Бюджеты огромны: сколько зарабатывают королевские особы, которые работают на корону

Король Чарльз, принцесса Кейт и принц Уильям

Испанская королевская семья

Король Филипп VI и королева Летиция

Бюджет Королевского двора на 2026 год по официальным данным составил 8 431 150 евро и остается почти таким же, как и в предыдущем году за небольшим исключением. Королю Филиппу VI и королеве Летиции была пересмотрела заработная плата, что соответствует общему повышению, применяемому к другим государственным служащим. Монарх и его супруга, а также мать короля – королева София - получат на 1,5% больше, чем в прошлом году. Таким образом Филипп будет получать 290 000 евро в год, Летиция - 160 000 евро, что почти на 3000 евро больше, чем в предыдущем году, а зарплата королевы Софии увеличится со 128 562,24 евро до 131 000 евро в год.

Королева София

Испанское издание vanitatis, которое и обнародовало новые суммы зарплат монарха и его семьи утверждает, что эти зарплаты, по сравнению с зарплатами в других европейских монархиях, не являются особенно высокими.

Бюджет британской короны

Бюджет британской короны на 2025 год претерпел спорное увеличение, поднявшись с 86,3 млн фунтов стерлингов до 132 млн фунтов стерлингов, что составляет приблизительно 159 млн евро. Официальное обоснование ссылается на реставрацию Букингемского дворца и обновление воздушного флота королевской семьи.

Принцесса Кейт, принц Уильям и король Чарльз III

Король Чарльз, как и его сын, принц Уильям, также получают дополнительный доход через герцогство Ланкастерское и согласно отчета за 2025 год принц Уильям получил внушительные 30 миллионов долларов дохода от имения герцогства Корнуолл. Герцогство Корнуолл — это титул и имение, которые он унаследовал после восшествия на престол его отца, короля Чарльза в 2022 году.

Нидерландская монархия

Королева Максима и король Виллем-Александр

Бюджет королевского двора Нидерландов на 2025 год составлял 58,9 миллиона евро, а бюджет на 2026 год еще не был обнародован, хотя ожидается, что он будет немного увеличиваться каждый год.

Принцесса Катарина-Амалия и король Виллем-Александр

Официальную зарплату получают: король Виллем-Александр (1 миллион евро), королева Максима (410 000 евро), принцесса Беатрикс (мать короля и бывшая королева) - 1,7 миллиона евро)) и наследная принцесса Катарина-Амалия (1,5 миллиона евро), которая возобновила получение пособия после нескольких лет без зарплаты во время учебы в университете.

Король Виллем-Александр и его мать принцесса Беатрикс

Норвежская монархия

В 2025 году норвежская королевская семья получила около 30 миллионов евро. Точная сумма дохода известна только для короля Харальда V и королевы Сони, каждый из которых получил по 1,5 миллиона евро, в то время как данные о доходах остальных членов королевской семьи - кронпринца Хокона и его супруги кронпринцессы Метте-Марит, не были обнародованы.

Королева Соня и король Харальд V

В связи с недавним скандалом, в котором было замешано имя кронпринцессы, вряд ли буде обнародован.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит

Датская монархия

После отречения королевы Маргрете II ее сын король Фредерик X взошел на престол в январе 2024 года и увеличил зарплату королевского двора до 19 миллионов евро.

Королева Мэри и король Фредерик X

Король Фредерик и его жена - королева Мэри получают по 3 миллиона евро каждый, а королева Маргрете II — 1,6 миллиона евро. Что касается других родственников, их суммы не разглашаются.

Королева Маргрете II

Шведская королевская семья

Бюджет Швеции на 2025 год составил 13 миллионов евро, половина из которых была выделена на покрытие официальных расходов короля. Зарплаты отдельных лиц включают короля Карла Густава и его жену королеву Сильвию, общая сумма которых составляет 750 000 евро.

Королева Сильвия и король Карл Густав

Кронпринцесса Виктория и ее муж кронпринц Даниэль получают - 400 000 евро, а принц Карл Филипп и его жена принцесса София — по 100 000 евро.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль

Младшая дочь королевской четы – принцесса Мадлен – не получает зарплату, поскольку не имеет обязательств перед короной, а ее муж, Кристофер О'Нил, еще до свадьбы решил, что не хочет быть принцем или работать на королевскую семью.