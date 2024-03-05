Чарльз выбрал особенный бриллиант: история помолвочного кольца королевы Камиллы

Камилла Паркер-Боулз всегда была любовью всей жизни принца Уэльского Чарльза. Поэтому, когда после тридцати лет ожиданий его мать королева Елизавета II таки дала свое разрешение на второй брак сыну, Чарльз не задумываясь ни дня, преподнес своей будущей невесте фамильную драгоценность в виде кольца с огромным бриллиантом.

Кольцо любимой бабушки Чарльза

Как мы уже вспоминали ранее принц Уэльский ждал слишком долго разрешения взять в жены женщину, которую полюбил с самого первого дня их знакомства в 1971 году. Не удивительно, кто когда Елизавета II таки дала это разрешение сыну, он выбрал в качестве помолвочного кольца украшение своей дорогой и горячо любимой им бабушки – королевы-матери Елизаветы.

Елизавета Боуз-Лайон носила это кольцо / Фото: Getty Images

Это было платиновое кольцо в стиле ар-деко с довольно крупным пятикаратным бриллиантом изумрудной огранки и окружающим его бриллиантовым багетом. Точное происхождение этого украшения не известно, но, говорят, его Елизавета Боуз-Лайон получила в качестве подарка в 1926 году, вскоре после рождения их с королем Георгом VI первой дочери - принцессы Елизаветы.

Почему Чарльз выбрал именно это кольцо

У наследника британского трона был огромный выбор украшений, среди которых он мог выбрать для Камиллы любое. Но выбор свой Чарльз остановил на украшении бабушки и сделал это, очевидно, не спроста. Отношения принца Чарльза с его бабушкой были очень близкими, и их связь помогла ему выдержать трудности взросления на глазах у общественности. К тому же, именно королева-мать поддерживала внука, зная, что Чарльз действительно любит Камиллу. Говорят, именно бабушка будущего короля помогала влюбленным тайно встречаться.

Стоимость украшения и его особенность

Помолвочное кольцо королевы Камиллы / Фото: Getty Images

Согласно данных ювелирных экспертов кольцо Камиллы оценивается в 210 тысяч фунтов стерлингов (265 тысяч долларов). Что немаловажно на протяжении всей своей истории обручальное кольцо Камиллы сохраняло свой первоначальный дизайн (в отличие, например, от кольца герцогини Сассекской). Это означает, что супруга Чарльза ничего не переделывала в своем украшении и никак его не видоизменяла, что подчеркивает важность наследия.

Как прошла помолвка Чарльза и Камиллы

Камилла и Чарльз в день своей помолвки на банкете в Виндзорском замке / Фото: Getty Images

Букингемский дворец объявил о помолвке принца Уэльского с Камиллой Паркер-Боулз 10 февраля 2005 года. Камилла подтвердила, что принц, как и подобает, сделал предложение руки и сердца, став на одно колено. В тот же вечер пара отпраздновала это вечеринкой в ​​Виндзорском замке. Камилла блистала перед камерами фотографов в розовом вечернем платье в пол с V-образным вырезом на декольте. На шее у нее было жемчужное колье из трех нитей, а на пальце сверкало то самое помолвочное кольцо с большим бриллиантом.

Свадьба и еще одно кольцо

Чарльз и Камилла в день свадьбы, 9 апреля 2005 года / Фото: Associated Press

9 апреля 2005 года Чарльз и Камилла поженились на гражданской церемонии в муниципальном департаменте Виндзора, а также получили церковное благословение в часовне Святого Георга в Виндзоре от архиепископа Кентерберийского. В день свадьбы Камилла сменила два наряда. На гражданской церемонии невеста появилась в кремовом ансамбле от Robinson Valentine и шляпе от Philip Treacy, а на службу в часовню приехала в платье-пальто бледно-голубого цвета с золотой вышивкой также от Robinson Valentine и в необычной шляпе Philip Treacy, выполненной в виде золотого венка с колосьями пшеницы. В этот день на пальце Камиллы появилось еще одно – обручальное кольцо из валлийского золота.

Помолвочное кольцо королевы Камиллы / Фото: Getty Images

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