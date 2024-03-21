Четыре обязательных предмета: что носит в сумке принцесса Уэльская

У стилиста принцессы Уэльской определенно хороший вкус. Она всегда тщательно подбирает к образу Кейт аксессуары и, в частности, сумки. Сегодня разбираемся, сумки каких брендов чаще всего носит Кейт Миддлтон и узнаем, что же такого интересного она носит внутри этих сумок.
Любимые бренды Aspinal of London и DeMellier
Очень часто принцесса Уэльская появлялась на публике с сумками от этого бренда. В ее коллекции есть несколько похожих моделей – черная из лаковой кожи, нежно-сиреневая, с ней Кейт приезжала на Глобальный саммит, связанный с вопросами психического здоровья в Лондоне.
Тогда светлую сумку принцесса сочетала со светло-сиреневым платьем. А также у Кейт есть небольшой черный клатч этого же бренда. С ним она появилась на открытии детского хосписа в городе Фрамингем-Эрл в Норфолке.
Для Кейт выбор сумки – это не только про аксессуар. Например, сумки от бренда DeMellier, которые принцесса периодически носит, несут в себе и социальную миссию. Компанию основала выпускница Гарварда Льюзия-Линд в 2017 году. Она рассказывала, что для нее большая честь, что принцесса Уэльская выбирает сумки ее бренда и, что с каждой продажи сумки бренд финансирует набор жизненно важных вакцин для детей-сирот в рамках инициативы "Сумка, жизнь" с SOS Children's Villages, всемирной благотворительной организацией, чья миссия состоит в том, чтобы обеспечить каждому ребенку любовь, заботу, и поддержку семьи. Кейт, как известно, тоже вовлечена во многие проекты, связанные с детьми.
Так что же в своих сумках носит принцесса
Многим интересно, что носит в своих сумках принцесса Уэльска. Некоторые королевские эксперты утверждают, что Кэтрин носит в сумке четыре предмета. Это компактное зеркальце, матирующие салфетки, носовой платок и бальзам для губ.
Королевские экспрты утверждают, что в своей маленькой сумочке Кейт носит компактное зеркальце, матирующие салфетки, носовой платок и бальзам для губ.
А когда принцесса берет с собой сумку побольше, то обязательно кладет в нее личную камеру, поскольку любит фотографировать. Кстати, так же делала в молодые годы и королева Елизавета II, камеру ей подарил отец король Георг VI.
Также известно, что практически на каждом мероприятии королевских особ сопровождают их личные помощники. Именно они ответственны за такие вещи, как личные банковские карты, документы, мобильные телефоны и другие ценные вещи, которые могут понадобиться. Принцесса Кейт никогда не носит этих вещей в своей сумке, так как если ее вдруг украдут, воры могут получить доступ к конфиденциальной информации, а это недопустимо.
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