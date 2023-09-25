Что не так с фильмом "Завтрак у Тиффани": моменты, на которые вы не обратили внимания во время просмотра

Это фильм, который сделал из Одри Хепберн звезду, но в нем есть несколько моментов, о которых обычно не говорят.

Фильм "Завтрак у Тиффани" 1961 года, главную роль в котором сыграла обладательница "Оскара" Одри Хепберн считается классикой американского кино. Снят он по мотивам одноименной повести Трумэна Капоте, а образы героини являются знаковыми и одними из самых копируемых в мире.

Постер к фильму "Завтрак у Тиффани" / Фото: Getty Images

Однако все ли так идеально с этой картиной? Вероятно, что нет, поскольку если закрыть глаза на безусловно роскошные и стильные наряды главной героини, которые для нее создал модельер Юбер де Живанши, появляется много вещей, которые в наше время кажутся совершенно неприемлемыми и даже странными. Многие "Завтрак у Тиффани" смотрят через розовые очки и за красивой картинкой совершенно на замечают, что на самом деле это не романтическая комедия, а сложная и грустная драма.

Поэтому предлагаем посмотреть на эту знаменитую картину немного под другим углом.

1. Как героиня зарабатывает на жизнь

Героиня фильма - молодая девушка по имени Холли Голлайтли. Она живет в небольшой нью-йоркской квартире, которую арендует, у нее практически нет вещей, посуды и продуктов, но есть кот, которого она подобрала на улице и так и не дала ему имени, и много красивых нарядов. Однако Холли нигде не работает, а деньги на жизнь получает с помощью богатых мужчин.

Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани" / скриншот из видео

Она берет с мужчин плату в 50 долларов за так называемый "поход в туалет" и еще 50 долларов на такси, чтобы доехать домой. Есть ли у нее близость с ухажерами в фильме нам не показывают, но она часто приводит их к себе домой, чтобы выпить. Охарактеризовать Холли можно, как эскорт-работницу, ведь она не только продает себя, а еще и является компанией для своих "нанимателей". Учитывая то, что фильм снят в 60-х годах, проституция в то время была преступлением в США, поэтому все подобные вещи в фильме были завуалированы.

2. Холли - преступница

Также девушка берет плату в 100 долларов за еженедельный визит к мафиози Салли Томато, который отбывает срок в тюрьме Синг-Синг. Холли передавала ему так называемые "сводки погоды". Таким образом Салли в зашифрованном виде давал указания своей банде на свободе, а банда торговала наркотиками. Девушка работала на мафию на протяжении семи месяцев и так и не поняла, что она делает.

Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани" / скриншот из видео

3. Прошлое героини

Холли Голайтли - это не настоящее имя девушки, на самом деле ее зовут Луламэй Барнс, а фамилия Голайтли у нее от ветеринара из Техаса по имени Док Голайтли, за которого она вышла замуж несовершеннолетней, когда ей не было и 14 лет. Встретились они, когда она и ее брат воровали на ферме у доктора Голайтли молоко и яйца.

Взрослый мужчина принял двух детей и явно воспользовался ситуацией - женился на Луламэй. Скорее всего, это был брак по расчету, чтобы спастись от нищеты. Так 14-летняя девочка стала хозяйкой фермы и матерью для четырех детей доктора от предыдущего брака. В результате таких отношений вскоре она сбежала из дома, сменила имя, аннулировала брак и оказалась в Нью-Йорке на Манхэттене.

Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани" / скриншот из видео

4. Героиня очень меркантильная личность

На многочисленных вечеринках Холли пытается найти богатого жениха, чтобы опять выйти замуж и за его счет содержать себя и своего брата. Поэтому она активно следит за самыми богатыми и холостыми мужчинами в Америке.

Также единственное место, где Холли ощущает себя счастливой - дорогой ювелирный магазин Tiffany & Co., поэтому после шумных вечеринок, на которых она кутила всю ночь, не едет домой, а покупает круассан с кофе и идет завтракать возле магазина, в котором она себе не может позволить ничего купить.

Одри Хепберн / Фото: Getty Images

5. Героиня занимается воровством

В одной из сцен, которая на самом деле на первый взгляд кажется безобидной, Холли и ее сосед Пол идут в магазин подарков и всяких мелких вещей, в котором собираются что-то украсть. В результате они воруют карнавальные маски и убегают. Холли перед преступлением говорит Полу, что начала красть в детстве и до сих пор это делает.

Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани" / скриншот из видео

6. Друг Холли - Пол Варжак - тоже не ангел

Сосед эксцентричной героини по имени Пол Варжак - писатель. Его книга не пользуется спросом и он нашел способ как выжить - стал альфонсом. Пол находится на содержании у своей богатой и старшей по возрасту любовницы, которая оставляя ему после близости 300 долларов. Также женщина сняла для него квартиру, обставила и полностью оплатила его гардероб. Но в отличии от Холли, Пол стыдится своего положения.

Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани" / скриншот из видео

7. В фильме присутствует расизм

Один из второстепенных персонажей в "Завтраке у Тиффани" - мистер Юниоши - ворчливый сосед Холли, которому она постоянно звонит, чтобы он открыл ей дверь. По сценарию герой - японец, но играет его актер европейской внешности Микки Руни. Для роли Руни нанес грим и надел зубной протез, чтобы изменить черты лица и быть похожим на человека азиатской внешности.

В те годы подобное не критиковалось и воспринималась аудиторией нормально и смешно. Возможно, это было связано с тем, что от завершения Второй мировой войны, когда США воевало с Японией, прошло не так много времени.

Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани" / скриншот из видео

Сейчас же его игра считается расистской карикатурой. Годы спустя съемочная команда да и сам актер неоднократно извинялась за такой поступок.

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