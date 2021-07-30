Бывает с каждым: конфузы на королевских свадьбах

Перед свадьбой волнуются не только простые смертные, но и королевские особы. Некоторые теряют сон, другие путают слова в свадебных клятвах – словом, происходит много всего необычного.

Вчера мы вспоминали роскошное свадебное торжество принцессы Дианы и принца Чарльза, они поженились 29 июля 1981 года. А сегодня десятую годовщину свадьбы празднуют Зара и Майкл Тиндоллы. Мы решили вспомнить, с какими забавными случаями сталкивались невесты и женихи на своих торжествах.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям

Этой паре пришлось нелегко, особенно Кейт. Сначала она десять лет ждала от принца Уильяма предложения руки и сердца (а однажды они даже расстались), потом на ее плечи лег груз ответственности, ведь она стала невестой самого внука королевы Елизаветы II и отныне должна была следовать всем королевским правилам и не допустить никаких оплошностей. На самой свадьбе с Кэтрин, к счастью, все было в порядке, ей удалось скрывать волнение, чего не скажешь про принца Уильяма. Он поспал всего несколько часов ночью – так сильно переживал, что что-то пойдет нет так. И, к слову, забавный случай все-таки случился: сначала Уильям никак не мог надеть кольцо на палец Кэтрин, оно попросту не налезало.

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Associated Press

А потом, когда пара направлялась в сопровождении конной гвардии в Букингемский дворец, где на балконе должен был состояться традиционный поцелуй, лошадь одного из кавалеристов испугалась, сбросила своего всадника и пробежала мимо Кэтрин и Уильяма. Гости наверняка были очень удивлены увиденным, хорошо, что никто не пострадал. И к слову о самом поцелуе: когда Уильям и Кейт целовались на балконе, крестница принца Уильяма – Грейс Ван Кастен – стояла рядом с молодоженами, но, видимо, шум толпы людей, которые аплодировали в момент поцелуя, так утомил девочку, что она решила прикрыть уши.

Свадьба Кейт и Уильяма / Associated Press

Так что фотографию самого романтического момента церемонии украшает лицо недовольной маленькой принцессы Грейс.

Принцесса Диана и принц Чарльз

Родители принца Уильяма и принца Гарри – принцесса Диана и принц Чарльз, тоже столкнулись с рядом курьезных и случившихся явно от волнения моментов. Особое внимание на церемонии было приковано к невесте. Еще бы, ведь Диана была в пышном свадебном платье, сшитом из шелка, который был вручную соткан шелкопрядами в Норфолке. А длина шлейфа составляла 25 футов (более 7,5 метров). Никто даже предположить не мог, что после того, как Диана и принц проедутся в свадебной карете, ее платье сильно помнется и будет выглядеть уже не так роскошно.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Getty Images/Fotobank

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Но и это не самый главный конфуз. Во время самой церемонии принцесса Диана, произнося свою клятву, перепутала имя Чарльза, назвав его Филиппом Чарльзом Артуром Джорджем, вместо того чтобы сказать Чарльз Филипп Артур Джордж. Оплошал и принц Чарльз: вместо того чтобы сказать "обещаю разделить с тобой все, что мне принадлежит", сказал "обещаю разделить с тобой все, что тебе принадлежит". Но вряд ли это заметила принцесса, ведь из своей клятвы она и вовсе вычеркнула (вопреки всем традициям) обещание повиноваться мужу. Их брак, к слову, продлился пятнадцать лет.

Королева Елизавета II и принц Филипп

Королева Елизавета II и принц Филипп / Getty Images

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Забавная ситуация случилась и на свадьбе 21-летней тогда еще принцессы Лилибет (ныне королевы Елизаветы II) и принца Филиппа. В день свадьбы парикмахер Елизаветы сломал ее алмазную тиару, подаренную специально к торжеству. Срочным образом пришлось ехать в королевский ювелирный дом Гаррард, где умелые руки мастера быстро ее починили и вернули Елизавете. Все закончилось хорошо, но ситуация, наверное, заставила поволноваться невесту.

Летиция Ортис и принц Фелипе

Летиция Ортис и принц Фелипе / Getty Images/Fotobank

Свадьба испанских монархов – Летиции и Филиппа, запомнилась многим не только красивым свадебным нарядом будущей королевы. После церемонии венчания в кафедральном соборе Санта-Мария-ла-Реаль-де-ла-Альмудена супруги вышли на улицу и попали под проливной дождь, но планы свои не изменили. Сначала они отправились на вокзал Аточа, где накануне их свадьбы произошел теракт, чтобы отдать дань уважения погибшим. И только после этого поехали на королевский банкет. Если верить приметам, то проливной дождь, под который попали Летиция и Филипп, сулит им счастье. Крепкий союз, в котором родились их две прекрасные дочери – инфанты София и Леонор – хорошее тому подтверждение.

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