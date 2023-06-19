Быть на высоте: 10 лайфхаков, которыми регулярно пользуются женщины британской королевской семьи

Быть членом британской королевской семьи означает следовать определенным правилам. Сегодня поговорим о модных лайфхаках, которые используют королевские особы для того, чтобы всегда быть на высоте и не нарушать при этом строгий протокол.

Используют яркие цвета

Королева Елизавета II на свадьбе Кейт и Уильяма, 2011 год / Фото: Getty Images

Еще недавно мы любовались ярким стилем самого долгоправящего британского монарха – королевы Елизаветы II, которая всегда выглядела ярко и безупречно, отдавай предпочтение однотонным, но красочным нарядам для своих выходов в свет. В этом была и практическая сторона: Елизавета II говорила, что, надевая яркое платье, пальто и шляпу в тон, она дает возможность людям рассмотреть ее даже в толпе.

Супруга короля Чарльза III – королева Камилла – тоже следует этому правилу. Ее любимым цветом считается "королевский синий", также Ее Величество носит наряды и других оттенков, отдавая предпочтение однотонным цветам, как и ее покойная свекровь.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Носят корректирующее белье

Более молодые королевские особы, как, например, принцесса Уэльская Кэтрин, заботятся о том, чтобы под платьями не было заметно нижнее белье. Мы ни разу не видели у Кейт бретелек от бюстгальтера или следов от него под блузками, топами или даже самыми тонкими шелковыми платьями.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Все потому, что принцесса Уэльская носит бесшовное нижнее белье без бретелек под свои наряды или корректирующее белье преимущественно телесного цвета, которое не заметно под другой одеждой. А иногда ее бюстгальтер вшит в предмет одежды, благодаря чему становится совсем незаметным.

Принцесса Уэльская на Royal Ascot в 2019 году / Фото: Associated Press

Не пренебрегают перчатками

Практически в каждом выходе, особенно когда речь заходит о заграничных поездках, королева Камилла держит в руках перчатки или же одета в них. Возвращаясь к правлению королевы Елизаветы II, хочется вспомнить, что монарх всегда носила белые или черные перчатки, так как это было строгим правилом королевского протокола, а также для того, чтобы соблюдать правила гигиены.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Камилла же часто надевает кожаные перчатки просто потому, что британский климат весьма специфичен и в них может быть банально комфортнее, чем без.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Используют личный лайфхак королевы Елизаветы II

Покойная монарх придумала правило, согласно которому на подол ее платьев и пальто портной пришивал специальные грузики, которые бы помогли избежать конфуза на публике с внезапным вздергиванием этого подола вверх. Говорят, принцесса Уэльская взяла этот совет на заметку и тоже часто использует. Особенно после того, как с ней приключился ряд ситуаций, в которых Кейт сверкала своими стройными ногами с поднятой вверх юбкой.

Носят специальные колготы

Никаких платьев на голые ноги – так гласит еще одно правило в королевской семье. Не секрет, что принцесса Кейт покупает специальные колготы с силиконовыми вставками, чтобы нога в обуви на каблуках не скользила. Силикон прилипает к внутренней части обуви, надежно удерживая стопы на месте.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Говорят, купить такие колготы можно в популярном британском универмаге John Lewis, что и делают поклонники Кейт Миддлтон.

Выбирают обувь не по размеру

Женщины в королевской семье носят преимущественно обувь на каблуках. Есть еще один лайфхак, которые помогает им не натирать такой обувью мозоли. Для этого нужно всего лишь носить обувь на размер больше, чем это необходимо. В больших туфлях на публике часто появлялась Меган Маркл.

Туфли Меган Маркл / Фото: Getty Images

Даже в день объявления о своей помолвке с принцем Гарри будущая герцогиня прибегла к такому трюку с обувью. Кстати, туфли на ней в тот торжественный день были не только большего размера, но еще и грязные.

Носят нейтральный макияж

Это еще одно правило, которого должны безукоризненно придерживаться. Королева Камилла, принцесса Кейт или герцогиня Софи никогда не выходят на публику совсем без макияжа, но используют минимум косметики, чтобы подчеркнуть свою естественную красоту.

Принцесса Анна и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Покойная королева Елизавета II, например, не обходилась без яркой помады на губах, наносила ее даже за несколько дней до своей смерти. Ее дочь принцесса Анна также в макияже всегда подчеркивает губы. Но вот кричащих теней на лицах королевских дам вы не увидите никогда.

Красят ногти нейтральным цветом

Еще одно правило – не наносить яркие оттенки лака на ногти. Ногтевая пластина может быть вовсе не покрыта лаком, а может быть накрашена полупрозрачным или бледно-розовым лаком.

Маникюр принцессы Уэльской / Фото: Associated Press

Хотя недавно принцесса Уэльская продемонстрировала образ с красным маникюром, что выглядело весьма неожиданно. Но это скорее исключение из правил, что случается крайне редко. Даже Меган, герцогиня Сассекская, придерживалась этого правила, когда жила в королевской семье и лишь однажды появилась на публике с черными ногтями.

Часто выбирают платья-пальто

Королева Камилла и король Чарльз III в Ковент-Гарден / Фото: Associated Press

Надеть платье-пальто для светского выхода – беспроигрышный вариант. Во-первых, потому что такой наряд часто сшит из более плотной ткани, которая точно не даст наряду вздернуться вверх от любого порыва ветра. А во-вторых, можно избежать необходимости снимать верхнюю одежду, как, например, пальто, когда находишься в помещении. Платья-пальто особенно любит носить принцесса Уэльская Кэтрин и королева Камилла. Чаще в таких нарядах королевских дам можно увидеть в холодное время года.

Используют сетку для волос

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

За прически королевских особ, как правило, отвечают стилисты по волосам. Например, парикмахер Джо Хансфорд, которая отвечает за безупречный платиновый блонд королевы Камиллы, работает с Ее Величеством более 35 лет. Такая же история и со стилистом по волосами Кейт Миддлтон. Но если Камилла не собирает свои волосы в хвосты или пучки, то Кэтрин часто появляется с такими прическами на публике. Есть у парикмахеров один секрет, который помогает держать пучки собранными и не растрепываться, – это сетка для волос. Принцесса использует сетку в тон своему оттенку волос, и поэтому в ее волосах она выглядит почти незаметно.

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