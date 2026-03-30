Что посмотреть для настроения: 6 самых смешных украинских современных комедий

Современная кинокомедия в Украине уже давно имеет собственный уникальный стиль и нерв. Она перестала быть просто набором бытовых гэгов, превратившись в свободную площадку для смешного и искреннего разбора социальных проблем и поиска человечности даже в самые напряженные моменты истории. В этой подборке мы собрали шесть самых смешных украинских фильмов новой волны, которые и умело развлекают, и одновременно позволяют задуматься о чем-то действительно важном.

«7 желаний» (2026)

Открывает подборку теплая праздничная комедия, которая вышла на большие экраны в эти рождественско-новогодние праздники. Режиссер Дмитрий Шмурак снял историю об успешном юристе Александре (Артур Логай), чья упорядоченная жизнь и карьерные амбиции разлетаются вдребезги, когда Вселенная вдруг начинает буквально исполнять его детские новогодние желания, загаданные десятилетия назад. Теперь серьезный деловой обед может внезапно превратиться в праздник сладостей, а вместо юридических бумаг в руках героя оказывается полицейский жетон. Эта лента мастерски поднимает вопросы приоритетов, напоминая, что за рабочими дедлайнами мы часто теряем связь с самым важным — своей семьей и внутренним ребенком.

Настоящим украшением фильма стал мощный актерский состав, где компанию харизматичному Артуру Логаю составили Дарья Петрожицкая в роли его экранной жены и Ксения Мишина, которая воплотила роковую одноклассницу из детских мечтаний.

«Любовь, секс и выборы» (2026)

Эта весенняя кинопремьера с перчинкой прошла долгий путь к зрителю, ведь съемки проходили в Киеве еще в конце 2021 года, перед самым началом полномасштабного вторжения. В центре сюжета — Мартин (Артур Игнатенко), агент по поиску актеров фильмов для взрослых, который в ночном клубе находит идеальную будущую звезду: веселую, сексуальную и раскованную тусовщицу Дашу (Лили Цвеликова). Однако после первых успешных съемок выясняется пикантный нюанс: Даша — жена местного мэра, и теперь Мартину придется спасать не только свою карьеру, но и предстоящие выборы.

Ради аутентичности к участию в съемках пригласили даже настоящих актрис взрослого кино — в частности Джозефину Джексон (Юлии Сенюк). Создатели фильма убеждены, что такой острый и телесный юмор, как в «Любовь, секс и выборы», сегодня является необходимым механизмом самозащиты нашей психики. А увидеть это смешное и смелое кино для тех, кто не боится откровенности и ищет способ перезагрузиться, можно будет в кинотеатрах уже с 1 апреля.

«Припутни» (2017)

В основу этой трагикомедии режиссера Аркадия Непиталюка легла пьеса Романа Горбика «Центр», а сама лента стала первым полнометражным фильмом в истории украинского кино, где почти все персонажи разговаривают живым неподдельным суржиком. Сюжет разворачивается в течение суток: таксист Юра (Дмитрий Хомяк) соглашается подвезти Людку (Елена Узлюк) и ее дочь Светлану (Юлия Врублевская) к бабушке (Нина Набока) в почти заброшенное село Припутни на Черниговщине. Эта случайная поездка превращается в калейдоскоп абсурдных ситуаций, где смешное соседствует с глубоким суржиком.

Режиссер объясняет, что название фильма — это не только топоним, но и аллегория на голубей припутней: «Эти красивые голуби селятся возле людей. И это образ, что мои персонажи, будто не вполне люди. Они ни в селе, ни в городе, ни культурные, ни бескультурные». Именно это состояние «между мирами» делает фильм удивительно узнаваемым и честным, смешным — но с горьким послевкусием.

«Уроки толерантности» (2023)

Еще одним ярким примером того, как украинская комедия научилась работать со сложными темами через юмор, стала лента того же Аркадия Непиталюка по пьесе Игоря Билица «Гей-парад». История переносит нас в квартиру обычной семьи Найдюков. Оказавшись на грани финансового краха, герои соглашаются на участие в государственной программе «Уроки толерантности», предусматривающей совместное проживание с ЛГБТ-активистом. Появление интеллигентного Василия (Акмал Гурезов) становится настоящим шоком для консервативного главы семьи (Александр Ярема) и его близких, провоцируя цепочку комических ситуаций.

Фильм мастерски высмеивает заскорузлые стереотипы, с которыми ежедневно сталкивается украинское общество, но делает это без поучений, а с большой любовью к своим несовершенным героям. Актерский ансамбль, в который вошли Елена Узлюк, Александр Пискунов и Каролина Мруга, создает на экране удивительно живую атмосферу, где за острыми шутками скрывается глубокая потребность во взаимопонимании.

«Люксембург, Люксембург» (2023)

Ироничный хит Антона Лукича покорил не только украинские кинотеатры, но и Венецианский кинофестиваль, где лента вошла в программу Orizzonti. «Люксембург, Люксембург» — это история о двух братьях-близнецах из Лубен, чьи жизни разошлись в противоположных направлениях: один стал образцовым полицейским, а другой — водителем маршрутки с вечной склонностью к мелкому криминалу. Когда они узнают, что их давно пропавший отец умирает в далеком Люксембурге, ребята отправляются в путешествие, которое превращается в настоящее испытание их отношений и жизненных ценностей.

Главные роли блестяще исполнили участники рэп-группы «Курган & Agregat» — братья Рамиль и Амиль Насировы, чья природная харизма и неповторимый говор сделали этот фильм по-настоящему народным. А Лукич, автор фильма «Мои мысли тихие», снова продемонстрировал свой талант создавать «смех сквозь слезы», балансируя между острой бытовой комедией и глубокой драмой о поиске родительской фигуры.

«Ты — космос» (2025)

В этой, без преувеличения, самой громкой и самой обсуждаемой украинской премьере прошлого года режиссер-дебюант Павел Остриков создал удивительный прецедент для нашего кино, соединив масштаб космической оперы с интимной историей об одиночестве.

В центре сюжета фильма, получившего более 30 наград на фестивалях в разных странах, — космический дальнобойщик Андрей (Владимир Кравчук), который после взрыва Земли остается последним человеком во Вселенной. Однако даже в бесконечной пустоте он находит повод для шуток, деля свой быт на космическом корабле с ироничным роботом-компаньоном Максимом. Но когда вдруг Андрей получает сигнал от женщины на другой космической станции, его миссия приобретает вполне понятный смысл — свидание, ради которого стоит пересечь всю солнечную систему.