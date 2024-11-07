Была очаровательной: как выглядела 20-летняя Холли Берри на конкурсах красоты

Сейчас Холли Берри знают как известную актрису, красавицу и обладательницу "Оскара". Однако свой путь в мир шоу-бизнеса она начинала не с кино, а с подиума. В 1980-х годах она участвовала в конкурсах красоты и в результате выиграла Miss Teen All-American в 1985 году и "Мисс Огайо США" в 1986 году. Также Холли получила титул "Первой вице-мисс США" 1986 году.

Холли Берри и Кристи Фихтнер, конкурс "Мисс США" / Фото: Associated Press

Холли была первой афроамериканской представительницей США на "Мисс мира" в 1986 году, где она заняла шестое место.

Ее образы на конкурсе были построены вокруг синего цвета, ведь 20-летняя Холли носила на "Мисс мира" сдельный купальник, платье с пайетками и национальный костюм в этом цвете, который был созданный американским дизайнером Диком Фрэнком, отражал "прогресс Америки в космосе".

Холли Берри на конкурсе "Мисс США" / Фото: Associated Press

Холли Берри на "Мисс мира" / Фото: Associated Press

Можно заметить, что на всех фото Холли в одном и том же синем платье. На самом деле это было ее выпускное платье, которое она надевала на все конкурсы, поскольку в то время не могла себе позволить купить другое или более дорогое. Об этом она рассказала в интервью Vogue.

Холли Берри на "Мисс мира" / Фото: Associated Press

"Как только вы начинаете выигрывать эти вещи, это похоже на снежный ком. И вам нужно идти на следующий, и если вы там, вы идете на следующий, и я продолжала побеждать до самого конкурса "Мисс США", где я не победила", - рассказала Берри о своем пути в конкурсе в интервью W Magazine в 2016 году.

В итоге она заняла второе место, уступив победу "Мисс Техас" Кристи Фихтнер на конкурсе "Мисс США" 1986 года.

Холли Берри и Кристи Фихтнер, конкурс "Мисс США" / Фото: Associated Press

"Это положило конец моей карьере на конкурсах красоты", - сказала Берри W Magazine.

Холли Берри на "Мисс мира" / Фото: Associated Press

Холли Берри на "Мисс мира" / Фото: Associated Press

Холли Берри позирует в цилиндре, который она одолжила у швейцара лондонского отеля Tara Hotel / Фото: Associated Press

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