Chanel №5: как появился самый знаменитый парфюм в мире

Chanel №5 - один из самых известных ароматов в мире, который уже давно стал символом французского шика и стиля. Парфюму посвящают фильмы, рекламы, в которых снимаются популярные актрисы и модели, а знаменитый флакон является настоящим культурным артефактом, который изображают на одежде и на произведениях искусства.

Появились духи в 1921 году, когда Коко Шанель уже была успешной женщиной. Она успела открыть несколько бутиков в Париже, Довиле и Биаррице, владела виллой на юге Франции и разъезжала на собственном синем "Роллс-ройсе". Она хотела создать аромат, который мог бы описать новую, современную женщину, которую она олицетворяла. Поэтому обратилась к парфюмеру Эрнесту Бо.

Коко Шанель / Фото: Getty Images

Легенда гласит, что она попросила его создать "женский аромат, который пахнет женщиной". Парфюмер работал над духами несколько месяцев и предоставил Коко Шанель маленькие стеклянные флаконы с образцами ароматов с номерами от 1 до 5 и от 20 до 24. Шанель в итоге выбрала флакон №5.

"Я представляю свои коллекции платьев пятого мая, пятого месяца года, и поэтому мы позволим этому образцу номер пять сохранить название, которое уже есть, это принесет удачу", - сказала ему Коко.

Также ходят слухи, что смесь на самом деле была результатом лабораторной ошибки. Якобы помощник Бо добавил дозу альдегида в количестве, которое раньше никогда не использовалось.

"Это было то, чего я ждала. Парфюм, не похожий ни на что другое. Женские духи с запахом женщины", - сказала как-то Шанель о своих духах.

Chanel №5 / Фото: Getty Images

Аромат состоял из ноток жасмина, розы, сандала и ванили. Он имел огромный успех среди женщин, но не обошлось без уловок, и здесь появляется еще одна история, якобы Коко устроила вечеринку в популярном элитном ресторане на Ривьере и разбрызгала духи на столе. Аромат привлекал внимание всех проходивших мимо женщин.

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Дизайн бутылки духов также был важной частью привлекательности продукта, поэтому Шанель придумала флакон, который очень отличался от того, что было популярно в то время. Она хотела отойти от чрезмерно сложных и вычурных хрустальных флаконов для ароматов, поэтому создала прозрачную, практически невидимую бутылку, единственным украшение которой стала фамилия самой Коко.

Что оказало влияние на Шанель, когда она придумывала дизайн, конечно же, сказать сложно, однако принято считать, что она вдохновлялась прямоугольными скошенными линиями туалетных принадлежностей Charvet, которые любил ее возлюбленный Артур Кейпел. Некоторые полагают, что она взяла за основу графин для виски, а другие - что стеклянные фармацевтические флаконы. Но точно то, что, выбирая дизайн флакона для духов, она искала простое решение, чтобы акцентировать ценность на самом продукте, а не на стеклянной бутылке.

Chanel №5 / Фото: Getty Images

Внешний вид флакона впервые подвергся небольшой модификации в 1924 году. Но вот крышка менялась неоднократно. Первоначально она представляла собой небольшую стеклянную пробку, а восьмиугольная пробка, ставшая визитной карточкой бренда, была создана в 1924 году, когда была изменена и форма бутылки. В 1950-е крышка получила скошенную кромку и стала более крупной. В 1970-х пробка стала еще более заметной, но в 1986 году ее пропорции сделали более гармоничными с масштабом самой бутылки.

В рекламных компаниях парфюма всегда участвуют самые знаменитые актрисы своего времени, среди которых были: Мэрилин Монро, Катрин Денев, Николь Кидман и Лили-Роуз Депп.

Мэрилин Монро в рекламе Chanel №5 / Фото: Getty Images

На сегодня аромат является одним из самых знаменитых в мире, но если быть честными, то кроме имени, первоначального дизайна и идеи Шанель больше ничего ему не дала. В 1921 году она обратилась к Пьеру Вертхаймеру за финансовой помощью, чтобы продать аромат. И уже в 1924 году она, ее друг Теофиль Бадер и Вертхаймер создали Les Parfums Chanel и заключили соглашение, которое для самой Коко стало главной ошибкой жизни.

В течение 1920-х и 1930-х годов дела Les Parfums Chane были очень успешными. Вертхаймер получил 70% прибыли, Бадер 20% , а сама Шанель лишь 10%. Чувствуя, что ее обманули, женщина начала многолетнюю судебную историю, пытаясь получить больший контроль и прибыль, понимая, что духи являются бестселлером. Урегулировался спор аж в 1947 году, когда Вертхаймер выплатил Шанель 400 тысяч долларов и согласился на выплаты в размере 2% от мировых продаж.

После заключения соглашения Коко Шанель больше не выпускала духов. Она отказалась от прав на свое имя в обмен на ежемесячные выплаты от Вертхаймеров. Однако в возрасте 70 лет она заключила с Пьером еще один уговор, намереваясь перезапустить свою студию моды. По новому договору семья Вертхаймеров должна была оплачивать все расходы Коко до конца ее жизни в обмен на полный контроль над ее именем в отношении парфюмерии и моды.

Коко Шанель / Фото: Associated Press

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