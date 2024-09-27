"Съешь печенье, Поттер": 10 лучших цитат Минервы МакГонагалл

Актриса Мэгги Смит исполнила одну из самых культовых ролей в кино - воплотила в жизнь персонаж Минервы МакГонагалл - храброй и справедливой волшебницы из Поттерианы.
В книгах Джоан Роулинг она была деканом факультета Гриффиндор, заместителем директора Хогвартса и лучшим учителем трансфигурации, которого когда-либо видела эта легендарная школа магии.
Но в мире Гарри Поттера МакГонагалл была также сторонником дисциплины, непоколебимой, преданной, отличалась своей добротой и любую к квиддичу.
В память об актрисе Мэгги Смит, которая ушла из жизни 27 сентября, предлагаем вспомнить цитаты персонажа, которого она оживила на экране.
1. "-Может, стоит превратить одного из вас в часы, чтобы остальные не опаздывали.
- Но мы заблудились!
- Тогда, может, в карту?"
2. "-Правда ли, что ты накричал на профессора Амбридж?"
"Да", - сказал Гарри.
"Ты назвал ее лгуньей?"
"Да".
"Ты сказал ей, что Тот, Кого Нельзя Называть, вернулся?"
"Да".
Профессор МакГонагалл села за стол, нахмурившись на Гарри. Затем она сказала: "Съешь печенье, Поттер".
3. "Пора бы Вашей бабушке, Лонгботом, гордиться таким внуком, какой у нее есть, а не таким, каким он по ее мнению должен быть".
4. "Мы, учителя, довольно хороши в магии, знаешь ли".
5. "Вы прекрасно выглядите, Поттер. Так что не будьте на меня в обиде, если я не освобожу вас от домашнего задания. Но не сомневайтесь, в случае смерти выполнять его не обязательно".
7. "Смелость не оправдывает глупости".
8. "Я очень разочарована в вас мисс Грейнджер, минус пять очков Гриффиндору. Что касается вас джентльмены, пять очков...присваиваются каждому из вас за потрясающее везение!"
9. "- Скажите, почему, когда что-нибудь происходит, вы трое всегда оказываетесь рядом?
- Поверьте, профессор Снейп, я задаю себе тот же вопрос уже целых шесть лет".
10. "- Магия.
- Магии для такого недостаточно. Для этого нужно быть богом!
МакГонагалл моргнула:
- Так меня еще никто не называл".
В память о любимом профессоре поднимем палочки вверх!
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