Что на самом деле происходило на маскарадах 18 века: дорогие костюмы, запретные флирты и скрытые любовницы

Бал-маскарад в костюмах 18 века / © Getty Images

В Лондоне огромные маскарадные балы проводили почти каждую неделю и люди просто обожали на них ходить. Привлекательность этих балов заключалась в том, что люди могли предстать кем угодно и даже замаскироваться до неузнаваемости, что давало им свободу, которой не было в обычной жизни. Иногда люди тратили огромные деньги на свои костюмы и надевали визор (маску, которая закрывала глаза и нос), как эта дама здесь, чтобы прикрыть лицо.

Маскарадные балы получили репутацию невероятно шумных, откровенных и чрезвычайно сексуальных. Причина была в том, что большую часть времени никто не знал, с кем именно говорит. Также такие мероприятия давали возможность молодежи флиртовать без того, чтобы родители точно знали, где они и с кем общаются, — благодаря всем этим маскировкам. И, что самое скандальное, маскарады позволяли попасть туда и тем, кто был связан с секс-индустрией.

Секс-работницы, особенно любовницы герцогов и лордов, могли сопровождать своего покровителя, и никто на самом деле не знал, кто они. Конечно, это глубоко оскорбляло многих гостей, но без того, чтобы сорвать с кого-то маску, обвинить человека было сложно. Также некоторые уважаемые лица также иногда одевались чрезвычайно вызывающе.

Итак, маскарады действительно позволяли людям выразить себя. Они давали возможность расширить границы дозволенного и почувствовать свободу на час-два или на целый вечер.

И поэтому их считали самыми веселыми событиями, которые только можно было найти в тогдашнем Лондоне или где-либо еще. А вернувшись домой, люди могли снять маску и вернуться к своей скучной аристократической жизни.