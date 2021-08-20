Быть в тени королевы: жизнь и любовь мятежной принцессы Маргарет

Принцесса Маргарет Роуз – младшая дочь короля Георга VI и Елизаветы Боуз-Лайон и сестра принцессы Елизаветы (нынешней королевы Великобритании). Она была любимицей своего отца и так называемой "запасной" принцессой. Маргарет Роуз родилась, чтобы блистать, и делала это многие годы, прославившись своим взрывным характером. Не зря же ее называли главной королевской бунтаркой.

Юные годы принцессы

Принцесса Маргарет с сестрой Елизаветой и родителями / Associated Press

Маргарет родилась 21 августа 1930 года, через четыре года после своей старшей сестры Елизаветы. Девочки росли очень дружными, вместе получали домашнее образование и были близкими подругами. Но все изменилось в 1936 году, когда дядя принцесс – Эдуард VIII (который приходился Маргарет крестным отцом) – отрекся от престола, чтобы жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон, брак с которой не поддерживала англиканская церковь и правительство. Отец принцесс Георг VI стал королем, а старшая сестра Маргарет – принцесса Елизавета стала второй в очереди на престол, после чего дороги когда-то близких сестер разошлись.

Принцесса Маргарет и королева Елизавета II / Associated Press

Первая любовь

Принцессе Маргарет был 21 год, когда умер ее отец, а старшая сестра Елизавета II стала новой королевой. Принцессе-бунтарке по своей натуре было трудно мириться с ролью "второй скрипки", быть всегда на шаг позади сестры, в ее тени и не блистать, а ведь ей этого очень хотелось. В юности принцесса Маргарет была очень хороша собой. Она интересовалась модой, была завсегдатаем показов французских кутюрье на Лондонских неделях моды и музой Кристиана Диора, который устраивал свои модные шоу для принцессы Маргарет. Маргарет красовалась в образах New Look на обложках глянцевых журналов и надевала самые роскошные наряды от кутюрье на различные светские приемы, в которых принимала участие как младшая дочь короля, а впоследствии и как сестра королевы.

Принцесса Маргарет с принцессой Анной и принцем Чарльзом, 1955 год / Associated Press

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После смерти отца принцесса Маргарет с матерью Елизаветой Боуз-Лайон переехала жить в Кларенс-хаус, а в Букингемском дворце осталась жить королева Елизавета II со своим супругом принцем Филиппом и двумя подрастающими детьми – принцем Чарльзом и принцессой Анной. Говорят, именно тогда, после переезда в Кларенс-хаус, Маргарет сблизилась с главным конюшим своего покойного отца Питером Таунсендом. Именно Питер обучал принцессу верховой езде и был ответственным за ее безопасность в поездках. Роман Питера и Маргарет держали в тайне, пока однажды на одном из мероприятий Маргарет не поддалась порыву и сдула пылинку с пиджака мистера Таунсенда. Этот очень интимный жест не могли не заметить репортеры. Начались разговоры, обсуждения романа принцессы и конюха в прессе, и, главное, то, возможна ли свадьба Маргарет с пусть и героем Второй мировой войны (в прошлом полковником Королевских ВВС), но все-таки разведенным мужчиной с двумя детьми, который был старше нее на 16 лет. Церковь и правительство выступали против этого брака, но королева Елизавета II хотела поддержать сестру Маргарет и пыталась сделать все возможное для того, чтобы этот брак стал возможен.

Принцесса Маргарет и Питер Таунсенд / Associated Press

Сначала Маргарет попросили дождаться ее 25-летие, обещая, что потом принцесса сможет выйти замуж за любимого мужчину и даже обвенчаться в церкви в Шотландии, которая относится к повторным бракам более благосклонно, чем англиканская церковь. Ее возлюбленный был отправлен на службу в Бельгию вдали от дома. Но спустя какое-то время оказалось, что свадьба пары под большим вопросом: Маргарет сообщили, что для того, чтобы выйти замуж за Таунсенда, ей придется отказаться от своего титула, своей семьи и средств, которые выделялись на ее содержание. То есть попросту ей необходимо отречься от всего, что у нее было, ради любви, точно так же, как это сделал ее дядя Эдуард VIII. Принцессе четко намекали на то, что еще одного кризиса монархия может не пережить и на ее плечах лежит большая ответственность за принятие решения. В 1955 году Маргарет и Питер расстались. В последний вечер, проведенный вместе, они поклялись друг другу больше никогда и ни с кем не связывать свою жизнь. А на следующий день принцесса выступила перед журналистами, заявив, что свадьбы не будет, поскольку ее долг перед короной превыше всего. Но даже после этого народ продолжал критиковать принцессу – дескать, не так уж она и любила этого мужчину, раз не согласилась променять жизнь во дворце со всеми привилегиями на любовь простолюдина.

Свадьба с фотографом

Принцесса Маргарет Энтони Армстронг-Джонс в день помолвки / Associated Press

Через четыре года после расставания Питер Таунсенд позвонил принцессе Маргарет и сообщил, что собирается жениться на 20-летней бельгийке Мари-Люс. Принцесса была разочарована, ведь не ожидала такого предательства. Маргарет пустилась во все тяжкие, в ее жизни стало еще больше громких тусовок, алкоголя и мужчин, которые так и крутились вокруг принцессы, норовя произвести на нее впечатление. Одним из них был амбициозный фотограф Энтони Армстронг-Джонс. Они познакомились в 1959 году, когда Тони фотографировал принцессу в день ее 29-летия. Знакомство переросло в роман, и вскоре Маргарет сама предложила Тони взять ее в жены.

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / Getty Images

6 мая 1960 года пара поженилась в Вестминстерском аббатстве. 3 октября 1961 года Армстронг-Джонс получил от королевы титул графа Сноудон. В браке родились двое детей: сын Дэвид и дочь леди Сара.

Принцесса Маргарет / Associated Press

Близкие и друзья принцессы Маргарет позже вспоминали, что они с Тони были очень разными. И если в начале отношений Маргарет захватывала богемная жизнь и общество, в котором крутился ее супруг и она вместе с ним, то спустя несколько лет пропасть между ними становилась все больше. Брак продлился 18 лет, но оба изменяли друг другу. Скоропалительная свадьба, которую принцесса затеяла в первую очередь из-за разочарования в мужчинах и предательства, с которым столкнулась со стороны Питера Таунсенда, не принесла Маргарет счастья.

Принцесса Маргарет в день помолвки / Associated Press

Больше принцесса замуж не выходила, хотя мужчин у нее было много. Самым известным любовником, из-за которого, как говорят, и случился развод с Тони, стал Родди Ллевеллин – британский аристократ и специалист по садовому дизайну. Но, без сомнений, всю свою жизнь принцесса Маргарет любила лишь одного мужчину – Питера Таунсенда. Когда в 1995 году она узнала, что Питер умирает (у него был рак желудка), Маргарет приехала к нему в дом, и, сидя у его кровати, она долго о чем-то беседовала с ним. Уходя, принцесса сказала супруге Питера, что он все такой же, как прежде, только лишь седой.

Закат жизни английской розы

Маргарет называли английской розой, так она была хороша собой, а ее полное имя звучало как Маргарет Роуз. Но уходила из жизни принцесса глубоко несчастной и больной женщиной. Она курила с 15 лет и практически всю сознательную жизнь злоупотребляла алкоголем, а также баловалась кокаином. Все это принцесса делала, скорее всего, не от счастливой жизни.

Принцесса Маргарет / Associated Press

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Маргарет перенесла операцию по удалению легкого, три инсульта и сильно обожгла ноги из-за несчастного случая в ванной, после чего больше не могла свободно передвигаться. На публике она появлялась в инвалидной коляске. Третий инсульт стал последним для принцессы, она скончалась 9 февраля 2002 года в больнице короля Эдуарда VII в Лондоне и была похоронена 15 февраля 2002 года в 50-ю годовщину похорон ее отца. В отличие от большинства других членов королевской семьи, принцесса Маргарет была кремирована в крематории Слау, а ее прах был помещен в могилу ее родителей, короля Георга VI и королевы Елизаветы. Королева-мать скончалась через семь недель после своей дочери.

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Принцесса Маргарет - сестра королевы Елизаветы II (24 фото)

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