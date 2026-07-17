Бьюти-секрет нового образа Шарлиз Терон: как повторить ее прическу с премьеры "Одиссеи"

Шарлиз Терон / © Associated Press

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В мире красных дорожек нет случайностей. Каждый изгиб платья, каждый аксессуар и каждое движение волос создают единый образ. Именно поэтому лучшие бьюти-образы часто рождаются не отдельно от моды, а в диалоге с ней, об этом рассказало издание NewBeauty.

Шарлиз Терон стала настоящей иконой стиля на премьере фильма «Одиссея», где её образ выглядел как мастер-класс по современному гламуру. За этим преображением стоял её давний парикмахер и творческий партнёр Адир Абергель, который точно знает, что лучшая причёска начинается не с укладки, а с идеи.

Вдохновение

Шарлиз Терон / © Associated Press

Главным элементом образов стали скульптурные банты на спине платьев. Именно они послужили отправной точкой для создания прически. Парикмахер увидел в этих формах продолжение визуальной концепции фильма — линии, структуру и силу силуэта. Его целью было создать прическу с таким же ощущением напряжения и точности, как и в самих платьях.

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Спереди прическа выглядела сдержанно и минималистично, а по бокам и сзади — раскрывала сложную архитектуру и продуманные детали. В результате получился образ, который не перегружал наряд, а как бы продолжал его.

Универсальное каре

Шарлиз Терон / © Associated Press

Фирменная стрижка Шарлиз Терон уже давно стала частью её узнаваемого стиля. Однако каждое появление на важном мероприятии — это возможность взглянуть на привычную прическу по-новому. На этот раз прическа была построена на балансе контрастов: приподнятая, гладкая макушка создавала эффект скульптурности, мягкие волны придавали движение, небрежно оставленные кончики делали образ живым, а полусобранная форма соединила элегантность и современность.

Именно это сочетание сделало прическу особенной, она выглядела одновременно продуманной, женственной и воздушной.

Как создавали идеальную форму

Шарлиз Терон / © Associated Press

По словам мастера, секрет стойкости прически заключался в правильной подготовке волос. Процесс состоял из нескольких этапов. Сначала волосы подготовили с помощью восстанавливающего средства, которое создало основу для дальнейшей работы. Затем использовали средство для контроля объёма и гладкости, чтобы верхняя часть и боковые участки выглядели аккуратно и опрятно.

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Заключительным шагом стало нанесение масла для блеска и мягкости. Оно придало волосам здоровое сияние, но не лишило прическу объема и структуры. Именно благодаря такой подготовке форма оставалась неизменной в течение всего вечера — от премьерной дорожки до ночной вечеринки.

Идеальная прическа — это не просто красивые волосы, это способ рассказать историю, подчеркнуть силуэт и сделать образ целостным. Этот выход Шарлиз Терон стал напоминанием о том, что настоящая элегантность рождается там, где мода, красота и творчество работают вместе.

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