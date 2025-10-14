Была "недостаточно красива" для истории: почему в 19 веке изменили портрет итальянской богачки

Скриншот из видео Carnegie Museum of Art. На изображении Изабелла Медичи до и после реставрации

Состоятельные люди часто обращались к художникам, чтобы те запечатлели их на полотнах. В портреты также закладывали особую символику, показывали статус заказчика и его состояние или даже эмоциональных состояние и переживания. Но как и сейчас — люди в древности хотели быть красивее, чем они были на самом деле. Также у каждого было свое представление о красоте и оно менялось с каждой новой эпохой.

Жертвой модных тенденций стала принцесса Изабелла Медичи, но аж более чем через 200 лет после своей и без того трагической смерти. Один из ее портретов, которые для нее якобы написал итальянский художник Алессандро Аллори, был кардинально изменен в 19 веке, поскольку изображенная на нем женщина вероятно не считалась новыми владельцами картины достаточно красивой. Большой нос Изабеллы Медичи, ее стальной взгляд и высокий лоб, на котором, согласно моде 1570 года, были выщипаны волосы, были скрыты под слоями краски, нанесенными викторианским художником, чтобы сделать работу 16 века привлекательнее для покупателя 19 века.

Скриншот из видео Carnegie Museum of Art. На изображении Изабелла Медичи рарисованая под стандарты красоты 19 века

Обнаружили изменения во время исследования — на задней стороне картины была метка Фрэнсиса Нидхема, которая означала, что в середине 1800-х годов он работал в Национальной портретной галерее в Лондоне, перенося картины с деревянных панелей на холсты. Картины на холсте обычно имеют большие трещины, но на этом портрете они были гораздо меньше, чем можно было бы ожидать. Так картину отправили на рентген, который показал, что под слоем краски есть еще одно лицо — совсем другое.

Художник 19 века полностью изменил форму ее лица: сделал рот меньше, нос изящнее, лоб ниже, а глаза — больше и более глубокого карого оттенка. Именно так, по мнению человека викторианской эпохи, должна была выглядеть красивая женщина. Они не хотели видеть портрет «со всеми недостатками», даже если оригинал, написанный в 1570-х, уже был достаточно приукрашенным, говорит историк Эми Боингтон в видео.

Реставратор также сделал руку Изабеллы значительно изящнее, чем она была изначально, а алебастровый сосуд, который был в ее руке, полностью зарисовали.

Скриншот из видео Carnegie Museum of Art. На изображении портрет Изабеллы Медичи после реставрации

Когда краску 19 века сняли, оказалось, что вокруг головы Изабеллы есть нимб. Его едва видно в верхней части. Это, вместе с алебастровым сосудом, который она держит, является типичными символами, связанными с Марией Магдалиной — это были знаки покаяния грешницы, которая использовала свой сосуд, чтобы смешать миро, которым омыла ноги Иисуса — знак полной преданности. Итак, то, что эту женщину изобразили с такими атрибутами, намекает на ее уподобление Марии Магдалине, то есть на то, что она раскаивается в своих грехах.

До современной реставрации, кадры которой опубликовали Carnegie Museum of Art, считалось, что на этом портрете изображена мать Изабеллы, Элеонора Толедская. Но после тщательного восстановления картины, ее истинная внешность возвращена и портрет во всей его красе можно увидеть в американском городе Питтсбург, где он хранится в музее.

Принцесса Изабелла — не заурядная личность того времени, которая имела интересную жизнь. Она была очень привилегированной и любимой дочерью отца, который позволил ей жить так, как она желала, хотя и выдал ее замуж по расчету в 16 лет. Несмотря на то, что официально она вышла замуж, Изабелла осталась жить во Флоренции под защитой отца и не переехала в дом мужа в Риме. После смерти матери влияние Изабеллы возросло, и под покровительством своего отца, Козимо I, она стала главной женской фигурой семьи Медичи и первой леди Флоренции. Она умела играть на музыкальных инструментах, рисовать и знала несколько языков, вела интеллектуальные беседы и занималась меценатством.

У Изабеллы были романы с другими мужчинами, однако, защита отца и его постоянная протекция ограждали ее от всего. Считается, что этот портрет аристократки создан примерно в 1574 году — тогда, когда умер ее отец, и власть перенял ее брат. Возможно, именно тогда Изабелла хотела показать себя раскаявшейся и продемонстрировать, что собирается изменить свою жизнь. Однако ее история оборвалась в 33 года — неожиданно женщину нашли мертвой. Есть несколько версий смерти итальянки и одна из них — убийство.

В официальном сообщении того времени говорилось, что она умерла утром, когда мыла голову, а муж нашел ее на коленях уже мертвой. Однако это заявление было встречено скептически. Есть версия, что Изабелла была задушена своим мужем из-за ревности или зависти. Некоторые ученые выступают против теории убийства, предположив, что Изабелла умерла естественной смертью. Так или иначе эта загадка так и не была раскрыта.