Что посмотреть: 7 фильмов о музыкантах-бунтарях

Каждая из этих историй – о музыкантах, которые бросали вызов системе, изменяя мир музыки и представления о свободе.

"Амадей" (1984)

Режиссер: Милош Форман

Главные роли: Том Халс (Вольфганг Амадей Моцарт), Ф.Г. Мюррей Абрагам (Антонио Сальери)

Сейчас Моцарт – это классика, но в свое время его музыка была настоящим вызовом традициям, а поведение композитора – и подавно. События происходят в XVIII веке в Вене, где Сальери, придворный композитор австрийского императора, оказывается в тени талантливого, но легкомысленного Моцарта. Из-за зависти и непонимания Сальери становится двигателем трагедии в жизни молодого гения. Лента получила восемь "Оскаров", включая награды за лучший фильм, режиссуру, сценарий и лучшую мужскую роль (Ф. Мюррей Абрагам). Большинство музыкальных фрагментов фильма были исполнены в живую на съемочной площадке.

Почему это фильм о бунтаре?

Моцарт, хоть и жил в далеком XVIII веке, был подлинным бунтарем своего времени. Его дерзкое поведение и музыкальные инновации бросали вызов устоявшимся традициям. Форман создал не просто исторический байопик, а размышления о конфликте таланта и зависти.

The Doors (1991)

Режиссер: Оливер Стоун

Главные роли: Уэл Килмер (Джим Моррисон), Кайл Маклахлан (Рэй Манзарек), Мэг Райан (Памела Курсон)

Лента переносит зрителя в 1960-е годы, времена сексуальной революции и протестов против войны во Вьетнаме. В центре сюжета – история Джима Моррисона, фронтмена группы The Doors, который стал иконой поколения, но не смог удержаться под бременем славы и в конце концов вошел в печально известный Клуб 27: к нему относят музыкантов, внесших значительный вклад в развитие мировой рок- и блюз музыки и скончавшихся в 27 лет. Вел Килмер настолько вошел в роль Моррисона, что исполнял вокальные партии самостоятельно: в фильме есть более 20 песен The Doors, и вокал актера наложен на оригинальные записи группы – получилось настолько похоже, что даже бывшие члены группы иногда не могли отличить исполнение Килмера от оригинальных записей Моррисона.

Почему это фильм о бунтаре?

Джим Моррисон был символом свободы и мятежа. Его поэзия, провокационное поведение и трагическая жизнь, исполненная запрещенных веществ и скандалов, сделали его героем-культовой фигурой, чей образ в фильме воспроизведен с необычайной глубиной.

"Сид и Нэнси" (1986)

Режиссер: Алекс Кокс

Главные роли: Гери Олдман (Сид Вишес), Хлоя Уэбб (Нэнси Спанджен)

Это – история трагической любви Сида Вишеса, бас-гитариста панк-группы Sex Pistols, и его девушки Нэнси Спанджен. Их отношения были переполнены страстью, но также и саморазрушением и хаосом, вызванным наркотиками (чтобы стать более похожим на истощенного веществами Вишеса, Гери Олдман даже сбросил для этой роли более 10 килограммов). Впрочем, официальный саундтрек к фильму не содержит ни песен Sex Pistols, ни Сида Вишеса: музыку к фильму написали Дэн Вул (из группы Pray for Rain) и Джо Страммер (The Clash). Возможно, это связано с тем, что к написанию сценария и созданию ленты вообще не привлекли бывших участников Sex Pistols, а те, в свою очередь, неоднократно заявляли, что лента не имеет ничего общего с реальностью – разве что кроме имени Сид в названии. Но при всем этом фильм стал культовым среди фанатов панк-культуры.

Почему это фильм о бунтаре?

Сид Вишес олицетворяет дух панка: анархия, бунт против системы, но и саморазрушение. Это эмоционально трудная, но честная история о звезде, сгоревшей слишком быстро.

"8 миля" (2002)

Режиссер: Кертис Хэнсон

Главные роли: Эминем (Джимми «Б-Рэбит» Смит), Бриттани Мерфи (Алекс)

Полубиографическая драма о жизни Эминема (правда, в фильме его зовут Джимми "Б-Рэбит" Смит), его борьбе за признание и желание вырваться из бедности. Фильм показывает, как из-за музыки Джимми преодолевает трудности, сталкиваясь с расовыми предубеждениями и личными драмами. Саундтрек к ленте, в том числе хит Эминема Lose Yourself, получил "Оскар".

Почему это фильм о бунтаре?

Часто считается, что тема бунта – это только о рок-музыке. Но рэпер Эминем доказывает, что это мнение ошибочно. Эминем бунтовал с самого начала, несмотря на все предубеждения, пытаясь доказать, что белый парень может читать рэп не хуже черных. Его путь от рабочих кварталов Детройта к мировой славе – это история бунтаря, который не сдался.

"Элвис" (2022)

Режиссер: Баз Лурман

Главные роли: Остин Батлер (Элвис Пресли), Том Хэнкс (Полковник Паркер)

Лента раскрывает жизнь Элвиса Пресли через призму его сложных отношений с менеджером, "Полковником" Томом Паркером ("полковником" в кавычках, потому что в реальности в армии тот никогда не служил). Фильм показывает взлеты и падения Короля рок-н-ролла, его борьбу с системой и жаждой свободы. За фантастическое перевоплощение в Элвиса Остин Батлер получил разнообразные кинонаграды, а также номинацию на "Оскар". А сам фильм стал вторым кассовым музыкальным байопиком всех времен – после "Богемной рапсодии" (2018)

Почему это фильм о бунтаре?

Элвис стал настоящим революционером в музыке, сменив поп-культуру навсегда. Его преданность музыке, несмотря на личные трагедии, делает его настоящим бунтарем.

"Рокетмен" (2019)

Режиссер: Декстер Флетчер

Главные роли: Терон Эджертон (Элтон Джон), Джейми Белл (Берни Топин)

Это одновременно и байопик, и мюзикл, рассказывающий историю жизни Элтона Джона. От юного пианиста до иконы поп-музыки фильм показывает его борьбу с зависимостями и поиски себя. Эджертон сам исполнял все вокальные партии, но также в фильме использовали специальную технологию, смиксовавшую голоса актера и певца: благодаря этому голос и манеру пения Терона почти не отличить от исполнения Элтона. Фильм стал первым байопиком-мюзиклом, получившим "Оскар" за лучшую песню (I'm Gonna Love Me Again).

Почему это фильм о бунтаре?

Элтон Джон бунтовал всю жизнь: против холодности и отстраненности собственных родителей, против стандартных представлений о рок-звездах, против общественного консерватизма. Он пример того, как творчество само по себе может быть формой бунта. И его уникальный стиль и смелость остаются источником вдохновения для многих.

"Робби Уильямс: BETTER MAN" (2025)

Режиссер: Майкл Грейси

Главные роли: Джонно Дэвис и Робби Уильямс (с помощью технологии motion capture оба подарили свою мимику и движения главному герою – CGI-обезьяне)

Фильм воспроизводит этапы жизни и карьеры Робби Уильямса – от детского увлечения музыкой сквозь безумный успех в составе Take That до сольных достижений. В фильме прозвучит много легендарных хитов – Angels, Feel, Better Man, Let Me Entertain You, Something Beautiful, Rock DJ, She's the One, Come Undone и т.д. – в оригинальном исполнении певца. Но в то же время самого Робби в фильме мы не увидим: вместо него на экране будет… наглый и харизматичный шимпанзе, созданный специалистами студии, работавшей над Голумом из "Властелина колец", Цезарем из "Планеты обезьян" и аборигенами Пандоры из "Аватара". По мнению режиссера-мятежника Майкла Грейс ("Величайший шоумен"), образ обезьяны лучше всего подходит для того, чтобы максимально честно показать все взлеты и падения Робби, его борьбу с зависимостями и поиски настоящего "Я". В украинских кинотеатрах фильм выйдет 9 января 2025 года.

Почему это фильм о бунтаре?

Робби Уильямс – олицетворение бунтаря в современной поп-музыке. Его дерзкое поведение и предельная откровенность в сочетании со способностью находить путь к самосовершенствованию делают его примером того, как искусство может являться способом преодоления внутренних демонов.

