Чего вы не знали об "Альфе": интересные факты о любимом сериале

В 80-х в эфире американских телеканалов начали появляться различные телешоу, но выделялся из них сериал "Альф", как один из самых причудливых на то время.

Забавный инопланетянин с планеты Мельмак по имени Альф покорил сердца миллионов зрителей во всем мире и стал одним из самых популярных шоу на много лет. Смешной, милый и немного коварный по отношению к котам пришелец, навсегда остался в наших сердцах, ведь многие пересматривали это шоу уже во взрослом возрасте и все равно были в полном восторге.

Но, вероятно, вы многого не знаете о Гордоне Шамуэе, да так звали Альфа на самом деле, поэтому предлагаем вспомнить самые интересные факты об этом сериале.

1. Как появился сериал

Персонаж Альф появился благодаря Полу Фаско. Именно он придумал и "оживил" этого необычного пришельца. Пол создавал небольшие кукольные шоу для телевидения, придумывал и делал персонажей, из-за чего дома у него повсюду были различные куклы фантастических существ.

Один из придуманных им персонажей выглядел примерно так, как позже Альф — коричневатая шерсть, вытянутый нос, острые уши и большие ноги. Он начал ходить с этой куклой на различные тусовки в Лос-Анджелесе и смешить людей, рассказывая байки и шутки от имени куклы. Когда агент Пола увидел все это, сразу же договорился о его прослушивании на канале NBC с продюсером Берни Брилльстайном. Поначалу Брилльстайн скептически отнесся к этой идее, но короткое выступление Фуско в роли Альфа очень впечатлило его. Так 22 сентября 1986 года на телеканале NBC вышла первая серия этого культового ситкома.

Сериал "Альф" / Getty Images

2. Название сериала

Название "Альф" было выбрано не просто так. На самом деле имя главного персонажа - Гордон Шамуэ, но, когда он попадает в семью американцев, они дают ему прозвище ALF, которое на самом деле аббревиатура от Alien Life Form - внеземная форма жизни.

3. Названия серий

Сколь раз вы пересматривали "Альфа"? А обращали ли вы внимание на название серий? На самом деле стоит это делать, ведь каждый эпизод ситкома носил название какой-то знаменитой песни.

Например, второй эпизод сериала называется Strangers In The Night - это песня Фрэнка Синатры, а вот десятый - Baby, You Can Drive My Car - это песня группы The Beatles.

4. Город в Германии

Сериал "Альф", конечно же, был очень популярным в США, но также и в Германии. Дело в том, что в этой европейской стране существует город с названием Альф.

Негативным последствием этого успеха стало то, что самые ярые поклонники шоу часто крали знак с названием города, который стоял при въезде. Эту проблему местные власти решили просто - заказали целую кучу таких знаков, чтобы иметь возможность их быстро повесить на место.

5. Беременность актрисы

Энн Шедин сыграла в сериале одну из ключевых ролей - Кейт Таннер. Именно в ее семье появился смешной пришелец. По сценарию изначально у ее персонажа должно было быть двое детей - дочь Линн и сын Брайан, но, когда актриса забеременела, создатели решили ввести это в сюжет сериала. Так у семьи Таннер появился третий ребенок.

6. Декорации

На то время съемки подобного сериала были технически сложными. На высоте чуть больше метра была построена специальная платформа, на которой стояли декорации. Под платформой были специальные люки, куда забирался управляющий куклой Альфа. Иногда актерам нужно было быть осторожными, чтобы в этот люк не упасть.

7. Съемки серий

Также читайте Интересные факты о сериале "Друзья", которые вас очень удивят

Снимать шоу было не просто. Из-за сложности декораций и того, что главным героем была кукла, часто съемка 30-минутного эпизода длилась по 20-25 часов.

8. Кроме Альфа был и Ральф

Во время репетиций куклу Альф тоже нужно было использовать, но, чтобы она не снашивалась, сделали еще одну и назвали ее Ральф - RALF - "Репетиция внеземной формы жизни".

9. Цензура из-за детей

Поскольку особую популярность сериал завоевал именно среди детей, то создателям пришлось немного пересмотреть концепцию шоу и вырезать некоторые моменты. Ведь изначально Альф пил пиво, засовывал котов в микроволновку и как-то даже кинул фен в ванну. Это привело к тому, что некоторые дети решили повторить это, что закончилось не очень хорошо.

10. Зависть актеров

Как бы мы ни любили этот ситком, но за его кулисами было не все хорошо. Актеры не были довольны тем, что они второстепенные рядом с "какой-то марионеткой". На съемочной площадке часто были ссоры по этому поводу и напряженная обстановка.

Сериал "Альф" / Getty Images

11. Альф - это не только кукла

В большинстве сцен Альфом была марионетка, корой управлял сам Пол Фаско, но иногда, когда нужно было, чтобы пришелец попал в кадр в полный рост, приглашали Михая Месароша - американского актера-лилипута венгерского происхождения. Он носил костюм пришельца, который, кстати, отличался от куклы.

Сериал "Альф" / Getty Images

12. Дубляж

Фаско, который большую часть времени управлял марионеткой, ее же и озвучивал. Но вот в украинском варианте Альфу достался голос Николая Козия - диктора и актера дубляжа, который также озвучивал сериалы "Коломбо", "Клон" и еще множество знаменитых фильмов. К сожалению, 7 сентября 2020 года Козий скончался в возрасте 79 лет.

Украинский перевод сериала считается одним из лучших.

13. Актерская карьера

Несмотря на большой успех сериала, его главные герои не стали суперзвездами. Макс Райт остался второсортным актером, который играл в основном в сериалах и выступал в театре, злоупотреблял алкоголем. В 1995 году ему поставили диагноз "лимфома", из-за чего пришлось пройти курс химиотерапии. Несколько раз появлялся в сериале "Друзья" как управляющий кофейней. В 2019 году в возрасте 75 лет актер умер.

Энн Шедин после "Альфа" снималась в основном тоже в сериалах, играя мелкие эпизодические роли. Также иногда давала уроки актерского мастерства артистам комедии.

Андреа Элсон с актерством завязала. В 1993 году она вышла замуж за ассистента режиссера сериала "Альф" Скотта Хоппера. С 2008 года работает инструктором по йоге.

Бенджи Грегори актерскую карьеру тоже не продолжил. В 2003 году он поступил в ВМС США, а после службы в армии женился.

Сериал "Альф" / Getty Images

14. Без зрителей

Раньше подобные ситкомы снимали со зрителями, которые сидели в студии. Часто за кадром можно услышать их смех. Но сериал "Альф" решили снимать без публики, во-первых, из-за трудности в съемках и сложных декорациях, во-вторых, создатели не хотели раскрывать всех тайн, связанных с управлением куклой. Поэтому использовали запись смеха, чтобы создать впечатление живой аудитории.

15. Расходы

Производство сериала было не дешевым, а точнее сказать, среди других комедийных сериалов "Альф" был одним из самых дорогих, в частности, из-за необходимых технических элементов и длительных съемок. Чтобы возместить как-то эти затраты, NBC начало продавать все, что приносило деньги: игрушки с Альфом, хлопья для завтрака, одежду. Также канал выпустил мультсериал.

16. Во всем виноват Уилл Смит

Изначально "Альф" должен был состоять из пяти сезонов, именно поэтому в последней серии четвертого сезона нам показали, как его схватили спецслужбы. А уже в пятом пришелец должен был жить на секретной военной базе США.

Но руководство NBC решило снять новый ситком с популярным на то время актером Уиллом Смитом "Принц из Беверли-Хиллз" и заменить им в эфире сериал "Альф". А все потому, что каналу сериал полностью не принадлежал. NBC имело право только на премьерный и повторный показ "Альфа". А вот "Принц из Беверли-Хиллз" изначально принадлежал только им. Именно поэтому руководство решило убрать "Альфа" из эфира, заменив другим проектом, которым они могли распоряжаться, как им вздумается.

Уилл Смит / Getty Images

Читайте также: 40 лет со дня премьеры: интересные факты о культовом сериале "Династия"