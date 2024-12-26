Была одержима своими волосами: как и чем мыла голову самая красивая императрица Австрии - Сиси

До того как мир заговорил о принцессе Диане и принцессе Кэтрин, Европу восхищала красота австрийской императрицы - Елизаветы Баварской, которая также известна под именем Сисси. Она родилась в канун Рождества в 1837 году и считается одной из самых красивых и знаменитых женщин Европы 19 века.

Однако эта женщина была совершенно одержима своей внешностью, а в частности волосами. Она имела строгий режим дня и тщательно ухаживала за своими густыми и чрезвычайно длинными волосами. По словам историка Эми Бойингтон, волосы императрицы были такими длинными, густыми и роскошными, что они могли фактически окутать ее, как будто это был плащ.

Елизавета Баварская / Фото: Getty Images

Сиси также стала очень известной тем, что создавала сложные и удивительные прически, которые стали синонимом ее личности. Но, конечно, чтобы следить за волосами и поддерживать их в хорошем состоянии, требовалось много усилий и времени. Говорят, что она уделяла уходу не менее трех часов в день. Каждое утро, после ванны и массажа, она садилась, чтобы ей сделали прическу. Парикмахера, которая была ответственна за все изысканые прически, звали Франциска (Фанни) Фейфелик. Она изначально была парикмахером в Венском Бургтеатре, а когда стала работать на Сисис, то сопровождала ту, куда бы ей ни приходилось идти. Фейфалик было запрещено носить кольца и требовалось надевать белые перчатки, когда она трогала волосы Сиси.

Поскольку эти сеансы парикмахерского искусства длились очень долго, Сисси использовала это время с пользой и учила новый язык, в частности греческий. Естественно, что в процессе укладки волос, некоторые из них выпадали или обрывались, поэтому каждый раз после того, как прическа была готова, Фанни должна была подойти к императрице и преподнести ей выпавшие волосы на серебряном подносе. Сиси выпавшие волосы всегда очень расстраивали, поэтому парикмахер иногда их прятала, чтобы избежать лишней драмы.

Елизавета Баварская / Фото: Getty Images

Однако Сиси так сильно беспокоилась о своих волосах, что запретила кому-либо прикасаться к ним кроме Фанни, и она также не хотела появляться ни на одном королевском мероприятии без своего парикмахера. И интересный факт заключается и в том, что Фанни, получала огромную зарплату, что-то вроде зарплаты университетского профессора на то время. Но, конечно, просто укладка волос к выходу на публику была только частью режима Сиси. Также Фанни занималась мытьем и уходом. В результате Елизавета придумала очень специфический способ ухода - раз в несколько недель ее волосы мыли смесью из яиц и бренди. Эта процедура занимала целый день, поскольку включала и сушку - после мытья она надевала шелковый халат, распускала волосы и ждала, пока они высохнут, иногда ходила по комнате для этого.

Елизавета Баварская / Фото: Getty Images

Но была и обратная сторона ее длинных волос - они были очень тяжелыми, а шпильки часто впивались в ее голову. Из-за этого у Сиси были сильные головные боли. Императрица в молодом возрасте также часто позировала для портретов с распущенными волосами. Одним из любимых портретов ее мужа - Франца Иосифа - был написанный портретистом Францем Ксавером Винтерхальтером и висел в его кабинете (хотя известно, что отношения у императора и императрицы были не наилучшими). Но это был довольно интимный портрет для того времени.

Елизавета Баварская / Фото: Getty Images

Помимо ухода за волосами Сиси делала и другие процедуры: пользовалась изготовленными на заказ кремами, спала без подушки на металлической кровати, делала ночные маски для лица, часто спала с тканями, смоченными либо в фиалковом, либо в яблочном уксусе на животе, чтобы сохранить ее тонкую талию, сохранить тонус кожи она пыталась принимала холодный душ каждое утро (что в последующие годы усугубило ее артрит ), а вечером принимала ванну с оливковым маслом.

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