Бриэнн Хауи / © Associated Press

Сегодня красота все меньше ассоциируется с идеально выверенными бьюти-ритуалами и безупречным образом. Вместо этого на первый план выходит другое — естественность, баланс и чувство уверенности, которое не требует чрезмерного контроля.

Именно так выглядит современная философия ухода, которую демонстрирует актриса Бриэнн Хауи, известная по роли Джорджии Миллер в сериале «Джинни и Джорджия». Ее подход к красоте — это не рутина, а осознанные привычки, эффективные решения и честность с собой, ведь в ее реальной жизни сочетаются работа, материнство и забота о себе, об этом рассказало издание NewBeauty

Современный ритм жизни меняет даже самые устоявшиеся бьюти-привычки. Там, где раньше были длинные многоступенчатые ритуалы, сегодня доминирует стремление к простоте и функциональности. Идея «меньше, но лучше» становится новой нормой, особенно для тех, кто совмещает интенсивную работу с материнством. Актриса говорит о красоте без глянцевого пафоса, ее подход — минимализм, но не безразличие.

Уход за кожей

В ежедневном уходе Бриэнн не стремится к сложным схемам. Она откровенно признает, что сложная рутина — не ее стиль из-за нехватки времени и ресурсов. Вместо этого она выбирает продуманные шаги, которые легко ввести в насыщенный график.

Её базовый уход — очищение и маски с акцентом на баланс кожи. Один из любимых этапов — маски с пробиотическим эффектом и согревающим действием, которые Хауи использует раз в неделю. Также она применяет деликатный скраб, но в умеренном количестве, и подчёркивает важность не перегружать кожу.

Отдельное внимание актриса уделяет защите от солнца, особенно в большом городе, где кожа постоянно под воздействием внешних факторов. Еще один важный элемент — уход за зоной вокруг глаз, которая, по ее словам, всегда требует особого внимания из-за генетических особенностей и склонности к темным кругам.

Она также отмечает, что состояние кожи напрямую зависит от уровня увлажнения организма. Недостаточное потребление воды и сухой воздух в помещениях могут заметно влиять на внешний вид и ощущения кожи.

Макияж

В косметичке актрисы есть только те средства, которые работают быстро и незаметно вписываются в образ. Она выбирает легкие текстуры для бровей, ресниц и аккуратной корректировки кожи.

Для губ Бриэнн выбирает комфортные средства с легким оттенком, которые не перегружают образ и подходят для ежедневного ношения. Ее главный принцип в макияже — вневременность. Хови не гонится за трендами, ведь хочет, чтобы фотографии спустя годы выглядели актуально, а не были отражением кратковременной моды.

Движение и баланс

В мире постоянных съемок и плотного графика найти время для себя непросто. Поэтому физическая активность для нее не всегда спорт в классическом смысле, а скорее способ оставаться в контакте с телом и реальностью.

Прогулки с собакой — один из главных ежедневных ритуалов, который помогает восстанавливать баланс. Также важной частью жизни актрисы является уделение достаточного внимания ребенку.

Когда появляется больше времени, она обращается к практикам, направленным на глубокое восстановление тела и нервной системы, таким как пилатес и методы работы с телом, которые сочетают физическую и ментальную гармонию.

Материнство и красота

После рождения ребенка отношение Бриэнн Хауи к красоте изменилось. Время перестало быть безграничным ресурсом, а приоритеты сместились в сторону простоты и функциональности.

Актриса откровенно рассказала, что теперь она выбирает не идеальный внешний вид, а время с ребенком. Это меняет и сам подход к уходу, ведь вместо сложных процедур появляется выбор в пользу быстрых и эффективных решений.

Одно из самых больших изменений после материнства — это отношение к собственным «несовершенствам». То, что раньше казалось обязательным, как вот идеальный макияж или тщательно продуманный образ, сегодня отходит на второй план. Теперь важнее выйти из дома в комфорте, даже если это означает минимум макияжа или его полное отсутствие. И при этом не чувствовать вины или давления. Это и есть ее новая форма красоты, более мягкая и реальная.

