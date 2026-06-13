Кэти Холмс / © Associated Press

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Кэти Холмс уже более двух десятилетий формирует собственную эстетику естественной красоты — стиль, в котором всё выглядит непринуждённо, хотя на самом деле продумано до мелочей. Она легко балансирует между минималистичными образами, непринужденным кроем одежды и макияжем, который не кажется перегруженным, об этом рассказало издание Woman&Home.

Но, как признается сама актриса, её отношение к макияжу довольно простое: в повседневной жизни она предпочитает минимум косметики и не считает себя экспертом в области визажа. Именно поэтому, годами учится у профессионалов и постепенно создает свою собственную «формулу естественности».

Маленькая хитрость, которая всё меняет

В своем недавнем видео Кэти показала свою ежедневную косметическую процедуру и поделилась советом, который получила от своего визажиста.

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После легкого выравнивания тона кожи актриса переходит к кремовым румянам и демонстрирует технику нанесения, которая создает максимально естественный эффект. Главный секрет — не только в щеках.

Ее визажист советует нанести совсем крошечную каплю румян на переносицу, словно «щепотку соли в блюдо». Именно этот штрих имитирует естественное покраснение после пребывания на солнце и делает лицо визуально «живее» и реалистичнее.

Эта маленькая хитрость помогает избежать эффекта слишком «идеально нарисованных» румян, которые иногда выглядят плоско или слишком накрашенно.

Минимализм красоты

Вся бьюти-философия Кэти Холмс основана на принципе: чем меньше, тем лучше. Легкая тональная основа, естественно причесанные брови, полупрозрачные текстуры — все это создает ощущение ухоженной, но не «перерисованной» кожи.

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Даже губы актриса подчеркивает максимально деликатно и выбирает нейтральные оттенки карандашей и блесков. В её подходе нет погони за идеальностью, скорее стремление подчеркнуть естественные черты лица.

Современные бьюти-тренды всё больше склоняются к естественности и индивидуальности. И именно поэтому техника «живого румянца» становится настолько популярной: она создает эффект здоровой, слегка загорелой кожи, без тяжелого контурирования или излишних слоев косметики.

Интерес к подобным хитростям также отражает общее изменение в эстетике: от идеально отполированного макияжа к «человеческому», мягкому и реалистичному образу.

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