Были красивой парой: история любви супермодели Линды Евангелисты и звезды "Твин Пикса"

Линда Евангелиста и Кайл Маклахлен / © Getty Images

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Линда Евангелиста — одна из самых культовых супермоделей 90-х. Она прославилась как муза известных фотографов, неоднократно появлялась в глянцах и выходила на подиумы во время показов самых именитых брендов. Моделью восхищались и-за ее короткой стрижки которую так и называли «Линда», и ее высказываниями, включая знаменитую и дерзкую фразу: «Я не вылезу из постели меньше чем за десять тысяч долларов в день».

Но также внимание было приковано и к ее личной жизни — общественность пристально следила за многочисленными громкими связями супермодели. Одним из мужчин, с которым у нее был роман, являлся актер Кайл Маклахлен, известен по ролям в сериалах «Секс в большом городе» и «Твин Пикс».

Линда Евангелиста и Кайл Маклахлен / © Getty Images

Пара познакомилась в 1992 году во время съемок рекламы универмага Barney’s в Нью-Йорке, когда Линда еще была замужем за Жеральдом Мари.

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«У меня прекрасная, замечательная, спокойная семейная жизнь», — так описывала свои отношения с Кайлом Маклахленом модель.

Линда Евангелиста и Кайл Маклахлен / © Getty Images

Маклахлен же вспоминал те времена как бесконечную вечеринку, добавляя, что именно Линда открыла ему мир моды. Их отношения не раз были запечатлены в объективе разных фотографов, на которых они всегда выглядела, как идеальная иллюстрация к love story.

Роман пары развивался бурно и 1995 году Линда публично заявляла о своем желании выйти замуж за Маклахлена и даже призналась, что повесила на холодильник фотографии обручальных колец.

Линда Евангелиста и Кайл Маклахлен / © Getty Images

«Я хочу выйти замуж, и я постоянно намекаю, и даже не намекаю, я выхожу и умоляю. Я даже вырезаю из журналов картинки огромных обручальных колец и вешаю их на холодильник с маленькими магнитиками! Он хорошо ко мне относится», — сказала Линда в выпуске The Tonight Show с Джеем Лено.

Хотя пара и обручилась в том же году, они так и не дошли до алтаря и расстались в 1998 году.

Линда Евангелиста и Кайл Маклахлен / © Getty Images

«Мы всегда будем друзьями, и наши семьи по-прежнему близки», — рассказала Линда журналу People о разрыве. «Я по-прежнему регулярно вижу Кайла, а также наших двух собак. Связь всегда будет».

Позже Маклахлен рассказал о разрыве в интервью The Guardian, заявив, что он «был вполне счастлив просто быть с» Линдой, но «очевидно, что она хотела большего».

«Я не то чтобы сопротивлялся браку, но мне так казалось, и, может быть, так оно и было, но мне просто нравилось, как все было», — добавил он. «Она сказала, что все кончено».