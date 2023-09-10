"Черный список": кого и что ненавидел Карл Лагерфельд

Имя Карла Лагерфельда окутано тайнами и легендами, и многие секреты знаменитого дизайнера не будут разгаданы никогда. Но никто не станет спорить с тем, что он жил страстно: если любил, то всей душой, если ненавидел, что искренне и отчаянно. Кто – и что – удостоились ненависти Карла Лагерфельда?

В "черном списке" великого кутюрье были…

…полные женщины. То, что Лагерфельд отказывался шить одежду больше 42-го размера, известный факт – в 2004 году у него даже вышел конфликт с брендом H&M, для которого он создал капсульную коллекцию: Лагерфельд настаивал на том, чтобы одежды больших размеров в ней не было. В результате H&M, чтобы не потерять прибыль, пришлось пойти наперекор кутюрье и отшить все размеры, скрыв этот факт от дизайнера. Лагерфельд неоднократно высказывался на тему полных женщин, заявляя, что никто не хочет на них смотреть.

"Доходит до абсурда, – говорил дизайнер в интервью, – толстая матрона сидит перед телевизором и, поедая чипсы, рассуждает о том, как уродливы худые модели". Единственная, для кого Лагерфельд сделал исключение, певица Адель – ей он простил даже лишний вес. "Она, конечно, слишком толстая, – заметил он как-то, – зато у нее красивое лицо и божественный голос".

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Карл Лагерфельд и Кендалл Дженнер / Фото: Getty Images

…некрасивые и низкорослые мужчины. Не меньшее негодование вызывали у Лагерфельда и некрасивые мужчины, а если они к тому же оказывались низкорослыми, отвращению дизайнера просто не было предела.

"Конечно, – признавался он в беседах с журналистами, – жизнь – не конкурс красоты, и не все могут соответствовать модельным стандартам, но если женщинам позволительно быть маленького роста, то для мужчин это просто недопустимо".

Карл Лагерфельд / Фото: Getty Images

…дети. Не питал кутюрье любви и к детям и не считал нужным это скрывать. "Отцовство – последнее, чего мне хотелось бы испытать в этой жизни, – говорил он. – Я ненавижу детей. Для кого-то иметь потомство – естественно и приятно, но только не для меня. Я был рожден несемейным человеком".

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…Ив Сен-Лоран. Ненависть вызывал у Лагерфельда и его коллега, кутюрье Ив Сен-Лоран. Впрочем, он платил ему той же монетой, а причиной раздора стали не профессиональные вопросы, а любовь к одному и тому же человеку – Жаку де Башеру. Именно Лагерфельд познакомил Жака и Ива, а когда Сен-Лоран отбил молодого человека у Карла, возненавидел его. Когда де Башер заболел СПИДом, Лагерфельд до последнего ночевал в его больничной палате, ютясь в углу на раскладушке. Жак де Башер умер в 1989 году в возрасте тридцати восьми лет, а кутюрье так и не смирился с его уходом до самой своей смерти.

Показ коллекции Chanel кутюр / Фото: Associated Press

…мясо. Когда Лагерфельд говорил о ненависти к толстым людям, он хорошо понимал, что имеет в виду – сам он долгое время был человеком с лишним весом, и похудел на спор, сбросив в результате более срока килограммов. Тогда кутюрье пришлось обратиться к помощи диетолога, который составил для него специальную диету. Стресс, которому подвергся тогда организм Лагерфельда, навсегда изменил его вкусовые пристрастия – дизайнер навсегда возненавидел мясо.

"Я ненавижу запах приготовления пищи, – рассказывал он. – Я не ем сладкого, не ем жирного, терпеть не могу мясо, несмотря на то, что мой врач рекомендует мне есть его два раза в неделю. Но я все равно не ем – этот процесс ассоциируется у меня с каннибализмом".

Карл Лагерфельд в 2005 году, показ Chanel в Токио / Фото: Getty Images

…возраст. Лагерфельд категорически отказывался праздновать дни своего рождения. "Я не отмечаю прошлое, – неоднократно замечал он, – мне гораздо больше нравится настоящее и будущее".

Дизайнер настолько ненавидел возраст, что даже засекретил дату своего появления на свет. С такой же меркой он подходил и к другим людям, которые, на его взгляд, ведут себя, не сообразуясь со своим возрастом. "Мне не нравятся люди не первой молодости, – говорил он – которые изо всех сил стремятся выглядеть молодыми и сексуальными. Кого вы хотите обмануть? Все равно рано или поздно придется признать: на свете много людей, которые моложе и привлекательнее вас".

Карл Лагерфельд / Фото: Associated Press

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