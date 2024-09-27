"Съешь печенье, Поттер": 10 лучших цитат Минервы МакГонагалл

Актриса Мэгги Смит исполнила одну из самых культовых ролей в кино - воплотила в жизнь персонаж Минервы МакГонагалл - храброй и справедливой волшебницы из Поттерианы.

В книгах Джоан Роулинг она была деканом факультета Гриффиндор, заместителем директора Хогвартса и лучшим учителем трансфигурации, которого когда-либо видела эта легендарная школа магии.

Но в мире Гарри Поттера МакГонагалл была также сторонником дисциплины, непоколебимой, преданной, отличалась своей добротой и любую к квиддичу.

В память об актрисе Мэгги Смит, которая ушла из жизни 27 сентября, предлагаем вспомнить цитаты персонажа, которого она оживила на экране.

giphy.com

1. "-Может, стоит превратить одного из вас в часы, чтобы остальные не опаздывали.

- Но мы заблудились!

- Тогда, может, в карту?"

giphy.com

2. "-Правда ли, что ты накричал на профессора Амбридж?"

"Да", - сказал Гарри.

"Ты назвал ее лгуньей?"

"Да".

"Ты сказал ей, что Тот, Кого Нельзя Называть, вернулся?"

"Да".

Профессор МакГонагалл села за стол, нахмурившись на Гарри. Затем она сказала: "Съешь печенье, Поттер".

3. "Пора бы Вашей бабушке, Лонгботом, гордиться таким внуком, какой у нее есть, а не таким, каким он по ее мнению должен быть".

giphy.com

4. "Мы, учителя, довольно хороши в магии, знаешь ли".

5. "Вы прекрасно выглядите, Поттер. Так что не будьте на меня в обиде, если я не освобожу вас от домашнего задания. Но не сомневайтесь, в случае смерти выполнять его не обязательно".

7. "Смелость не оправдывает глупости".

giphy.com

8. "Я очень разочарована в вас мисс Грейнджер, минус пять очков Гриффиндору. Что касается вас джентльмены, пять очков...присваиваются каждому из вас за потрясающее везение!"

9. "- Скажите, почему, когда что-нибудь происходит, вы трое всегда оказываетесь рядом?

- Поверьте, профессор Снейп, я задаю себе тот же вопрос уже целых шесть лет".

10. "- Магия.

- Магии для такого недостаточно. Для этого нужно быть богом!

МакГонагалл моргнула:

- Так меня еще никто не называл".

giphy.com

В память о любимом профессоре поднимем палочки вверх!

giphy.com

Читайте также: