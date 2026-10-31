Майкл Шин / © Associated Press

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В последние недели Майкл Шин оказался в центре внимания благодаря второму сезону шоу «Предатели». Впрочем, для зрителей Майкл уже давно не просто участник телевизионного реалити-шоу. У валлийского актёра за плечами удивительная карьера: он сыграл журналиста Дэвида Фроста в фильме «Фрост против Никсона», бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра в картине «Королева», а также ангела Азирафаэля в фэнтезийном сериале «Благие знамения», об этом рассказывает издание Hello!

Но если профессиональная жизнь Шина хорошо известна публике, то его личная история не менее интересна. Здесь есть и роман с голливудской актрисой, и отношения с разницей в возрасте, и три дочери, каждая из которых занимает особое место в жизни звезды.

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Возлюбленная, которая моложе актера на 25 лет

Майкл Шин и Анна Лундберг / © Associated Press

В настоящее время Майкл Шин встречается со шведской актрисой Анной Лундберг. Анна работает как в театре, так и на телевидении. Одной из её самых известных работ стал комедийный сериал «Постановка», где она снялась вместе с Майклом. В проекте актеры фактически играют самих себя, а их экранными партнерами стали Дэвид Теннант и его жена Джорджия.

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Сегодня пара живёт вместе в Порт-Толботе. Несмотря на внимание прессы, влюблённые не особо стремятся превращать свою личную жизнь в публичное шоу, хотя Анна время от времени делится семейными фотографиями в соцсетях.

Одна из тем, которая регулярно привлекает внимание к этой паре, — значительная разница в возрасте. Майклу 57 лет, Анне — 32. Однако сам актер неоднократно подчеркивал, что их отношения не были запланированными, а чувства возникли неожиданно для обоих.

В одном интервью Шин признавался, что поначалу они оба были удивлены тем, как развивается их роман. Актёр понимал, что разница в возрасте может стать поводом для обсуждений и создать определённые трудности.

По словам Шина, пара осознавала возможную реакцию общества, однако не позволила чужим мнениям определять их будущее. Сегодня актер говорит об отношениях с Анной с особой теплотой и не скрывает, что счастлив рядом с ней.

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Как всё начиналось

Майкл Шин и Анна Лундберг / © Associated Press

Роман Майкла и Анны начался в 2019 году. Одним из первых публичных появлений пары стала совместная фотография, которую Лундберг опубликовала в мае того года. В посте актриса не скрывала восхищения своим избранником и назвала его настоящим «ангельским лицом». Тогда же стало ясно, что между ними не просто дружба.

Уже через несколько месяцев после того, как пара начала появляться вместе на публике, вокруг их романа возникли слухи о предыдущих отношениях Шина. Актер решил лично прокомментировать ситуацию в соцсетях и подчеркнул, что на момент знакомства с Анной был свободен. Вскоре влюбленные объявили, что ждут ребенка. Так их история перешла в новый этап.

Лили, Лира и Мабли

Лили Мо Шин и Майкл Шин / © Associated Press

Сегодня Майкл Шин — отец трёх дочерей. Старшая, Лили Мо Шин, родилась в 1999 году в его отношениях с британской актрисой Кейт Бекинсейл. Две младшие дочери — Лира и Мабли — появились на свет в отношениях с Анной.

Лира родилась в 2019 году, и об пополнении в семье актер сообщил лично, поделившись радостной новостью и поблагодарив медицинский персонал больниц. В мае 2022 года пара во второй раз стала родителями. На свет появилась младшая дочь Мабли. Шин сообщил о её рождении в своём фирменном шутливом стиле и опубликовал милый снимок крошечной ручки дочери, которая держит его за мизинец. Анна время от времени делится семейными моментами в Instagram.

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История прежней любви

Кейт Бекинсейл и Майкл Шин / © Associated Press

До романа с Анной в жизни Майкла была ещё одна известная женщина — актриса Кейт Бекинсейл. Их отношения длились с 1995 по 2003 год. Расставание с Бэкинсейл стало для актёра непростым периодом. Он признавался, что было очень сложно переживать личные перемены под постоянным вниманием СМИ. Шин не был готов к такому активному интересу журналистов к своей личной жизни.

Тем не менее бывшим партнерам удалось сохранить хорошие отношения. Актёр подчеркивал, что им повезло найти общий язык, ведь для него было принципиально важно, чтобы Лили не чувствовала себя разрываемой между родителями.

Сама Лили пошла по стопам своих знаменитых родителей. Она развивается в актёрской профессии и уже получила свои первые важные роли.

Майкл Шин доказал, что может убедительно воплощать на экране самых разных персонажей, но его личная жизнь — это отдельная увлекательная история.

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