Черный Георгин: тайна самого страшного убийства Голливуда, которое не могут раскрыть более 80 лет

Элизабет Шорт "Черная георгина" / © Getty Images

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15 января 1947 года Лос-Анджелес проснулся от новости, которая навсегда вошла в криминальную историю Соединенных Штатов. В заброшенном районе Лаймерт-Парк на Южной Нортон-авеню было найдено изуродованное тело молодой женщины. То, что сначала показалось случайной прохожей манекеном, оказалось настоящим человеческим телом.

Жертвой стала 22-летняя Элизабет Шорт — молодая женщина из Массачусетса, которая приехала в Калифорнию в поисках лучшей жизни. Впоследствии пресса назовет ее «Черный Георгин», а само дело станет символом нераскрытого преступления, которое и спустя почти восемьдесят лет продолжает вызывать споры, теории и одержимость исследователей.

Кто такая Элизабет Шорт

Элизабет Шорт «Черный георгин» / © Associated Press

Элизабет Шорт родилась 29 июля 1924 года в районе Гайд-Парк близ Бостона. Она была третьей из пяти дочерей в семье Клео и Фиби Мэй Шорт. Внешне это была обычная американская семья среднего класса, однако уже в раннем возрасте будущей «Черной Георгине» пришлось столкнуться с определенными трудностями, об этом говорится в материалах издания Вiography.

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Когда Элизабет было пять лет, Соединенные Штаты охватила Великая депрессия. Ее отец Клео Шорт, который занимался строительством и продажей миниатюрных полей для гольфа, потерял почти все после биржевого краха 1929 года. Он не выдержал финансового давления и ответственности за большую семью и в 1930 году неожиданно исчез. Его автомобиль нашли брошенным у моста, поэтому семья предполагала, что мужчина покончил с собой. Лишь через несколько лет выяснилось, что Клео жив, он сознательно оставил жену и детей, чтобы начать новую жизнь в Калифорнии.

С тех пор забота о пяти дочерях полностью легла на плечи матери. Фиби Шорт работала на нескольких работах одновременно, чтобы прокормить семью. Несмотря на постоянные финансовые трудности, она пыталась дать детям образование и обеспечить им хотя бы минимальную стабильность.

Фиби Мэй Шорт, мать Элизабет Шорт / © Associated Press

Фиби Шорт (крайняя слева), мать Элизабет Шорт, покидает свой дом в сопровождении трех дочерей / © Associated Press

С детства у Элизабет было слабое здоровье. Она страдала хронической астмой и бронхиальными проблемами, из-за чего врачи рекомендовали проводить холодные зимние месяцы в теплом климате. Поэтому значительную часть подростковых лет она проводила во Флориде, где жила у знакомых семьи или временно снимала жилье.

Именно во Флориде сформировалось ее представление о взрослой жизни. Во время Второй мировой войны местные курортные города были переполнены военнослужащими. Элизабет легко заводила знакомства, часто общалась с летчиками и солдатами, слушала их истории о путешествиях и дальних странах. Это только усиливало ее стремление вырваться за пределы провинциальной жизни и увидеть мир.

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Те, кто знал Элизабет вспоминали ее как чрезвычайно привлекательную девушку. У нее было светлая кожа, большие голубые глаза и темные волосы, которые впоследствии стали одной из причин появления знаменитого прозвища. Даже при отсутствии денег она старалась быть стильной и ухоженной. Шорт внимательно следила за модой, любила красивую одежду и стремилась создать образ утонченной, уверенной в себе женщины.

Несмотря на многочисленные легенды, которые появились уже после ее смерти, большинство друзей описывали Элизабет как тихую, вежливую и доброжелательную девушку. Она редко употребляла алкоголь, не курила, почти не ругалась и старалась избегать конфликтов. Ее часто называли мечтательницей. Она обожала кино, восхищалась голливудскими звездами и не скрывала желания когда-то стать частью этого мира.

В 19 лет Элизабет решила покинуть Массачусетс и отправилась в Калифорнию, где впервые за много лет встретилась с отцом. Она надеялась начать новую жизнь и приблизиться к своей мечте о Голливуде. Однако отношения между ними быстро испортились и после очередной ссоры она оставила родительский дом и начала самостоятельно искать свое место в большом мире.

Следующие несколько лет превратились в бесконечную череду переездов между Калифорнией, Флоридой и Массачусетсом. Она работала официанткой, продавщицей, временной служащей на военных объектах, жила в дешевых отелях, пансионах и квартирах друзей. Часто ей не хватало денег, но она продолжала верить, что рано или поздно ее жизнь изменится к лучшему.

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Именно в этот период Элизабет окутали многочисленные сплетни. После ее гибели газеты создали образ загадочной роковой женщины, которая якобы вела опасную двойную жизнь. Однако современники не находят подтверждения большинству этих утверждений. Не существует проверенных доказательств того, что Шорт занималась проституцией, была связана с преступным миром или участвовала в сомнительной деятельности.

Зато все больше историков склоняются к мысли, что Элизабет была обычной молодой женщиной послевоенной Америки, одинокой, амбициозной, несколько наивной, но полной надежд. Она стремилась к независимости, искала любви, новых возможностей и лучшего будущего.

Любовь без будущего

Элизабет Шорт «Черный георгин» / © Associated Press

Среди всех мужчин, которые появлялись в жизни Элизабет Шорт, особое место занимал майор ВВС США Мэттью Майкл Гордон-младший. Они познакомились 31 декабря 1944 года во время новогодней вечеринки во Флориде, ему было 27 лет. Гордон был офицером элитного подразделения 2nd Air Commandos — авиационного формирования, которое выполняло сложные боевые задачи на Бирманском и Индийском фронтах. Образованный, харизматичный и перспективный военный быстро произвел впечатление на Элизабет, рассказывает издание The Black Dahlia in Hollywood.

Их отношения развивались стремительно, но вскоре война снова разлучила влюбленных. Гордон получил приказ вернуться к службе в Азии. Однако даже за тысячи километров от Америки, он поддерживал связь с Элизабет через переписку.

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Именно во время службы в Индии Гордон прислал Элизабет письмо с предложением руки и сердца. Для молодой женщины, которая долгие годы искала стабильности и поддержки, это стало очень важным событием. Она согласилась на брак и начала ждать возвращения любимого после завершения войны. Она рассматривала брак с Гордоном как возможность наконец оставить позади годы финансовой нестабильности, постоянных переездов и неопределенности.

Однако судьба решила иначе, 10 августа 1945 года, всего через несколько дней после завершения боевых действий на Тихом океане, Мэттью Гордон погиб в авиакатастрофе. Он так и не вернулся домой и никогда не встретился с Элизабет после войны. Известие о его смерти стало для нее настоящим ударом и Элизабет тяжело переживала потерю.

Впоследствии вокруг этой истории возникло немало ложных свидетельств, будто она таки была замужем за Гордоном или имела от него ребенка. На самом деле ни одно из этих утверждений не подтвердилось. Семья офицера официально опровергла подобные слухи, а документы свидетельствуют лишь о помолвке и романтических отношениях.

Голливудская мечта

Элизабет Шорт (слева) с подругой Мардж Дайер на пляже / © Associated Press

В 1946 году Элизабет окончательно переехала в Южную Калифорнию. Для тысяч молодых людей Голливуд казался местом, где можно начать жизнь заново, и Элизабет была одной из тех, кто поверил в эту возможность. Однако реальность оказалась значительно более суровой, чем миф о «фабрике звезд».

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Вопреки образу, который позже создала пресса, Элизабет Шорт никогда не была профессиональной актрисой и у неё не было официального контракта ни с одной киностудией. Архивы крупных голливудских компаний того времени не содержат подтверждений ее участия даже в массовых сценах или эпизодических ролях. Ее связь с киноиндустрией была скорее опосредованной, через знакомства, кастинги и пребывание в киношной среде.

Издание Вiography также рассказало, что в Лос-Анджелесе у неё не было постоянного жилья, поэтому она часто меняла место жительства, например, из дешевых отелей в арендованные комнаты, иногда останавливалась у знакомых или случайных людей, которых встречала в городе.

Чтобы обеспечить себя, Элизабет работала преимущественно официанткой или у неё были временные подработки. Ее доходы были нестабильными, поэтому часто она зависела от доброжелательности знакомых или случайных работодателей.

Среда, в которой она оказалась, была характерна для послевоенного Голливуда. Барная культура, ночные клубы, музыкальные площадки и отели стали местом встречи начинающих актеров, военных, бизнесменов и людей без четко определенного социального статуса. Именно здесь Элизабет знакомилась с большим количеством мужчин, большинство из которых были случайными контактами или просто знакомыми.

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Позже, в ходе расследования, многие из этих мужчин заявляли, что у их отношений с Элизабет не было интимного характера или они ограничивались встречами в общественных местах. Это существенно затрудняло формирование четкого портрета ее социального круга, поскольку ее жизнь была распылена между десятками поверхностных знакомств.

Именно эта социальная «размытость» впоследствии стала одной из ключевых проблем для следствия. У Элизабет Шорт не было стабильного места работы, постоянного адреса или узкого круга близких друзей, которые могли бы точно воспроизвести ее последние недели жизни. Она жила в динамичной и хаотичной среде большого города, где люди легко исчезали из поля зрения и так же легко появлялись снова.

Последние дни

Элизабет Шорт «Черный георгин» / © Getty Images

Издание Сrime Аnd Іnvestigation рассказало, что 8 января 1947 года Элизабет написала письмо своему знакомому летчику Джозефу Фиклингу. В этом письме она говорила о намерении покинуть Калифорнию и переехать в Чикаго, где, по ее словам, планировала попробовать себя в модельном бизнесе.

На следующий день, 9 января, ее последний раз достоверно видели живой. Этот факт стал отправной точкой всего дальнейшего расследования. Последним человеком, который официально подтвердил контакт с Элизабет, был Роберт «Ред» Мэнли — женатый продавец из Сан-Диего. Их отношения были кратковременными и, по свидетельствам следствия, не имели длительного характера. В тот день они провели вместе ночь в мотеле в районе Лос-Анджелеса, после чего Мэнли согласился отвезти Элизабет в город, рассказало издание The Atlantic.

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Позже он свидетельствовал, что оставил ее в центре Лос-Анджелеса примерно в 18:30 в вестибюле отеля Biltmore Hotel — одного из самых известных и престижных отелей города того времени. Именно это место стало последней достоверной точкой ее присутствия. После этого момента Элизабет Шорт буквально исчезает из всех официальных и неофициальных записей. Никаких подтвержденных свидетельств о ее передвижении между 9 и 15 января не существует. Именно этот промежуток времени в шесть дней, стал самым большим «белым пятном» в деле.

Таким образом, между выходом из отеля и обнаружением ее тела остается полный разрыв в реконструкции событий. Именно эта неизвестность дала простор для многочисленных теорий, версий и спекуляций, которые впоследствии превратили дело в одно из самых мифологизированных в криминальной истории США.

Ужасная находка

Элизабет Шорт «Черный георгин» / © Getty Images

Утром 15 января 1947 года домохозяйка Бетти Берсингер шла по улице вместе со своей трехлетней дочерью, когда ее внимание привлекла светлая неподвижная фигура на пустыре неподалеку от тротуара. Сначала она не заподозрила ничего необычного. Объект казался настолько неестественным, что женщина решила, что это может быть оставленный или поврежденный манекен, который кто-то выбросил.

Однако, приблизившись, Бетти поняла, что это не предмет, а человеческое тело. Перед ней лежала молодая женщина, разрезанная пополам в области талии.

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Когда на место прибыли правоохранители, они увидели ужасную картину: тело было расположено с очевидной демонстративностью, будто преступник сознательно стремился, чтобы его нашли, а дальнейший осмотр выявил многочисленные насильственные признаки, об этом говорится в открытых материалах FBI.

Экспертиза установила, что тело было полностью обескровлено, а место самого преступления находилось в другом месте. Жертву тщательно обмыли перед тем, как оставить на пустыре, а это свидетельствовало о попытке скрыть следы или изменить характер улик. Руки были аккуратно сложены над головой, а ноги разведены в неестественной позе. Такое расположение тела было не случайно и указывало на контролируемые действия со стороны преступника.

На запястьях и лодыжках обнаружили следы веревок, что свидетельствовало о возможном связывании или удержании перед смертью. На лице были многочисленные резаные раны, в частности характерное рассечение уголков рта, которое создавало жуткую «улыбку Глазго» — один из самых символических и потрясающих элементов этого дела.

Дополнительные повреждения указывали на то, что части тела были удалены или повреждены уже после смерти. В то же время характер расчленения и точность разреза сразу привлекли внимание следователей к возможному уровню подготовки преступника.

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Важнейшим выводом первичного осмотра стало то, что крови на месте обнаружения почти не было. Это означало лишь одно: убийство произошло в другом месте, а тело было перемещено и оставлено здесь специально. Этот факт существенно усложнил расследование, ведь лишал следователей ключевого элемента — первичного места преступления, где могли остаться хотя бы какие-то физические улики.

Результаты вскрытия

После обнаружения тела Элизабет следствие перешло к следующему этапу — судебно-медицинской экспертизе. Целью вскрытия было установление точной причины смерти, характера травм и возможных обстоятельств, при которых было совершено преступление. Результаты оказались столь же страшными, как и первичный осмотр места происшествия.

Эксперты пришли к выводу, что перед смертью Элизабет подверглась физическому насилию. У тела были многочисленные повреждения, которые свидетельствовали о пытках или по крайней мере длительных агрессивных действиях перед смертью. Это позволило предположить, что она не погибла мгновенно, а находилась в состоянии сильного стресса и боли.

Официальной причиной смерти стали тяжелые удары по голове и лицу, которые вызвали массивное внутричерепное кровоизлияние и шоковое состояние организма. Именно эти травмы стали критическими и несовместимыми с жизнью, об этом говорится в открытых материалах FBI.

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Отдельное внимание судебно-медицинские эксперты уделили характеру повреждений тела. Вскрытие показало, что дальнейшее расчленение и манипуляции с телом были выполнены уже после смерти. Точность и аккуратность разреза выделяли этот случай среди типичных уголовных преступлений того времени. Специалисты отметили, что линии разреза были очень ровными, а сам процесс выполнен с таким уровнем самоконтроля, который редко встречается в случайных или импульсивных преступлениях. Это давало основания предположить, что у преступника могли быть знания анатомии или практические навыки работы с человеческим телом.

Именно этот вывод стал одним из важнейших на раннем этапе расследования, сразу всплыла версия о возможной причастности человека с медицинским образованием, например, врача, хирурга или студента-медика. Хотя эта гипотеза никогда не была доказана, она направила расследование в сторону медицинских учреждений и учебных заведений Лос-Анджелеса.

Рождение легенды «Черный георгин»

Элизабет Шорт «Черный георгин» / © Getty Images

История мгновенно стала сенсацией во всем Лос-Анджелесе, а затем и стране. Уже в первые часы после обнаружения тела дело вышло за пределы обычного уголовного расследования и превратилось в медийное событие, которое формировало общественное мнение.

Газеты развернули настоящую конкуренцию за детали преступления. Репортеры работали непосредственно рядом с местом происшествия и часто опережали официальные заявления полиции. В этой информационной борьбе именно журналисты закрепили за Элизабет Шорт прозвище «Черный Георгин». Скорее всего, оно возникло как отсылка к популярному в то время фильму 1946 года «Голубой Георгин» («The Blue Dahlia») и внешнему виду самой Шорт — темным волосам и характерному контрасту ее образа, который запомнился по фотографиям, кроме того, друзья говорили, что она любила носить черную одежду, рассказывает издание BBC.

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Со временем этот газетный образ полностью вытеснил реальную личность Элизабет. В публичном пространстве она перестала восприниматься как конкретный человек с биографией и превратилась в символ — фигуру криминальной загадки, вокруг которой начали формироваться многочисленные домыслы.

По мере роста интереса к делу пресса начала активно создавать и тиражировать различные мифы, а при отсутствии полной информации и сенсационного характера появились противоречивые версии ее жизни. Среди самых распространенных утверждений было то, что она была актрисой или работала в киноиндустрии, занималась проституцией, что у неё были многочисленные сексуальные связи, была беременной на момент смерти, вела двойную или скрытую жизнь.

Ни одно из этих утверждений не получило подтверждения в официальных материалах расследования или медицинских документах. Большинство из них возникли как результат газетных домыслов, слухов и стремления повысить тиражи.

Отдельную роль в формировании этого хаоса сыграло и взаимодействие полиции и прессы. Часть данных о расследовании просачивалась в газеты через неофициальные каналы, а это позволяло журналистам публиковать фрагменты непроверенной информации.

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Дополнительно ситуацию осложняли многочисленные фальшивые признания и псевдосвидетельства, которые поступали в полицию после публикаций в СМИ. Общественный резонанс был настолько большим, что дело быстро превратилось в объект массовой мифологизации.

Анонимный пакет и «послание» от убийцы

24 января 1947 года, всего через девять дней после обнаружения тела Элизабет Шорт, редакция Los Angeles Examiner получила загадочный пакет. Он был отправлен анонимно, поэтому обратного адреса не было. Внутри находились личные вещи Элизабет, а именно, свидетельство о рождении, несколько фотографий, адресная книжка, личные документы и мелкие бумаги, которые принадлежали ей, об этом говорится в открытых материалах FBI,

Записка из конверта / © Associated Press

Кроме этого, в конверте была записка, составленная из газетных вырезок, наклеенных в формате коллажа. Текст был коротким и лаконичным:

"Вот вещи Георгины. Письмо будет позже"

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Сам стиль сообщения сразу вызвал ассоциации с намеренной театральностью. Оно не только информировало, но и создавало ощущение, что отправитель контролирует ситуацию и планирует дальнейший контакт с полицией или прессой.

Джордж Уилер из отдела отпечатков пальцев проверяет наличие отпечатков на конвертах и содержимом почтового отправления после убийства Элизабет Шорт 25 января 1947 года. На фотографии изображены личные вещи жертвы, включая адресную книгу, свидетельство о рождении, карточку социального страхования, телеграмму, визитные карточки и т.д. / © Associated Press

Важной деталью стало то, что все вещи были обработаны бензином. Это свидетельствовало о целенаправленной попытке уничтожения следов, в частности, отпечатков пальцев и любых микродоказательств, которые могли бы помочь идентифицировать отправителя. Подобная осторожность сразу повысила значимость пакета, ведь такое поведение человека указывало на то, что убийца хорошо понимает принципы криминалистического расследования.

После пакета полиция и редакции газет ожидали продолжения. Следователи предполагали, что преступник может еще раз установить контакт с прессой или полицией, возможно, с требованиями или дополнительными «доказательствами».

Эта открытка, якобы от убийцы, была получена редакцией Los Angeles Examiner 27 января 1947 года. Открытка была подписана «Мститель Черного Георгина» («Black Dahlia Avenger»). / © Associated Press

Однако в реальности ситуация сложилась иначе, в течение следующих недель в редакции газет поступали многочисленные анонимные письма, часть из них содержала заявления о причастности к убийству, другие детали дела или попытки привлечь внимание. Однако ни одно не было признано настоящим сообщением от реального убийцы. Большинство или оказались фальшивыми признаниями, или написанными людьми, которые стремились к славе или были психически нестабильными.

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Полиция тщательно проверяла часть корреспонденции: сверяла почерк, анализировала отпечатки и допрашивала авторов. Однако ни одно письмо не содержало информации, которая была бы известна только преступнику и следствию.

Самое масштабное расследование своего времени

Лесли Диллон, также известный как Джек Сэндс, 27-летний посыльный, был задержан по подозрению в убийстве Элизабет Шорт, известной как «Черный Георгин» 10 января 1949 года. Полиция цитировала доктора Дж. Пола Де Ривера, полицейского психиатра, который говорил, что подозреваемый «знает мельчайшие детали преступления» / © Associated Press

Для полиции города это был беспрецедентный вызов, который требовал привлечения значительных человеческих и технических ресурсов, а также координации с федеральными структурами, рассказывает издание FBI,

Под проверку попали сотни людей, которые тем или иным образом были связаны с Элизабет Шорт или могли находиться в районе ее последнего пребывания. Среди них были бывшие знакомые и мужчины, с которыми она поддерживала контакт, друзья и случайные знакомые, жители домов, где она временно останавливалась, врачи и медицинский персонал, поскольку рассматривалась версия о возможных анатомических знаниях преступника, студенты медицинских факультетов, в частности из университетских программ Южной Калифорнии, а также случайные свидетели.

Лесли Диллон, также известный как Джек Сэндс, 27-летний посыльный, был задержан по подозрению в убийстве Элизабет Шорт, известной как «Черная Георгина» 10 января 1949 года. Полиция цитировала доктора Дж. Пола Де Ривера, полицейского психиатра, который говорил, что подозреваемый «знает мельчайшие детали преступления» / © Associated Press

Следователи пытались воссоздать последние дни жизни Элизабет практически по часам, однако из-за нестабильного образа ее жизни и многочисленных контактов эта задача оказалась чрезвычайно сложной.

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К концу 1948 года полиция официально проверила по меньшей мере 192 подозреваемых. Каждый из них проходил отдельную процедуру допроса, проверки перемещений и анализа возможных связей с жертвой. Во многих случаях подозрения возникали лишь на основании косвенных или случайных показаний, которые впоследствии не подтверждались.

Несмотря на масштабность операции, результат оставался неизменным, ни одной улики, которая бы однозначно указывала на конкретного преступника, обнаружено не было. Все версии либо распадались при проверке алиби, либо не находили материального подтверждения, рассказало издание PEOPLE.

Главные подозреваемые

Фиби Шорт (в центре), мать Элизабет Шорт, с другой дочерью и ее зятем 18 января 1947 года / © Associated Press

Фиби Мэй Шорт (слева) сидит со своим зятем и дочерью на расследовании убийства Элизабет Шорт, совершенного 15 января 1947 года. Перед ними сидит Роберт Мэнли, которого освободили после нескольких часов содержания под стражей по этому делу / © Associated Press

Роберт «Ред» Мэнли — последний человек, который видел Элизабет живой. Прошел полиграф и дополнительные проверки. Доказательств против него не нашли.

Лесли Диллон , в некоторых документах фигурировал под именем Джек Сэндс — один из самых известных подозреваемых в деле. Его имя появилось в расследовании осенью 1948 года, когда он начал переписываться с психиатром полиции Лос-Анджелеса Дж. Полом Де Ривером. Он демонстрировал необычную осведомленность в психологии убийц и деталях преступления. Сначала Лесли пытался направить подозрения на своего знакомого Джеффа Коннерса, однако следователей насторожил именно он, из-за его навязчивого интереса к делу, знания анатомии и подробных рассуждений о том, как мог действовать убийца. Полиция рассматривала его как возможного подозреваемого, однако впоследствии проверка показала, что на момент убийства Элизабет он находился в Сан-Франциско, а его алиби подтверждали свидетели. Никаких доказательств знакомства Диллона с жертвой или его присутствия на месте преступления так и не нашли.

Марк Хансен — владелец популярного голливудского клуба «Florentine Gardens». Элизабет неоднократно жила в его доме, кроме того, его имя было выбито на адресной книжке, присланной убийцей. Долгое время оставался одним из главных подозреваемых.

Доктор Джордж Годел — самый известный подозреваемый. Врач из Лос-Анджелеса, попавший под полицейское наблюдение в 1949 году. Его сын, бывший детектив полиции Стив Годел, посвятил десятилетия доказательству того, что именно его отец был убийцей. Среди аргументов были медицинское образование, интерес к садизму, подозрительные записи прослушивания и возможность выполнить расчленение. Однако никаких окончательных доказательств так и не появилось.

«Жизнь» после смерти

Фиби Мэй Шорт, мать Элизабет Шорт, прибывает в Лос-Анджелес 18 января 1947 года / © Associated Press

Похороны Элизабет Шорт состоялись 25 января 1947 года. Родственники, сидящие справа (слева направо): Фиби Шорт, мать, зять и сестра убитой / © Associated Press

После завершения первичных следственных процедур тело Элизабет Шорт не было передано для захоронения в Лос-Анджелесе. Семья решила организовать похороны в Калифорнии, ближе к месту жительства ее сестры.

Элизабет Шорт похоронили 25 января 1947 года на кладбище Mountain View Cemetery в Окленде. На церемонии присутствовали лишь несколько членов семьи и отдельные представители полиции. Журналистов и посторонних лиц не допустили, чтобы избежать медийного давления, которое окружало дело.

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Могила была оформлена просто, без помпезных памятников или чрезмерной символики. Для семьи это был не публичный акт, а попытка закрыть трагическую страницу и вернуть Элизабет приватность, вне сенсационного образа «Черного Георгина».

Фиби Мэй Шорт, мать Элизабет Шорт, 8 января 1947 года / © Associated Press

Особенно тяжело событие пережила ее мать. Она долго не получала полной информации об обстоятельствах смерти дочери и, по некоторым свидетельствам, была введена в заблуждение журналистами еще до официального сообщения о трагедии. Когда же правда стала известной, семья оказалась под давлением прессы, которая активно пыталась получить комментарии и детали личной жизни Элизабет.

Современники все чаще отмечают, что самой большой трагедией дела стало то, что образ «Черного Георгина» почти полностью поглотил настоящую Элизабет Шорт. За сенсационными заголовками потерялась история молодой женщины, которая пережила бедность, потерю любимого человека, одиночество и стремилась найти свое место в мире. Ее жизнь была менее гламурной и значительно более человечной, чем созданный газетами миф, рассказывает издание NovelSuspects.

Прошло почти восемь десятилетий со дня, когда тело Элизабет Шорт было найдено. За это время сменились поколения следователей, появились новые технологии, были выдвинуты десятки версий и названы сотни подозреваемых. Однако главный вопрос остается без ответа — кто убил Черный Георгин.

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