Чарльз не первый: родственники короля Великобритании, страдавшие от рака

Король Чарльз III не первый король Великобритании, который борется с раком, но единственный из правящих монархов, который публично сообщил о своем диагнозе. Вспоминаем сегодня, кто еще из предков Чарльза и или других родственников Его Величества имел дело с таким диагнозом.

Король Чарльз III

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Ничто не предвещало беды, когда Чарльз решил публично объявить, что он собирается на процедуру по коррекции увеличенной простаты. Он поступил в лондонскую клинику 26 января и был выписан через трое суток – 29 января. В Букингемском дворце прокомментировали, что процедура прошла успешно и король вернется домой, где будет временно работать удаленно и восстанавливаться. А через неделю – 6 февраля – во дворце, как гром среди ясного неба, раздалось еще одно заявление – у короля выявили рак. Более точный диагноз во дворце предпочти не озвучивать.

"Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции и в надежде, что это поможет общественному пониманию всех тех, кто во всем мире страдает от рака", - гласило заявление.

Позже появилась информация от журналистов, которые ссылая на проверенных источников во дворце сообщили, что рак Чарльза не связан с простатой.

Что будет дальше, пока не известно. Очевидно, что заболевание выявили на ранней стадии, а сам король переполнен оптимизмом и готов делать все необходимые процедуры, чтобы скорее снова быть в строю. Его супруга королева Камилла, как скала, поддерживает мужа и будет по-прежнему исполнять свои королевские обязанности.

Король Георг VI

Король Георг VI / Фото: Associated Press

Дедушка короля Чарльза III – король Георг VI – отец покойной королевы Елизаветы II – тоже страдал от рака. Он правил в тяжелые военные годы и это сказалось на здоровье монарха. К тому же, Георг VI очень много курил. Ему не было еще и 50-ти, как у него стали развиваться атеросклероз, болезнь Бюргера и рак легких. В 1948 году у него произошла закупорка артерии на правой ноге, что угрожало потерей ноги. Это привело к операции по резекции правого симпатического нерва поясницы в марте 1949 года. А 23 сентября 1951 года король подвергся операции на легких, хирург Клемент Томас удалил ему легкое, целиком, которое было поражено злокачественной опухолью. В конце 1951 года монарх чувствовал себя так плохо, что свою рождественскую речь он смог прочесть по частям и она была смонтирована. Но, несмотря на очень плохое самочувствие, 31 января 1952 года король Георг VI приехал в Лондонский аэропорт, чтобы проводить дочь Елизавету и ее мужа в Австралию. В тот день королем была сказана знаменитая фраза: "Ради меня, присмотрите за Лилибет!", обращенная к бывшей няне Елизаветы. Это было последнее появление короля на публике.

Утром 6 февраля его нашли мертвым в постели в Сандрингемском дворце в Норфолке. Скончался Георг VI ночью от коронарного тромбоза в возрасте 56 лет. Его дочь прилетела из Кении уже как королева Елизавета II.

Король Эдуард VIII

Старший брат короля Георга VI и двоюродный дед короля Чарльза III умер от рака горла. Эдуард VIII известен своим отречением от престола ради американской разведенной актрисы Уоллис Симпсон, которая стала впоследствии его женой. Он отрекся от трона в 1936 году в пользу младшего брата Альберта (впоследствии короля Георга VI).

Король Эдуард VIII и его супруга Уоллис Симпсон / Фото: Associated Press

В конце 1971 года у Эдуарда диагностировали рак горла, и он прошел терапию кобальтом. 18 мая 1972 года королева Елизавета II посетила герцога и герцогиню Виндзорских во время государственного визита во Францию. На тот момент ее дядя был уже очень болен. Спустя десять дней- 28 мая 1972 года - Эдуард скончался в своем доме в Париже, менее чем за месяц до своего 78-летия. Его тело было доставлено в Великобританию, где находилось в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Его жена Уоллис Симпсон пережила супруга на 14 лет и скончалась в 1986 году. Герцог и герцогиня похоронены в Королевской усыпальнице во Фрогморе, около Виндзора.

Король Эдуард VII

Король Эдуард VII / Фото: Getty Images

Второй ребенок и старший сын королевы Виктории и принца Альберта. Он приходится прапрадедом королю Чарльзу III.

При жизни Эдуард обычно выкуривал двадцать сигарет и двенадцать сигар в день. В 1907 году радием ему была вылечена язва грызунов, тип рака, поражающий кожу рядом с носом. А к концу жизни он все чаще страдал от бронхита, но был очень трудолюбив и продолжал работать.

6 мая 1910 года король перенес несколько сердечных приступов, но отказался ложиться спать, сказав: "Нет, я не сдамся, я пойду дальше, я буду работать до конца". Между моментами обморока его сын, принц Уэльский (вскоре ставший королем Георгом V), рассказал ему, что его лошадь победила в тот день в Кемптон-парке. В 23:30 он в последний раз потерял сознание и был уложен в постель. А через 15 минут король скончался. Что интересно, когда одиннадцать дней спустя короля хоронили и его тело везли на лафете в Вестминстер-холл, за ним шла не только вся семья, но и любимая собака Эдуарда по кличке Цезарь. Почти так же было и на похоронах королевы Елизаветы II, ее провожали любимые собаки породы корги.

К слову, у сестры короля Эдуарда VII – принцессы Виктории – был диагностирован рак груди.

Елизавета Боуз-Лайон, королева-мать Елизавета

Елизавета Боуз-Лайон / Фото: Associated Press

У любимой бабушки короля Чарльза III было диагностировано несколько видов рака, но это не помешало Елизавете дожить до 101 года и даже пережить одну из своих дочерей.

В декабре 1966 года она перенесла операцию по удалению опухоли после того, как у нее был диагностирован рак толстой кишки. В 1984 году у нее диагностировали рак молочной железы, и из ее груди удалили опухоль. Свои диагнозы королева никогда публично не разглашала.

А после смерти ее дочери королевы Елизаветы II в 2022 году ходили слухи, что она скончалась после борьбы с раком костного мозга. Хотя официально дворец это не подтверждал, а причиной ее кончины назвали старость.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Стоит вспомнить и Сару Йоркскую, экс-супругу среднего сына королевы Елизаветы II – принца Эндрю, которая в 2023 году перенесла операцию по удалению опухоли в груди. А в начале 2024 года сообщили, что у герцогини меланома, с которой она борется.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

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