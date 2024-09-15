Чего хочет Гарри: три требования герцога Сассекского к его королевским родственникам

Не секрет, что принц Гарри обижен на членов королевской семьи. В этом материале мы попытались разобраться, чего же на самом деле хочет принц Гарри от своих родственников.

Восстановление полицейской охраны

Принц Гарри / Фото: Getty Images

Первое и, пожалуй, самое главное требование принца Гарри к королевской семьей и к его отцу королю Чарльзу – это восстановить ему полицейскую охрану в Великобритании для того, чтобы приезжая на родину герцог чувствовал себя в безопасности и мог защитить свою семью и в частности детей. Напомним, что принц Гарри продолжает свою юридическую борьбу с Министерством внутренних дел по поводу своей финансируемой за счет налогоплательщиков безопасности. После проигранного дела принц подал апеляцию и новое судебное заседание назначено на апрель 2025 года. Решимость герцога Сассекского восстановить круглосуточную охрану во время его пребывания в Великобритании является частью его желания возвращаться в страну более регулярно.

Извинений от старшего брата – принца Уильяма

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Associated Press

Очень много сообщений в прессе было о том, что Гарри не вернется к королевской жизни пока его брат Уильям не извинится перед ним. Выглядит это максимально странно, ведь и Уильям, скорее всего, ждет извинений от брата за все те слова и оскорбления, которые герцог Сассекский опубликовал в адрес его и его супруги Кейт Миддлтон в своих мемуарах. Но во время их недавней встречи на похоронах их дяди Роберта Фэллоуза в Норфолке братья даже не разговаривали, вряд ли стоит ожидать, что Уильям когда-либо будет извиняться перед братом. Более того, этот конфликт может так навсегда и остаться нерешенным.

Требование к отцу – королю Чарльзу III

Принц Гарри и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Принц Гарри может вернуться к частичному исполнению своих королевских обязанностей, но только в том случае, если его об этом попросит его отец Чарльз. То есть герцог Сассекский открыт для временной роли в королевской семье, если его отцу понадобится помощь в этом, и он обратится к нему с таким запросом лично. Но в то же время Меган и Гарри многократно заявляли, что не настроены на то, чтобы возвращаться в Британию навсегда и снова работать на корону.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из членов британской королевской семьи работает на корону и чем занимается.

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