Бэтмен навсегда», 1995 год / © Getty Images