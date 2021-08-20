Быть в тени королевы: жизнь и любовь мятежной принцессы Маргарет

Принцесса Маргарет Роуз – младшая дочь короля Георга VI и Елизаветы Боуз-Лайон и сестра принцессы Елизаветы (нынешней королевы Великобритании). Она была любимицей своего отца и так называемой "запасной" принцессой. Маргарет Роуз родилась, чтобы блистать, и делала это многие годы, прославившись своим взрывным характером. Не зря же ее называли главной королевской бунтаркой.
Юные годы принцессы
Маргарет родилась 21 августа 1930 года, через четыре года после своей старшей сестры Елизаветы. Девочки росли очень дружными, вместе получали домашнее образование и были близкими подругами. Но все изменилось в 1936 году, когда дядя принцесс – Эдуард VIII (который приходился Маргарет крестным отцом) – отрекся от престола, чтобы жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон, брак с которой не поддерживала англиканская церковь и правительство. Отец принцесс Георг VI стал королем, а старшая сестра Маргарет – принцесса Елизавета стала второй в очереди на престол, после чего дороги когда-то близких сестер разошлись.
Первая любовь
Принцессе Маргарет был 21 год, когда умер ее отец, а старшая сестра Елизавета II стала новой королевой. Принцессе-бунтарке по своей натуре было трудно мириться с ролью "второй скрипки", быть всегда на шаг позади сестры, в ее тени и не блистать, а ведь ей этого очень хотелось. В юности принцесса Маргарет была очень хороша собой. Она интересовалась модой, была завсегдатаем показов французских кутюрье на Лондонских неделях моды и музой Кристиана Диора, который устраивал свои модные шоу для принцессы Маргарет. Маргарет красовалась в образах New Look на обложках глянцевых журналов и надевала самые роскошные наряды от кутюрье на различные светские приемы, в которых принимала участие как младшая дочь короля, а впоследствии и как сестра королевы.
После смерти отца принцесса Маргарет с матерью Елизаветой Боуз-Лайон переехала жить в Кларенс-хаус, а в Букингемском дворце осталась жить королева Елизавета II со своим супругом принцем Филиппом и двумя подрастающими детьми – принцем Чарльзом и принцессой Анной. Говорят, именно тогда, после переезда в Кларенс-хаус, Маргарет сблизилась с главным конюшим своего покойного отца Питером Таунсендом. Именно Питер обучал принцессу верховой езде и был ответственным за ее безопасность в поездках. Роман Питера и Маргарет держали в тайне, пока однажды на одном из мероприятий Маргарет не поддалась порыву и сдула пылинку с пиджака мистера Таунсенда. Этот очень интимный жест не могли не заметить репортеры. Начались разговоры, обсуждения романа принцессы и конюха в прессе, и, главное, то, возможна ли свадьба Маргарет с пусть и героем Второй мировой войны (в прошлом полковником Королевских ВВС), но все-таки разведенным мужчиной с двумя детьми, который был старше нее на 16 лет. Церковь и правительство выступали против этого брака, но королева Елизавета II хотела поддержать сестру Маргарет и пыталась сделать все возможное для того, чтобы этот брак стал возможен.
Сначала Маргарет попросили дождаться ее 25-летие, обещая, что потом принцесса сможет выйти замуж за любимого мужчину и даже обвенчаться в церкви в Шотландии, которая относится к повторным бракам более благосклонно, чем англиканская церковь. Ее возлюбленный был отправлен на службу в Бельгию вдали от дома. Но спустя какое-то время оказалось, что свадьба пары под большим вопросом: Маргарет сообщили, что для того, чтобы выйти замуж за Таунсенда, ей придется отказаться от своего титула, своей семьи и средств, которые выделялись на ее содержание. То есть попросту ей необходимо отречься от всего, что у нее было, ради любви, точно так же, как это сделал ее дядя Эдуард VIII. Принцессе четко намекали на то, что еще одного кризиса монархия может не пережить и на ее плечах лежит большая ответственность за принятие решения. В 1955 году Маргарет и Питер расстались. В последний вечер, проведенный вместе, они поклялись друг другу больше никогда и ни с кем не связывать свою жизнь. А на следующий день принцесса выступила перед журналистами, заявив, что свадьбы не будет, поскольку ее долг перед короной превыше всего. Но даже после этого народ продолжал критиковать принцессу – дескать, не так уж она и любила этого мужчину, раз не согласилась променять жизнь во дворце со всеми привилегиями на любовь простолюдина.
Свадьба с фотографом
Через четыре года после расставания Питер Таунсенд позвонил принцессе Маргарет и сообщил, что собирается жениться на 20-летней бельгийке Мари-Люс. Принцесса была разочарована, ведь не ожидала такого предательства. Маргарет пустилась во все тяжкие, в ее жизни стало еще больше громких тусовок, алкоголя и мужчин, которые так и крутились вокруг принцессы, норовя произвести на нее впечатление. Одним из них был амбициозный фотограф Энтони Армстронг-Джонс. Они познакомились в 1959 году, когда Тони фотографировал принцессу в день ее 29-летия. Знакомство переросло в роман, и вскоре Маргарет сама предложила Тони взять ее в жены.
6 мая 1960 года пара поженилась в Вестминстерском аббатстве. 3 октября 1961 года Армстронг-Джонс получил от королевы титул графа Сноудон. В браке родились двое детей: сын Дэвид и дочь леди Сара.
Близкие и друзья принцессы Маргарет позже вспоминали, что они с Тони были очень разными. И если в начале отношений Маргарет захватывала богемная жизнь и общество, в котором крутился ее супруг и она вместе с ним, то спустя несколько лет пропасть между ними становилась все больше. Брак продлился 18 лет, но оба изменяли друг другу. Скоропалительная свадьба, которую принцесса затеяла в первую очередь из-за разочарования в мужчинах и предательства, с которым столкнулась со стороны Питера Таунсенда, не принесла Маргарет счастья.
Больше принцесса замуж не выходила, хотя мужчин у нее было много. Самым известным любовником, из-за которого, как говорят, и случился развод с Тони, стал Родди Ллевеллин – британский аристократ и специалист по садовому дизайну. Но, без сомнений, всю свою жизнь принцесса Маргарет любила лишь одного мужчину – Питера Таунсенда. Когда в 1995 году она узнала, что Питер умирает (у него был рак желудка), Маргарет приехала к нему в дом, и, сидя у его кровати, она долго о чем-то беседовала с ним. Уходя, принцесса сказала супруге Питера, что он все такой же, как прежде, только лишь седой.
Закат жизни английской розы
Маргарет называли английской розой, так она была хороша собой, а ее полное имя звучало как Маргарет Роуз. Но уходила из жизни принцесса глубоко несчастной и больной женщиной. Она курила с 15 лет и практически всю сознательную жизнь злоупотребляла алкоголем, а также баловалась кокаином. Все это принцесса делала, скорее всего, не от счастливой жизни.
Маргарет перенесла операцию по удалению легкого, три инсульта и сильно обожгла ноги из-за несчастного случая в ванной, после чего больше не могла свободно передвигаться. На публике она появлялась в инвалидной коляске. Третий инсульт стал последним для принцессы, она скончалась 9 февраля 2002 года в больнице короля Эдуарда VII в Лондоне и была похоронена 15 февраля 2002 года в 50-ю годовщину похорон ее отца. В отличие от большинства других членов королевской семьи, принцесса Маргарет была кремирована в крематории Слау, а ее прах был помещен в могилу ее родителей, короля Георга VI и королевы Елизаветы. Королева-мать скончалась через семь недель после своей дочери.
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