Была ли Мария Текская клептоманкой: неожиданный факт о королеве Великобритании

Мария Текская была королевой-консортом Великобритании и женой Георга V — они оба были бабушкой и дедушкой королевы Елизаветы II. Однако существует упорный слух о королеве Марии: когда она приезжала в загородные поместья своих аристократических друзей и видела что-то, что ей нравилось, она могла положить это в свою сумочку, или же поощряла владельцев подарить это ей, или предлагала купить — но по низкой цене.

Поэтому якобы перед ее приездом владельцы загородных поместий прятали все свои самые ценные вещи, чтобы королева их не видела и не соблазнялась. Но правда ли это вообще?

Правда в том, что королева Мария была чрезвычайно увлечена тем, чтобы расширять и улучшать Королевскую коллекцию. Она считала, что с годами многие ценные вещи из коллекции были подарены верным слугам, украдены или проданы, и она хотела вернуть их, чтобы восстановить коллекцию во всем ее прежнем величии.

Королева была страстным коллекционером и называла это «моим единственным большим хобби», но также воспринимала как свой долг — чтобы вещи, которые когда-то принадлежали определенному члену королевской семьи, были снова выкуплены или возвращены для сохранения их будущим поколениям. Она считала себя неофициальным куратором и каталогизатором Королевской коллекции.

Она даже писала своей тете в 1909 году:

«Я сейчас очень занята тем, чтобы наши различные инвентарные списки были точными и чтобы все, насколько возможно, было внесено вместе с его историей».

«Это действительно замечательно — то, что нам удалось собрать и соединить со времени нашего брака. Вполне приличная коллекция семейных вещей, не потратив на это много денег. Признаюсь, я чувствую себя довольно гордой нашими усилиями. Надеюсь, ты не будешь смеяться надо мной».

И хотя она была невероятно страстной, можно понять и владельцев поместий: если королева приезжает к вам и ей очень нравится картина на стене или комплект стульев, сказать ей «нет» было бы чрезвычайно трудно — вы выглядели бы ужасно невежливо.

И, возможно, именно поэтому королева Мария и получила репутацию немного клептоманки и такой себе «неофициальной» воровки.