Была красавицей: как выглядела легендарная актриса Мэгги Смит в молодости

Она ушла из жизни в возрасте 89 лет и не дожила до своего 90-го дня рождения всего несколько месяцев.

27 сентября 2024 года ушла из жизни легендарная британская актриса Мэгги Смит - женщина, которую обожали все поклонники истории о Гарри Поттере, ведь именно она сыграла храбрую, справедливую и строгую профессора Минерву Макгонагалл.

Однако на момент съемок в Поттериане Смит уже была знаменита на весь мир. Она сделала шикарную карьеру, поскольку снималась в многочисленных фильмах и играла в театре. За семь десятилетий Мэгги стала одной из самых узнаваемых и плодовитых актрис Великобритании.

Она получила многочисленные награды, включая две премии "Оскар", пять премий BAFTA, четыре премии "Эмми", три премии "Золотой глобус" и премию "Тони", а также была номинирована на шесть премий Лоуренса Оливье. Смит была одной из немногих исполнительниц, получивших Тройную корону актерского мастерства.

В молодости она была очаровательной и улыбчивой. Ниже мы собрали архивные фотографии этой легендарной актрисы в разные годы ее жизни.

Мэгги Смит / Фото: Getty Images

Мэгги Смит / Фото: Getty Images

Мэгги Смит / Фото: Associated Press

Мэгги Смит / Фото: Associated Press

Мэгги Смит / Фото: Associated Press

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