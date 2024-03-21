Четыре обязательных предмета: что носит в сумке принцесса Уэльская

У стилиста принцессы Уэльской определенно хороший вкус. Она всегда тщательно подбирает к образу Кейт аксессуары и, в частности, сумки. Сегодня разбираемся, сумки каких брендов чаще всего носит Кейт Миддлтон и узнаем, что же такого интересного она носит внутри этих сумок.

Любимые бренды Aspinal of London и DeMellier

Очень часто принцесса Уэльская появлялась на публике с сумками от этого бренда. В ее коллекции есть несколько похожих моделей – черная из лаковой кожи, нежно-сиреневая, с ней Кейт приезжала на Глобальный саммит, связанный с вопросами психического здоровья в Лондоне.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Тогда светлую сумку принцесса сочетала со светло-сиреневым платьем. А также у Кейт есть небольшой черный клатч этого же бренда. С ним она появилась на открытии детского хосписа в городе Фрамингем-Эрл в Норфолке.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Для Кейт выбор сумки – это не только про аксессуар. Например, сумки от бренда DeMellier, которые принцесса периодически носит, несут в себе и социальную миссию. Компанию основала выпускница Гарварда Льюзия-Линд в 2017 году. Она рассказывала, что для нее большая честь, что принцесса Уэльская выбирает сумки ее бренда и, что с каждой продажи сумки бренд финансирует набор жизненно важных вакцин для детей-сирот в рамках инициативы "Сумка, жизнь" с SOS Children's Villages, всемирной благотворительной организацией, чья миссия состоит в том, чтобы обеспечить каждому ребенку любовь, заботу, и поддержку семьи. Кейт, как известно, тоже вовлечена во многие проекты, связанные с детьми.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Так что же в своих сумках носит принцесса

Многим интересно, что носит в своих сумках принцесса Уэльска. Некоторые королевские эксперты утверждают, что Кэтрин носит в сумке четыре предмета. Это компактное зеркальце, матирующие салфетки, носовой платок и бальзам для губ.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Королевские экспрты утверждают, что в своей маленькой сумочке Кейт носит компактное зеркальце, матирующие салфетки, носовой платок и бальзам для губ.

А когда принцесса берет с собой сумку побольше, то обязательно кладет в нее личную камеру, поскольку любит фотографировать. Кстати, так же делала в молодые годы и королева Елизавета II, камеру ей подарил отец король Георг VI.

Принцесса Уэльская Кэтрин на прогулке с детьми - принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой / Фото: Getty Images

Также известно, что практически на каждом мероприятии королевских особ сопровождают их личные помощники. Именно они ответственны за такие вещи, как личные банковские карты, документы, мобильные телефоны и другие ценные вещи, которые могут понадобиться. Принцесса Кейт никогда не носит этих вещей в своей сумке, так как если ее вдруг украдут, воры могут получить доступ к конфиденциальной информации, а это недопустимо.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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