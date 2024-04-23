Была очаровательной: как выглядела Кэтрин Зета-Джонс во время беременности

Она - одна из самых красивых актрис современности, но также мама двух детей - сына Дилана и дочери Кэрис.

Британка Кэтрин Зета-Джонс познакомилась с американским актером Майклом Дугласом, который на двадцать пять лет старше ее, на фестивале американского кино в Довиле во Франции в августе 1998 года после того, как ее представил актер Дэнни ДеВито. Роман пары развивался бурно и стремительно, они стали везде вместе появляться на публике, хотя официально Дуглас еще разводился с первой женой Диандрой Люкер.

Обручились Майкл и Кэтрин на Новый год 31 декабря 1999 года, а вот поженились в отеле Plaza в Нью-Йорке 18 ноября 2000-го - всего через несколько месяцев после того, как родился их сын Дилан.

Во время первой беременности актриса мало попадала под прицел фотографов и не очень часто выходила на красных дорожки. Хотя на первых месяцах беременности появилась на премьере фильма "Вундеркинды" с мужем.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Getty Images

Также Кэтрин продолжала работать и уже с довольно большим животом снималась в фильме "Траффик", где играла беременную. Дилан появился на свет 8 августа.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Getty Images

В 2003 году актриса родила второго ребенка - дочь Кэрис. Во время этой беременности звезду кино можно было увидеть на публике намного чаще - Кэтрин активно посещала красные дорожки в роскошных платьях.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Одним из самых знаковых ее выходов в свет было появление на "Оскаре", поскольку на церемонии, которая состоялась 23 марта, она получила свою первую статуэтку, а буквально через месяц - 20 апреля - родила дочь.

Кэтрин Зета-Джонс / Фото: Associated Press

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