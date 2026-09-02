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Что хранит в морозилке Дженнифер Гарнер
Домашний бульон, тесто для пиццы, ягоды с рынка и любимое мороженое — морозилка Дженнифер Гарнер больше похожа на хорошо продуманный запас для быстрого домашнего ужина, чем на место для случайных полуфабрикатов.
Дженнифер Гарнер уже давно вышла за рамки голливудского статуса. Актриса ведёт своё кулинарное шоу в Instagram, дружит с Иной Гартен и является соучредителем бренда детского питания, поэтому неудивительно, что её кухня заслуживает особого внимания.
В новом материале издания EatingWell рассказали, что именно хранит в морозилке актриса. И этот список удивительно практичен, ведь здесь есть продукты, которые помогают быстро накормить семью, но в то же время оставляют пространство для домашних экспериментов.
Что есть в морозилке Дженнифер
Среди запасов Гарнер — домашний куриный бульон, фарш из индейки, куриная грудка без кожи и костей, зеленый горошек, бананы, лимонный сок и томатный соус. Есть и несколько готовых продуктов — замороженные блюда и фруктово-овощные наборы.
Особое увлечение актрисы — фрукты. Она замораживает урожай с собственных деревьев, например персики, нектарины, сливы и абрикосы. К ним добавляются ягоды, оставшиеся после походов на рынок, например, ежевика, клубника, черника и черная вишня. А еще в морозилке всегда найдется место для десерта.
Пицца
Самая милая деталь в морозилке Гарнер — ингредиенты для домашней пиццы: тесто и томатный соус. Актриса вспоминает, что её мама всегда держала готовую домашнюю пиццу на противне, которую оставалось лишь поставить в духовку. Именно такой простой ужин спасал семью в самые суматошные дни. Теперь Гарнер повторяет эту традицию и тоже хранит всё необходимое для пиццы «на всякий случай».
Это отличный кухонный лайфхак, ведь вместо того, чтобы покупать замороженную пиццу, можно заранее подготовить свои любимые ингредиенты и за несколько минут приготовить домашний ужин.
Морозильная камера, которая подходит для всей семьи
Неудивительно, что среди запасов Гарнер много овощей и фруктов. Замороженные продукты помогают ей быстрее готовить, но при этом не отказываться от питательной домашней еды.
Замороженные овощно-бобовые смеси она использует для приготовления рисовых боулов и кесадильи. А для уютных вечеров у неё в запасе есть куриный бульон и продукты для любимого минестроне.
Её подход к морозилке прост: хранить там не случайные запасы, а будущие блюда. Фрукты — для завтраков и десертов, бульон — для супа, тесто и соус — для быстрой пиццы, мясо — для ужина. Именно поэтому морозилка Гарнер выглядит не как склад полуфабрикатов, а как небольшой домашний запас на случай особенно насыщенных дней.