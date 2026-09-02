Что хранит в морозилке Дженнифер Гарнер

Дженнифер Гарнер / © Associated Press

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Дженнифер Гарнер уже давно вышла за рамки голливудского статуса. Актриса ведёт своё кулинарное шоу в Instagram, дружит с Иной Гартен и является соучредителем бренда детского питания, поэтому неудивительно, что её кухня заслуживает особого внимания.

В новом материале издания EatingWell рассказали, что именно хранит в морозилке актриса. И этот список удивительно практичен, ведь здесь есть продукты, которые помогают быстро накормить семью, но в то же время оставляют пространство для домашних экспериментов.

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Что есть в морозилке Дженнифер

Среди запасов Гарнер — домашний куриный бульон, фарш из индейки, куриная грудка без кожи и костей, зеленый горошек, бананы, лимонный сок и томатный соус. Есть и несколько готовых продуктов — замороженные блюда и фруктово-овощные наборы.

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Особое увлечение актрисы — фрукты. Она замораживает урожай с собственных деревьев, например персики, нектарины, сливы и абрикосы. К ним добавляются ягоды, оставшиеся после походов на рынок, например, ежевика, клубника, черника и черная вишня. А еще в морозилке всегда найдется место для десерта.

Пицца

Самая милая деталь в морозилке Гарнер — ингредиенты для домашней пиццы: тесто и томатный соус. Актриса вспоминает, что её мама всегда держала готовую домашнюю пиццу на противне, которую оставалось лишь поставить в духовку. Именно такой простой ужин спасал семью в самые суматошные дни. Теперь Гарнер повторяет эту традицию и тоже хранит всё необходимое для пиццы «на всякий случай».

Это отличный кухонный лайфхак, ведь вместо того, чтобы покупать замороженную пиццу, можно заранее подготовить свои любимые ингредиенты и за несколько минут приготовить домашний ужин.

Морозильная камера, которая подходит для всей семьи

Неудивительно, что среди запасов Гарнер много овощей и фруктов. Замороженные продукты помогают ей быстрее готовить, но при этом не отказываться от питательной домашней еды.

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Замороженные овощно-бобовые смеси она использует для приготовления рисовых боулов и кесадильи. А для уютных вечеров у неё в запасе есть куриный бульон и продукты для любимого минестроне.

Её подход к морозилке прост: хранить там не случайные запасы, а будущие блюда. Фрукты — для завтраков и десертов, бульон — для супа, тесто и соус — для быстрой пиццы, мясо — для ужина. Именно поэтому морозилка Гарнер выглядит не как склад полуфабрикатов, а как небольшой домашний запас на случай особенно насыщенных дней.

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